Ceny v klidu. Lidl trvale zlevňuje oblíbené produkty

Praha 10. února 2026 (PROTEXT) - Lidl přichází se strategií "Ceny v klidu. Trvale sníženo.", která přináší od 9. února dlouhodobě nízké ceny u oblíbených základních produktů z jeho nabídky. Obchodní řetězec tím reaguje na situaci na českém trhu, který patří mezi nejvíce slevově orientované v Evropě. Podle dat společnosti NIQ v roce 2025 v obchodech s potravinami a drogerií podíl tržeb za zboží ve slevách tvořil 58 procent1. Nakupování je až pro 3 ze 4 lidí v Česku spojeno se sledováním letáků, hlídáním cen a plánováním nákupů podle akcí2. Cenová strategie "Ceny v klidu. Trvale sníženo." umožňuje zákazníkům nakupovat výhodně kdykoliv, bez nutnosti sledovat akční nabídky. Zároveň je výhodná i pro dodavatele, kterým umožňuje lepší plánování a snižuje výkyvy poptávky, což vede k efektivnějšímu řízení dodavatelského řetězce.

Ceny v klidu

Lídr maloobchodního trhu v Česku se rozhodl zjednodušit zákazníkům nakupování a svoji strategii "Ceny v klidu. Trvale sníženo." založil na principu dlouhodobě stabilních nízkých cen u oblíbených produktů, které zákazníci v jeho prodejnách nakupují. Nejde o časově omezené slevy, ale o systematický přístup k cenotvorbě, jehož cílem je větší přehlednost, předvídatelnost a jednodušší plánování běžných nákupů bez nutnosti sledovat časově omezené akční nabídky či letáky. "Naším cílem je, aby zákazníci mohli nakupovat podle svých potřeb, časových možností a s jistotou nízkých cen každý den. Právě proto vznikla strategie 'Ceny v klidu. Trvale sníženo.', která přináší stabilní a férové ceny u oblíbených produktů napříč celým naším sortimentem. Díky ní mohou zákazníci nakupovat kdykoliv a bez cenového stresu. Jsme si jistí, že to zákazníci ocení," uvádí generální ředitel Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.

Dodavatelé v klidu

Cenová strategie Lidlu přináší stabilitu zákazníkům i dodavatelům. Trvale snížené ceny u vybraných produktů umožňují lepší plánování výroby i dodávek a snižují výkyvy poptávky, které jsou typické pro krátkodobé slevové akce. Výsledkem je vyšší předvídatelnost a efektivnější řízení celého dodavatelského řetězce.

Pohodlí a jistota při každodenních nákupech

Koncept "Ceny v klidu. Trvale sníženo." vychází z dlouhodobé strategie Lidlu, který přináší zákazníkům jistotu, zároveň zlepšuje jejich život a posiluje důvěru ve značku. Součástí toho je nabízet lidem stále co nejvyšší kvalitu produktů za co nejdostupnější cenu. Proto investuje do standardních cen, v lednu letošního roku Lidl trvale snížil ceny všech bio produktů a nyní se zaměřuje na další kategorie. Strategie "Ceny v klidu. Trvale sníženo." není náhradou slev, letáků ani oblíbených tematických týdnů. Nabízí alternativní přístup zákazníkům, jejichž nákupní chování je podle aktuálních dat výzkumné agentury IPSOS výrazně ovlivněno slevami, v Česku se ve svém nákupním chování přizpůsobují akčním nabídkám tři ze čtyř zákazníků (76 %). Pouze 3 % tuzemských respondentů se nenechávají ovlivnit a nakupují pouze podle sebe.

Lidl dlouhodobě posiluje blízký vztah se svými zákazníky a upevňuje svou pozici značky, která jim je nejblíže. Zároveň klade důraz na vytváření přehledného a příjemného nákupního prostředí, které usnadňuje každodenní rozhodování, přináší větší klid při nákupu a pozitivně ovlivňuje běžný den zákazníků.

 

Lidl. To se vyplatí.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003 a od té doby vybudovala síť 326 prodejen zásobovaných pěti logistickými centry; patří mezi 10 největších zaměstnavatelů v ČR a zaměstnává přes 14 tisíc lidí. Lidl staví na silných privátních značkách, které tvoří více než 71 % sortimentu, a dlouhodobě nabízí vysokou kvalitu napříč nabídkou. Zákazníci zároveň oceňují tematické týdny s časově omezenou nabídkou potravin a spotřebního zboží. Lidl prodává zboží také prostřednictvím Lidl-shopu a dlouhodobě si upevňuje pozici českého lovebrandu. Buduje dlouhodobé partnerské vztahy s českými dodavateli prostřednictvím svých privátních značek. Společnost pravidelně pořádá již 15 let sbírku Srdce dětem, v rámci které se podařilo vážně nemocným dětem a jejich rodinám darovat již přes 400 milionů korun. Analýza ekonomického a sociálního dopadu v ČR za rok 2024 ukázala přínos Lidlu k HDP ve výši 49,7 mld. Kč, a příspěvek 10,2 mld. Kč do státního rozpočtu.

 

