Ceny OZVĚNY CHUDOBY za kvalitní publicistiku v médiích budou předány

Praha 16. května 2024 (PROTEXT) - Slavnostní předání čtyř hlavních cen „OZVĚNY CHUDOBY“ a čestných uznání pro nominované do nejužšího výběru se uskuteční 11. června 2024 od 16 hodin v reprezentačním Mramorovém sále České spořitelny, a.s. v Praze 1 – Staré Město, Rytířská 29. Na této akci budou za účasti představitelů českého státu i zástupců nestátních organizací oceněny publicistické příspěvky v médiích (v tisku, rozhlase, televizi i na internetu), které od dubna do prosince 2023 zobrazily chudobu a sociální vyloučení co nejvýstižněji, ohleduplně, bez předsudků a s respektem k těm, které postihla. Předání cen doprovodí kulturní program a občerstvení.