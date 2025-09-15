Ceny nástrojů od Atlassianu se od poloviny října zvýší až o deset procent. Firma přidává stovky nových funkcí a AI inovace

„Všichni velcí hráči přistoupili v nedávné době ke zdražování a Atlassian není výjimkou. Dobrou zprávou pro firmy ale je, že se mu lze alespoň částečně vyhnout. Doporučujeme proto obrátit se nejpozději do 13. října na svého Atlassian partnera a vyjednat si licence za stávající ceny nebo zkonzultovat možnosti upgradu,“ říká Radek Petr, strategický leader společnosti MoroSystems Orchestra, která je nejvýznamnějším Atlassian partnerem v CEE.
Stovky novinek, AI a rychlejší správa incidentů
Mezi nově implementované novinky patří navýšení limitů uživatelů: Jira nyní podporuje až sto tisíc uživatelů a Confluence až sto padesát tisíc. V Jira přibyly nové funkce, například vlastní šablony projektů, přepracovaný seznam úkolů, veřejné formuláře a zvýšení počtu uživatelů. Confluence nyní nabízí 172 nových funkcí, včetně whiteboardů, databází a AI návrhů obsahu. V Jira Service Management se dále objevily nové možnosti využití umělé inteligence – například nový AI systém Rovo umožňuje správu týmů a projektů, AIOps pro rychlejší řešení incidentů a rychlejší import assetů. Rozšířily se také lokality pro data a vznikly nové certifikace.
„Zdražení produktů Atlassian tak vnímáme jako přirozený krok po roce intenzivního rozvoje ekosystému nástrojů pro efektivní spolupráci ve firmách. Vznikly desítky nových funkcí, posílila se infrastruktura a zvýšila kapacita nástrojů – což jsou klíčové faktory pro zajištění kvalitnějšího fungování a růstu zákazníků,“ dodává Radek Petr.
MoroSystems Orchestra je součástí přední české technologicko-konzultační společnosti MoroSystems. Její experti zastávají roli konzultantů a průvodců změnou ve firmách. Těm pomáhají projít kulturní, procesní i technologickou transformací vedoucí k efektivnější a smysluplnější spolupráci. Provázejí lidi a týmy změnou mindsetu, ladí procesy a implementují špičkové nástroje od Atlassianu. Zároveň jsou nejvýznamnějšími partnery této globální společnosti v CEE regionu. Jejich posláním je udávat trendy v oblasti spolupráce a vést tím klienty k lepším výsledkům, rychlejším inovacím a vyšší konkurenceschopnosti.