Černovickou ulici v Brně čeká od září zúžená vozovka

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Na začátku září začne Správa a údržba silnic s opravou silnice II/641 v Brně, konkrétně na Černovické ulici. Akce za více jak 4,6 milionu korun včetně DPH bude zahrnovat výměnu obrusné a ložné vrstvy vozovky.“
V místě se budou pohybovat pracovníci stavby, řidiči by tak měli být obezřetní. Opravovaný úsek je dlouhý necelých 500 m. Stavba bude rozdělena do tří úseků a bude se týkat jízdního pásu směrem na Židenice od čerpací stanice, dále směrem do Židenic mezi ulicemi Olomoucká a Ostravská a nakonec jízdního pásu směrem z Židenic mezi stejnými ulicemi. Práce se tak postupně budou posouvat a dopravní omezení se s nimi může v průběhu stavby měnit.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Stavba bude probíhat za částečné uzavírky, vždy za zachování obousměrného provozu s průjezdem v jednom jízdním pruhu."
Silničáři by měli s pracemi finišovat na konci října letošního roku, to skončí i dopravní omezení, a řidiči tak budou moci komunikaci opět plnohodnotně využívat.
Zdroj: POLAR televize Ostrava