Čerpací stanice a ceny benzínu a nafty na nich. Mapa kurzy.cz

V aplikaci můžete hledat podle společnosti a města. U vybraných společností (tank ONO, Makro,..) obsahuje i aktuální ceny benzínu a ceny nafty. Najdete zde i seznam stanic poskytujících LPG, dále cenu eura ve směnárnách ONO.
Vyhledávání čerpacích stanic
Lze například vyfiltrovat
- všechny čerpací stanice Tank ONO,
- všechny čerpací stanice v Nymburce,
- čerpací stanice Orlen v Hradci Králové
Čerpací stanice informace
Detail benzínky nabídne
- adresu a navigaci k čerpací stanici,
- druhy paliv na dané benzínce,
- ověřenou cenu pohonných hmot (u vybraných společností), případně směnný kurz u Tank ONO,
- otevírací dobu,
- služby na čerpací stanici,
- kontakty (telefon, e-mail)
Zdroj: kurzy.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.