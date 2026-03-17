CEO PBS GROUP: Abychom mohli jít kupředu, musíme se stále dívat dozadu

Praha 17. března 2026 (PROTEXT) - Skupina PBS GROUP, která v tuzemsku vyrábí ve Velké Bíteši, se propracovala mezi globální hráče v leteckém průmyslu. Její motory pohánějí drony, střely i menší letouny. „Za tímto vzestupem stojí mnohaleté úsilí, především v oblasti vývoje,“ konstatuje v rozhovoru pro ČTK Connect generální ředitel Petr Kádner. Za pilíře úspěchu považuje jak ohlížení se nazpátek, tak úzký kontakt se zákazníky. „Snažíme se pochopit, kudy vede cesta, nabízet vlastní řešení a účastnit se nových projektů,“ doplňuje Kádner.

PBS GROUP se podle něj liší od jiných firem nebo výrobců v oboru tím, že má vlastní technické zázemí. „Náš tým navrhuje motory, pomocné energetické jednotky a zákazníci to oceňují. První výzvou je něco navrhnout, vyzkoušet, otestovat, certifikovat atd., což trvá zhruba 20 let. Druhou je pak daný produkt kvalitně vyrobit. To jsou dva úkoly, na které upínáme pozornost,“ zdůrazňuje Petr Kádner. Díky této strategii se skupina posunula do fáze, kdy nově vyrábí, a současně předjímá, co bude za tři až pět let.

Předpokladem a zázemím existence společnosti jsou investice. „Za posledních pět let jsme do technického rozvoje vložili přes osm set milionů korun. Stejně tak musíme investovat do rozšiřování výroby. Letos to bude v Česku přes miliardu, a to oběma směry.“

Budoucí cíle musí být logickým vyústěním dřívějších a momentálních kroků. „Musíme se neustále dívat dozadu. Zní to legračně, ale je to tak. Potřebujeme také být v dobrém kontaktu s našimi zákazníky: vědět, kam směřují a co budou potřebovat. To může říct každý, ale ne všichni to dělají efektivně. Snažíme se pochopit situaci, nabízet vlastní řešení a zúčastňovat se projektů,“ vypočítává generální ředitel Kádner.

Zásadní je dostatek kvalifikovaných pracovníků, kterých není na trhu právě mnoho. Ke slovu proto přichází tzv. firemní výchova. „Důležité je, abychom měli dorost, což už máme. Máme i učňovské školství. Jsme také napojeni na VUT v Brně i ČVUT v Praze. Tam jsou mladé svěží mozky. Nabíráme rovněž zkušené profesionály z praxe, kteří mají zkušenosti a mohou přinést něco navíc k našemu hlavnímu know-how. Nasáváme lidi ze všech možných koutů. Měli jsme 600 pracovníků, letos jich bude 1000. To je dost silný nárůst.“

PBS GROUP nabízí řadu pracovních pozic. Lidé, kteří se chtějí podílet na globálním úspěchu českého průmyslu, zde mohou získat stabilní zaměstnání na dlouhou dobu. „Potřebujeme pracovníky ke strojům, hledáme kolegy do technického rozvoje, potřebujeme dobré obchodníky. Neznamená to, že bychom měli málo zakázek, ale je potřeba umět vyjednávat podmínky,“ připomíná Petr Kádner. 

Projekty, které jsou pro PBS GROUP zajímavé, mají v drtivé většině zahraniční adresu. „Domácích záměrů, které bychom mohli mít, mnoho není. Naši odběratelé jsou hlavně v cizině. Momentálně zadáváme práci českým subjektům, čímž jim zpřístupňujeme peníze zvenku, ale i určité znalosti,“ shrnuje generální ředitel. Přenos umu a dovedností z Česka do zahraničí a opačně vidí jako záležitost, která je ve vývoji. „Tento boom vydrží dlouho,“ myslí si top manažer. 

Mezi koncové zákazníky PBS GROUP patří zejména vlády a jejich armády. „Dodáváme  například kompletní motory střel nebo dronů, pochopitelně pod kontrolou cílového i našeho státu. Podléháme přísným licenčním řízením. Za to jsme rádi, protože nás nikdo nemůže obviňovat, že porušujeme sankce. Tyto pokusy tu vždy byly a jsou.“ Mezi odběrateli jsou US Air Force, Zone Five Technologies, Lockeed Martin či Pratt & Whitney. „Tam spolu navrhujeme novou pomocnou energetickou jednotku a je to pro nás nesmírný úspěch,“ netají se generální ředitel.

Dobré jméno v zahraničí přesahuje podle Kádnera pověst samotné dodavatelské firmy. „Když zabodujeme na mezinárodním poli, je to signál pro rozhodující firmy ve světě, že v Česku umíme vysoce hodnocené a sledované věci. Otevíráme tím cestu i všem dalším. Na druhou stranu přinášíme vlastní technologie, u kterých se ostatní mohou učit od nás.

Pro letošek je prioritou pro PBS GROUP zmíněný růst skupiny. „Musíme navýšit svoji výrobní kapacitu jak tady, tak ve Spojených státech, abychom neměli příliš dlouhé dodací lhůty. Máme hodně vývojových věcí, kde máme termíny – a je v našem vlastním zájmu, abychom to dobře vyřešili. Toto je základ pro úspěch, který přijde za pět, deset, možná 20 let. V našem odvětví jde vždy o běh na dlouhou trať,“ uzavírá Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.

Zdroj: PBS GROUP

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí v Praze v úterý 17.03.2026 začala stavba velikonočního trhu. V noci byly přivezeny stánky.

vydáno 17. března 2026  10:37

