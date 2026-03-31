Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „V Hodoníně se zahájila stavba Černého mostu. Ten název Černý most je proto, protože přes něj jezdily parní lokomotivy a ten most byl značně začerněn. Ten most překlenuje železniční trať ve směru Přerov a Břeclav. Stávající konstrukci čeká demolice, kterou nahradí zcela nový mostní objekt.“
Objízdná trasa je vedena po silnici I/55 a následně ulicí Velkomoravskou. Dopravní omezení se dotkla také hromadné dopravy. Cestující tak mohou využít náhradní zastávky v ulici Brněnská.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Stavební úpravy čekají i stávající komunikace. Dojde i na přeložku veřejného osvětlení. Zakázka je za více jak 80 milionů korun. „
Hotovo má být v polovině prosince letošního roku. Práce tak dohromady budou trvat zhruba deset měsíců. Kvůli demolici mostu dojde také k výlukám vlakových jízdních řádů.
Zdroj: POLAR televize Ostrava