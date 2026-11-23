Praní patří k běžným domácím činnostem, nad kterými příliš nepřemýšlíme. Vybereme program, přidáme prací prostředek, případně aviváž, a za pár hodin máme hotovo. Pozornost věnujeme především tomu, aby zmizely skvrny, oblečení neztratilo barvu a příjemně vonělo. Méně už řešíme, co se s prádlem děje během závěrečného máchání. Tato fáze pracího cyklu má přitom zásadní význam. Jejím úkolem je odstranit z textilních vláken zbytky pracího prostředku, které se během praní uvolňují do vody. Pokud se prádlo dostatečně nevymáchá, mohou v něm některé látky zůstat. Při nošení se pak dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou.
Když pokožka reaguje na čerstvě vyprané oblečení
Svědění po obléknutí čistého trička, zarudlá pokožka pod spodním prádlem nebo nepříjemné pocity po ulehnutí do čerstvě povlečené postele. I tak se může projevit citlivost na některé složky pracích prostředků. Prací gely, prášky i aviváže obsahují různé látky, které zajišťují jejich účinnost, vůni nebo trvanlivost. Některé parfemační složky, barviva či konzervační látky mohou u citlivějších lidí vyvolávat podráždění nebo kontaktní alergickou reakci. Zvláštní pozornost by proto měli praní věnovat lidé s atopickým ekzémem, alergiemi nebo dlouhodobě suchou a citlivou pokožkou. Potíže se navíc mohou objevit i u člověka, který dosud žádné podobné problémy neměl. Kontaktní alergie se totiž může rozvinout v průběhu života. Pokud se podráždění opakovaně objevuje po kontaktu s vypraným textilem, stojí za to zaměřit se také na používané prostředky a způsob praní.
„U citlivé pokožky nebo při atopickém ekzému mohou zbytky pracích prostředků v textilu přispívat k podráždění a svědění. Doporučuji proto nepřehánět dávkování pracího prostředku, omezit výrazně parfemované přípravky a podle potřeby zařadit i máchání navíc. Pokud potíže přetrvávají, je vhodné poradit se s dermatologem,“ říká MUDr. Lucie Jarešová, dermatoložka z kliniky Dermamedest.
Dětské oblečení si zaslouží zvláštní pozornost
U malých dětí je důkladné máchání obzvlášť důležité. Pokožka kojenců a batolat je citlivější a její ochranná bariéra se postupně vyvíjí. Snadněji proto reaguje na látky, které dospělým nemusí způsobovat žádné obtíže. Rodiče obvykle pečlivě vybírají materiály dětského oblečení, sledují jeho složení a pořizují prací prostředky určené pro nejmenší. Stejnou pozornost si zaslouží i jejich důkladné odstranění z prádla. Týká se to nejen oblečení, ale také povlečení, ručníků, látkových plen nebo dětských dek, se kterými pokožka přichází pravidelně do styku. Zvýšenou opatrnost vyžaduje zejména praní textilu pro děti s ekzémem. Zbytky dráždivých látek mohou jejich obtíže zhoršovat a přispívat k nepříjemnému svědění.
Jedno máchání navíc může pomoci
Jednoduchým způsobem, jak omezit množství zbytků pracích prostředků v textilu, je dvojí máchání. Při běžném máchání se z prádla odplavuje prací prostředek rozpuštěný ve vodě. Přidáním dalšího máchacího cyklu získá pračka více prostoru k odstranění látek, které mohou zůstávat zachycené mezi vlákny. Dvojí máchání se vyplatí zvážit především při praní dětského oblečení, spodního prádla, pyžam, ručníků a ložního povlečení. Tedy textilu, který se pokožky dotýká přímo a často po dlouhou dobu.
Čtyři chyby, které mohou zbytečně zatěžovat pokožku
Příliš mnoho pracího prostředku. Více gelu nebo prášku automaticky neznamená lépe vyprané prádlo. Nadměrné dávkování může naopak ztížit jeho důkladné vymáchání. Množství prostředku je vhodné přizpůsobit náplni pračky, míře znečištění a tvrdosti vody.
Přeplněná pračka. Když je buben napěchovaný až po okraj, prádlo nemá dostatek prostoru k pohybu. Voda se tak hůře dostává ke všem částem textilu a účinnost praní i máchání může klesat.
Příliš mnoho aviváže. Výrazná vůně bývá často spojována s pocitem čistoty. U citlivé pokožky však mohou být parfemační složky nežádoucí. Zvláště při praní dětského prádla nebo oblečení pro alergiky je vhodné zvážit, zda je aviváž vůbec potřeba.
Nevhodně zvolený program. Krátké prací cykly jsou praktické, jejich průběh se ale liší podle typu pračky. Některé pracují s omezeným množstvím vody nebo mají kratší fázi máchání. Při praní pro citlivou pokožku je proto vhodné zkontrolovat nastavení programu a případně přidat další máchání.
Kde dvojí máchání na pračce najdete?
U řady moderních praček je přídavné máchání součástí nabídky programů. Podle výrobce se může skrývat pod označením „extra máchání“, „máchání navíc“, „dvojité máchání“ nebo „intenzivní máchání“. Někdy stačí stisknout samostatné tlačítko, jindy je potřeba funkci vybrat v nastavení konkrétního programu. Pokud ji na ovládacím panelu nemůžete najít, pomůže návod k pračce. Některé modely umožňují uložit si oblíbené nastavení a používat ho při každém dalším praní. Přídavné máchání znamená určitou spotřebu vody a energie navíc. Proto má smysl využívat ho cíleně, zejména u prádla určeného pro citlivou pokožku nebo v situacích, kdy je důkladné odstranění pracího prostředku obzvlášť žádoucí.
Péče o pokožku nekončí výběrem sprchového gelu nebo tělového krému. Důležitou roli hraje také oblečení, které nosíme každý den, a způsob, jakým se o něj staráme. Někdy stačí upravit několik zažitých návyků, aby bylo praní šetrnější k celé rodině.
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
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