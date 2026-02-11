Čerstvá jablíčka se zamilovanými vzkazy, ovoce ve speciálním balení nebo pestrý výběr květin. V BILLE si na Valentýna vybere každý

  12:46
Praha 11. února 2026 (PROTEXT) - Svátek zamilovaných oslavíme tento týden a zákazníci BILLY se mohou těšit na valentýnskou nabídku plnou jednoduchých, ale i nápaditých gest. V prodejnách jsou od dnešního dne v nabídce čerstvá jablka se speciálními valentýnskými motivy i ovoce v srdíčkových obalech, řezané květiny privátní značky BonVia Flora, balení čokolád, ale i čerstvé potraviny pro přípravu oběda či večeře.

Letošní svátek zamilovaných připadá na sobotu 14. února, což z něj dělá ideální příležitost věnovat pozornost drobným gestům, která zpříjemní celý víkend. Obliba klasických valentýnských symbolů přetrvává, zároveň však roste zájem o dárky s osobním přesahem, které dodávají svátku jedinečný charakter. „Svátek svatého Valentýna dlouhodobě získává na oblibě, což pozorujeme napříč celým trhem. Zákazníci rádi využívají tuto příležitost 
k obdarování svých blízkých a jejich preference zůstávají stabilní. Tradičně největší zájem směřuje ke květinám a čokoládám, přičemž roste poptávka po prémiových variantách. Podobný trend sledujeme také u prémiového alkoholu,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA Česká republika.

Jablka s vyznáním lásky a květiny za super cenu

BILLA nabízí od 11. února celou škálu květin, ať už řezaných, nebo v květináči. Za zvýhodněnou cenu 59,90 Kč jsou ve všech prodejnách k dostání například řezané tulipány a růže v květináči privátní značky BonVia Flora. Romantickou nabídku doplňují jablka s vygravírovanými zamilovanými vzkazy. Tato drobnost vykouzlí úsměv a potěší svou osobitostí; do prodejen BILLA se postupně dostává od 11. února a od 12. února je dostupná po celé republice.

Romantika od rána do večera na jednom místě

Kromě květin a valentýnských jablek nabízí BILLA také široký výběr čokolád, prosecca, prémiových destilátů i surovin na romantickou večeři. Součástí nabídky je také ovoce v obalech ve tvaru srdce, například třešně a jahody, které se skvěle hodí jako sladká tečka nebo doplněk k valentýnskému překvapení. Kompletní nabídka je uvedena v online letáku platném od 11. února nebo v aplikaci BILLA klub.

Tip na valentýnskou snídani

Na závěr nechybí ani inspirace na společné valentýnské ráno. Gusto Academy připravila recept na banánovou smoothie bowl s malinami, čokoládou a křupavými oříšky. Tato svěží 
a rychlá snídaně potěší všechny milovníky vyváženého stravování. Recept týdne je k dispozici v aplikaci BILLA klub nebo na webu billa.cz.

 

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši více než 35 mld. Kč (2023), s 289 prodejnami a více než 6 500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.  

REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80 000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.

 

 

