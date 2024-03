Cermaq rozšiřuje spolupráci se společností Cognizant za účelem dalšího zvýšení provozní efektivity

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) dnes oznámila obnovení spolupráce se společností Cermaq Group AS – předním světovým producentem lososů, který podporuje přechod systémů na zdravější a ke klimatu šetrnější potraviny. Obnovení přichází po desetiletém vztahu mezi oběma společnostmi, díky kterému mohla společnost Cognizant spolehlivě působit jako strategický spojenec na cestě společnosti Cermaq vstříc digitální modernizaci. Spolupráce se bude týkat norských i kanadských subjektů společnosti Cermaq.

Po dobu trvání smlouvy bude Cognizant usilovat o zjednodušení, modernizaci a zabezpečení technologického prostředí společnosti Cermaq napříč infrastrukturními službami – místními i v cloudu – a zároveň bude testovat nejnovější technologické trendy včetně umělé inteligence a generativní umělé inteligence. Za cíl bude mít Cognizant snížení celkových nákladů na vlastnictví, urychlení uvedení na trh, položení základů pro digitalizaci společnosti Cermaq po celém světě a zajištění stabilního provozu infrastruktury. V důsledku této modernizace mohou klienti společnosti Cermaq očekávat konzistentní a stabilní hodnotový řetězec díky stabilnímu provozu infrastruktury.

Společnosti zabývající se podobně jako společnost Cermaq výrobou potravin, chápou výhody modernizace své digitální infrastruktury a zavádění nejnovějších technologií, které pomáhají zvyšovat efektivitu a spolehlivost, zejména při současných požadavcích a napětí v globálním dodavatelském řetězci. Společnost Cermaq je na prahu dalšího kroku rozšiřování své IT působnosti a umožňuje subjektům v Norsku a Kanadě vlastnit své IT prostředí v rámci centralizované správy. Společnost Cognizant je součástí skupiny pro správu cloudu společnosti Cermaq a hraje důležitou poradenskou roli, skrze kterou pomáhá zajistit dostatečné nastavení rámce tak, aby byly subjekty nezávislé, soběstačné i soudržné a zároveň se přizpůsobily bezpečnostním směrnicím dohodnutým na globální úrovni, jakož i směrnicím týkajícím se dodržování shody.

Davor Crnoja, vedoucí globálního IT oddělení společnosti Cermaq Group AS, prohlásil: "Jsme rádi, že můžeme pokračovat ve spolupráci se společností Cognizant, která je již deset let naším důvěryhodným partnerem. Po dlouhém a důkladném výběrovém řízení jsme pečlivě zhodnotili potenciální partnery a jsme přesvědčeni, že společnost Cognizant je ideální volbou pro řízení IT operací společnosti Cermaq. Toto partnerství se klíčovým způsobem podílelo na utváření našeho technologického prostředí a těšíme se na využití odborných znalostí společnosti Cognizant při dosahování nových milníků. Prostřednictvím zaměření na zjednodušení, modernizaci a zabezpečení naší infrastruktury očekáváme dosažení ještě vyšší efektivity a spolehlivosti našich IT operací."

Knut Inge Buset, country manager společnosti Cognizant Norway, popisuje: "Jsme nadšeni, že po deseti letech, kdy jsme společnosti Cermaq poskytovali spolehlivé a strategické poradenství při modernizaci její technologie a infrastruktury, můžeme pokračovat v naší spolupráci. Přítomnost společnosti Cognizant je katalyzátorem pomáhající jednotlivým subjektům společnosti Cermaq i globální organizaci dosahovat cílů a zavádět nejnovější technologie, aby udržely krok s trhem. Norsko je jednou z předních zemí, pokud jde o produkci mořských plodů, a je do značné míry závislé na modré ekonomice. Díky spolupráci se společností Cermaq se těšíme na rozvoj našich odborných znalostí na poli severské akvakultury a mořských plodů."

Za účelem další podpory zdraví oceánů zahájila společnost Cognizant v roce 2023 činnost své obchodní jednotky Cognizant Ocean. Jejím cílem je najít nové oblasti inovací v akvakultuře, neboli vodním chovu ryb, zlepšit udržitelnou produkci potravin a zároveň nakrmit svět prostřednictvím sledování chování a životních podmínek tisíců jednotlivých ryb v průběhu času.

O společnosti Cermaq

Společnost Cermaq je předním světovým producentem lososů, který podporuje přechod našeho potravinářského systému na zdravější a ke klimatu šetrnější potraviny. Naším přístupen je transparentnost, výkonnost a partnerství, stanovení ambiciózních cílů v oblasti klimatu, inovace pro čisté zemědělství a rozšiřování dopadu a vlnových efektů prostřednictvím místních a globálních partnerství.

Z pozice globální organizace jsme si vědomi problémů, kterým čelí celý svět v souvislosti se změnou klimatu, mikroplasty a odpadky v oceánech, poklesem přírodních zásob ryb a úbytkem orné půdy pro tradiční chov bílkovin.

Podporujeme Organizaci spojených národů a její činnost v boji proti těmto problémům a jsme hrdými členy koalice United Nations Global Compact pro správu oceánů. Další informace najdete na adrese www.cermaq.com

O společnosti Cognizant

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) buduje moderní podniky. Našim klientům pomáháme s modernizací technologií, změnami interních procesů i transformací zkušeností, aby si v rychle se měnícím světě dokázali udržet náskok. Společně zlepšujeme každodenní život. Více se dozvíte na www.cognizant.com nebo @cognizant.

