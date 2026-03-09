Ceny SDGs 2026 startují. Hledají ty, kteří už nechtějí jen přihlížet

Autor:
  10:04
Praha 9. března 2026 (PROTEXT) - Měníte svět z laboratoře, garáže, ulice nebo klidně přes vlastní aplikaci? Ceny SDGs 2026, nejprestižnější ocenění za udržitelnost v Česku, hledají projekty a jednotlivce, kteří místo slov přinášejí konkrétní řešení. Přihlašování probíhá od 8. března do 22. dubna 2026. Ocenění vyvrcholí 17. září v Praze na summitu o udržitelnosti Sustainability is not Dead. Za vznikem a pořádáním Cen SDGs stojí už od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti. Generálním partnerem je Skupina ČEZ.

Ceny SDGs jsou světově unikátní ocenění, které jsme měli možnost prezentovat i na půdě OSN. Oceňují skutečnou změnu, odvahu řešit konkrétní problémy, měřit dopad a nést za něj odpovědnost. Letos hledáme hlasy, které už nechtějí čekat, až to někdo vyřeší za ně, ale jednají,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Od roku 2017 prošlo Cenami SDGs na 1600 projektů. Prestižní ocenění za naplňování globálních cílů OSN propojuje lidi napříč sektory, zvyšuje důvěryhodnost těch, kteří jednají, a dává hlas tam, kde je potřeba ho slyšet nahlas. Letošní ročník ocení „hlasy změny“ v nových kategoriích.

Kategorie Cen SDGs pro rok 2026

  • Grrrls: Speciální ocenění pro ženy a dívky, které iniciují konkrétní společenské změny a aktivně přispívají k řešení aktuálních problémů. 
  • Zdraví a kvalita života: Hledá projekty a jednotlivce, kteří zlepšují fyzické i duševní zdraví a kvalitu života ve společnosti. 
  • Lidská práva, důstojnost a sociální spravedlnost: Ocenění je určeno iniciativám a jednotlivcům, kteří podporují rovné příležitosti, lidskou důstojnost nebo práva znevýhodněných skupin. 
  • Demokracie a občanská angažovanost: Oceňuje aktivity posilující demokratické principy, občanskou participaci a důvěru ve veřejnou debatu. 
  • Změna klimatu a ochrana přírody: Vyzdvihuje konkrétní a měřitelná řešení v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. 
  • Inovace a technologie: Oceňuje technologická řešení přispívající k pozitivní společenské nebo environmentální změně s jasně definovaným přínosem a měřitelným dopadem.

Přihlásit se mohou jednotlivci i projekty. Podmínkou je reálné fungování v praxi a jasný dopad. Účast je zdarma.

Udržitelnost pro mě není strategie v šuplíku ani kapitola ve výroční zprávě. Je to rozhodnutí, které děláme každý den, jak v byznysu, tak i v osobním životě. Společnost potřebuje víc lidí, kteří se nebojí převzít odpovědnost a místo čekání začnou jednat. Jsem ráda, že Ceny SDGs dávají hlas právě těmto projektům a osobnostem. Dnes je to důležitější než kdy dřív,“ doplňuje Michaela Chaloupková, členka představenstva a Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ.

Hrobař, rabínka, petrolejářka i aktivistka. Vyhlášení proběhne na summitu Sustainability is not Dead

Vyhlášení vítězů proběhne 17. září 2026 na summitu Sustainability is not Dead. V rámci programu, který propojí aktivismus i umění, dostanou hlas všichni vítězové tak, aby mohli představit své projekty. Místo klasických vystoupení program nabídne silné individuální vstupy, inspirativní zahraniční řečníky, konfrontační rozhovory, performativní bloky i krátké „manifesty“.

O vítězích rozhodne odborná porota složená z výrazných osobností napříč obory. Zasedne v ní například polární bioložka Marie Šabacká, chirurg a účastník humanitárních misí Tomáš Šebek, výkonná ředitelka iniciativy Díky, že můžem Bára Stárek nebo vědec a autor projektu Klimatomluva Daniel Kortus. Porotu doplní další odborníci z oblasti médií, vědy, veřejné správy i občanské společnosti.

Ocenění ale není cílem, nýbrž začátkem spolupráce. Vítězové i finalisté se stávají součástí komunity lídrů v udržitelnosti, která sdílí zkušenosti a posiluje dopad svých projektů doma i v zahraničí.

Vyhrát znamená být součástí změny

Mezi dosavadní vítěze patří projekty, které mají reálný společenský vliv. Od organizace Omamy podporující vzdělávání romských dětí přes iniciativu Česká krajina, která vrací do české přírody velké kopytníky, až po aplikaci Záchranka, jež pomáhá zachraňovat životy po celé republice. Ocenění získaly také projekty jako Reknihy nebo projekt Úřadu vlády ČR zaměřený na prevenci domácího a sexuálního násilí.

Právě tato různorodost potvrzuje, že Ceny SDGs oceňují iniciativy s konkrétním dopadem – od komunitní úrovně po systémové změny. Nejde o potlesk ani o samotnou trofej, byť i letos budou výjimečné a vzniknou ve spolupráci s Atelier Šunčík. Jde především o viditelnost, podporu a tlak na řešení problémů, které nepočkají.

Praktické informace k Cenám SDGs 2026

Nominace: 8. března – 22. dubna 2026

Kdo se může přihlásit: široká veřejnost, neziskové organizace, města, kraje, obce, firmy i jednotlivci

Kategorie: Grrrls, Zdraví a kvalita života, Lidská práva, důstojnost a sociální spravedlnost, Demokracie a občanská angažovanost, Změna klimatu a ochrana přírody, Inovace a technologie 

Vyhlášení vítězů: 17. září 2026 v Praze na summitu Sustainability is not Dead 

Více informací a formulář s přihláškami: www.cenysdgs.cz.

 

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

