ČEPRO staví na stabilitě a budoucnosti: rok 2025 opět rekordní

Praha 17. února 2026 (PROTEXT) - Společnost ČEPRO uzavřela rok 2025 opět rekordními hospodářskými výsledky. Neauditovaný hospodářský výsledek před zdaněním činil 2793 miliardy korun a meziročně vzrostl přibližně o 10 %. V prostředí stabilizovaného, ale stále vysoce konkurenčního trhu dosáhly tržby společnosti 78.386 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o více než 1,5 miliardy korun.

„Rok 2025 potvrdil, že naše strategie zaměřená na dlouhodobě udržitelný zisk a stabilní rozvoj má smysl. Dále jsme posílili naši finanční kondici. Těchto výsledků jsme dosáhli díky příznivým tržním podmínkám, disciplinovanému řízení firmy a důrazu na budoucnost,“ říká k výsledkům generální ředitel Čepra Jan Duspěva.

K růstu hospodářských výsledků významně přispěl další rozvoj maloobchodní části společnosti. Prodeje pohonných hmot v retailu meziročně vzrostly přibližně o 10 %, což potvrzuje úspěšnou integraci značky RoBiN OIL.

„Naším cílem není krátkodobý zisk, ale dlouhodobá stabilita a schopnost reagovat na budoucí výzvy v energetice. Proto průběžně investujeme do modernizace infrastruktury, digitalizace a zvyšování provozní efektivity,“ doplňuje Jan Duspěva.

Rok 2026 bude ve znamení dalšího rozvoje. Společnost plánuje zahájit postupný rebranding čerpacích stanic RoBiN OIL na značku EuroOil, pokračovat v digitalizaci služeb pro zákazníky a dokončit výstavbu šesti nových skladovacích nádrží v Hněvicích, které posílí bezpečnost a kapacitu státních hmotných rezerv.

V posledních dvou letech se společnost stále intenzivněji zapojuje do podpory společenských aktivit. Dlouhodobě se zaměřuje zejména na veřejně prospěšné a neziskové projekty v regionech, kde působí, na iniciativy spojené s činností integrovaného záchranného systému a oblast bezpečnosti. Významnou roli hraje každoroční sbírka spojená s prodejem vlčích máků. Důležitá je také podpora práce s mládeží, zejména v hokeji, cyklistice a atletice.

 

O společnosti ČEPRO

Státní distributor paliv ČEPRO, a.s., je jedním z největších průmyslových podniků v České republice. ČEPRO provozuje síť 1200 km produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 mil. m3. Společnosti náleží 210 čerpacích stanic EuroOil a 75 stanic RoBiN OIL po celé ČR, síť je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR. Síť EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. Více informací na www.ceproas.cz.

 

Zdroj: ČEPRO

