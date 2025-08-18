Černý kůň vozidel na novou energii! LEPAS L8 utváří estetiku sofistikovaného řízení s technologickou DNA

Chery Group, jeden z prvních průkopníků hybridní technologie v Číně, urychluje svůj přechod do sektoru NEV. S podporou svých tří základních pilířů – ovládnutí klíčových technologií v celém řetězci, standardů bezpečnosti na prvním místě a otevřeného globálního ekosystému – dodává Chery vozidla, která vynikají účinností, výkonem, inteligencí, bezpečností a terénními schopnostmi.
V červenci 2025 měla společnost Chery více než 17,18 milionu uživatelů po celém světě, z toho přes 5,17 milionu v zahraničí. Od ledna do července prodala tato skupina 424.737 vozidel NEV, což představuje meziroční nárůst o 87,7 %, a zařadila se tak mezi nejrychleji rostoucí výrobce vozidel NEV. Červencový export dosáhl 119.090 kusů (meziroční nárůst o 31,9 %), přičemž silný růst zaznamenaly hybridní modely.
Model LEPAS L8, který vzešel z bohaté tradice výzkumu a vývoje společnosti Chery, je postaven na speciální platformě pro NEV a představuje nový standard v oblasti pokrokového vývoje. Jeho superhybridní systém poskytuje tepelnou účinnost 44,5 %, spotřebu paliva 4,2 l/100 km v režimu s vybitou baterií a kombinovaný dojezd přesahující 1400 km. Dosahuje tak „výkonnostního trojúhelníku" účinnosti, výdrže a výkonu. I v režimu s nulovou spotřebou paliva funguje klimatizační systém modelu L8 po dobu 4 hodin a zcela snadno udržuje komfort v kabině.
Konstrukce modelu L8 odráží koncepci „pozitivní nové energie" a kombinuje aerodynamickou účinnost s moderní estetikou. Napůl zapuštěné kliky dveří snižují odpor vzduchu a podtrhují technicky vyspělý design. Model L8, inspirovaný „leopardí estetikou", spojuje hbitost a sílu s vertikálními světlomety a plynulými konturami, čímž vytváří působivý profil.
Interiér modelu L8 vychází z pojetí „sofistikovaného řízení" a proměňuje kokpit v „elegantní třetí prostor". S délkou 4688 mm a rozvorem 2800 mm je určen pro hlavní trh SUV. Obklopující kokpit, přehledné rozhraní a inteligentní interakční systém nabízejí minimalistický luxus. Ergonomická sedadla a chytré technologie zvyšují komfort a použitelnost, což je ideální pro každodenní život i cestování.
Na dnešním trhu s NEV model L8 dokazuje, že skutečně vynikající zážitek z NEV spočívá v porozumění potřebám uživatelů a inovacích, což ztělesňuje koncepci Chery „pozitivní nová energie".
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2751918/1.jpg
KONTAKT: Kelvin, +86-13602457596, tanpeiwen@mychery.com