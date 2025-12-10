Ceny zemědělské půdy rostou. Slovensko je výhodnou příležitostí pro investory

Silná dekáda pro českou půdu
V Česku se průměrné tržní ceny zemědělské půdy od roku 2014 do roku 2024 zvýšily přibližně ze 150.000 Kč/ha na zhruba 370.000 Kč/ha. Jde o nárůst o více než 140 %, tedy kolem 9–10 % ročně. Nejdražší jsou dlouhodobě regiony s nejbonitnější půdou – zejména jižní Morava, Haná nebo okolí Prahy, kde ceny často přesahují 450.000 až 550.000 Kč/ha. Levnější oblasti se naopak nacházejí v horských a podhorských regionech, kde může cena klesat k 180.000–250.000 Kč/ha.
Pro investory to znamená, že vstup do českého trhu je dnes kapitálově náročnější než ještě před několika lety. Růst je stále patrný, ale zatímco dříve byl velmi dynamický, dnes se postupně zpomaluje.
Slovensko: nižší cena, větší prostor pro růst
Na Slovensku je situace odlišná. Zatímco česká půda se pohybuje v průměru kolem 370.000 Kč/ha, slovenská orná půda stojí přibližně 135.000 Kč/ha (přepočet z 0,54 €/m2). Ještě v roce 2022 přitom dosahovala asi 103.000 Kč/ha – růst tedy činí zhruba 32 % za dva roky. I zde platí, že i levnější regiony vykazují dlouhodobý růst a jejich rozdíl oproti ČR je stále značný. Slovenský trh tak zůstává jedním z mála v regionu, kde se dá vstoupit s relativně nízkým kapitálem, ale přitom očekávat stabilní navyšování hodnoty.
Tempo růstu za posledních deset let bylo vysoké v obou zemích, ale zatímco v ČR se zdá, že se ceny dostaly na „plateau“, Slovensko nadále vykazuje výrazný konvergenční potenciál a dá se očekávat dohánění cen směrem k vyspělejším zemím EU.
Názor experta potvrzuje trendy v investicích
„Investice do zemědělské půdy na Slovensku je zajímavá hlavně pro ty, kteří hledají stabilní, nízkorizikovou formu uložení kapitálu. Slovenský trh zůstává cenově dostupný, ale zároveň už několik let vykazuje jasný růstový trend. Pro investory je to příležitost vstoupit za výrazně nižší cenu, než jaká je běžná v České republice,“ říká Vladimír Zpěváček ze společnosti AGRO INVEST, která se specializuje na investiční projekty spojené se zemědělskou půdou a dlouhodobě analyzuje vývoj trhu ve střední Evropě.
Investice do zemědělské půdy zůstává jednou z nejstabilnějších forem uložení kapitálu. Zatímco český trh zažil v posledních deseti letech výrazný růst a dnes je dražší než průměr EU, Slovensko představuje cenově dostupnější variantu s předpokládaným pokračováním růstu hodnoty.
Zdroj: AGRO INVEST