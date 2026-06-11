Certifikát ISO je tak dobrý, jak dobrý byl auditor, který ho podepsal

Certifikát ISO má dnes téměř každá ambiciózní organizace. O tom, zda odráží skutečně fungující systém řízení, ale nerozhoduje norma samotná, nýbrž kvalita auditu. Tu definuje mezinárodní směrnice ISO 19011, na které staví své auditorské portfolio i certifikační orgán TAYLLORCOX. V reakci na novou vlnu evropské regulace nyní akademie aktualizovala kurzy ISO 27001 Lead Auditor a ISO 22301 Lead Auditor.
ISO 19011 poskytuje směrnice pro auditování systémů managementu, od řízení kvality podle ISO 9001 přes environmentální management ISO 14001 až po informační bezpečnost ISO 27001 a business continuity ISO 22301. Pokrývá principy auditování, řízení programu auditů i samotné provádění auditu od přípravy po závěrečnou zprávu. Sama o sobě k certifikaci organizace nevede, je to směrnice, nikoli certifikační norma. Certifikovat se ovšem mohou auditoři. Kvalifikace Lead Auditor, postavená na principech ISO 19011 a požadavcích ISO/IEC 17021, je mezinárodně uznávaným dokladem auditorské kompetence.
Význam normy roste s každou novou evropskou regulací. Směrnice NIS2, nařízení DORA pro finanční sektor, směrnice CER o odolnosti kritických subjektů, EU AI Act i český zákon o kybernetické bezpečnosti č. 264/2025 Sb. mají jedno společné: soulad nestačí deklarovat, je nutné jej prokázat. To znamená audit. Compliance tak přestává být jednorázovým projektem a stává se kontinuální auditní disciplínou.
„Audit bez jednotné metodiky je názor. Audit podle ISO 19011 je důkaz. Firmy, které si vybudují interní auditní kompetenci dnes, nebudou zítra platit za externí hašení požárů," říká Aleš Pilný, CEO TAYLLORCOX Campus.
Auditorské portfolio TAYLLORCOX zahrnuje osm kvalifikací postavených na principech ISO 19011. Aktualizovaný kurz ISO 27001 Lead Auditor připravuje na externí audity systémů řízení informační bezpečnosti, na interní audity je tu kurz ISO 27001 Interní Auditor.
Aktualizací prošel také kurz ISO 22301 Business Continuity Auditor zaměřený na audity systémů řízení kontinuity činností. Portfolio dále tvoří ISO 9001 Internal / Lead Auditor, GDPR Auditor pro certifikační audity souladu s nařízením EU 2016/679, ISO/IEC 20000 Lead Auditor pro audity IT Service Managementu, ITAM Lead Auditor a ISO 14001:2015 Lead Auditor. Poslední, ale velice populární je také certifikace produktů a služeb umělé inteligence: ISO 42001 AI Lead Auditor.
Všechny kurzy jsou dostupné prezenčně i formou živé virtuální třídy. Absolventi jsou jako certifikovaní auditoři vedeni v mezinárodním registru certifikačního orgánu TAYLLORCOX.
O společnosti TAYLLORCOX
TAYLLORCOX je prémiová vzdělávací akademie a certifikační orgán s jedinečnou kombinací akreditací ATO (Accredited Training Organisation), ACO (Accredited Consulting Organisation) a RCB (Registered Certification Body), doplněnou o status CAB (Conformity Assessment Body) pro eIDAS. Specializuje se na certifikace a školení v oblasti projektového řízení, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a umělé inteligence. Kompletní nabídku kurzů najdete na https://www.tx.cz/akademie.
Zdroj: TAYLLORCOX