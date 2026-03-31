Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

  9:18
Hodonín 31. března 2026 (PROTEXT) - Železniční most v Hodoníně je od letošního roku v rekonstrukci. Pro řidiče to tak znamená uzavírku a zajížďku po objízdné trase. Stávající konstrukce mostu už byla v havarijním stavu. Práce začaly 25. února letošního roku, uzavírka v místě pak platí od 2. března.

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „V Hodoníně se zahájila stavba Černého mostu. Ten název Černý most je proto, protože přes něj jezdily parní lokomotivy a ten most byl značně začerněn. Ten most překlenuje železniční trať ve směru Přerov a Břeclav. Stávající konstrukci čeká demolice, kterou nahradí zcela nový mostní objekt.“

Objízdná trasa je vedena po silnici I/55 a následně ulicí Velkomoravskou. Dopravní omezení se dotkla také hromadné dopravy. Cestující tak mohou využít náhradní zastávky v ulici Brněnská.

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Stavební úpravy čekají i stávající komunikace. Dojde i na přeložku veřejného osvětlení. Zakázka je za více jak 80 milionů korun. „

Hotovo má být v polovině prosince letošního roku. Práce tak dohromady budou trvat zhruba deset měsíců. Kvůli demolici mostu dojde také k výlukám vlakových jízdních řádů.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

31. března 2026  9:22

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Veleslavínova

Veleslavínova

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Žižkov

Žižkov

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Málo platné, jaro se probouzí i na letňanských předzahrádkách.

vydáno 31. března 2026  9:18

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 31. března 2026  9:18

Až do 6. dubna 2026 se před poliklinikou Prosek „utábořil“ lunapark.

vydáno 31. března 2026  9:17

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

