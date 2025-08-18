Červencová zpráva Bitget uvádí čistý příjem 461 milionu dolarů a 100 tisíc nových uživatelů funkce kopírování obchodů

Ve spolupráci s Mastercard a Immersve také společnost Bitget vydala kryptoměnovou kartu bez poplatků, kterou mohou uživatelé ve Velké Británii a EU využívat k pohodlným platbám. Tato konverze kryptoměn na běžné měny, která probíhá v reálném čase přímo v blockchainu, je nyní k dispozici u více než 150 milionů obchodníků po celém světě. Obchodování s futures prudce vzrostlo a společnost Bitget se díky stabilní účasti institucionálních investorů zařadila mezi tři největší kryptoburzy podle otevřených futures kontraktů v ethereu. Svou premiéru měl i obchodní asistent GetAgent využívající umělou inteligenci, který přilákal přes 20.000 prvních uživatelů. Bitget Onchain zase rozšířil nabídku tokenizovaných akcií díky partnerství se společností xStocks.
V oblasti kultury společnost Bitget pokračovala v odstraňování překážek mezi Web3 a mainstreamovou zábavou. Burza se stala exkluzivním partnerem Festivalu UNTOLD v Rumunsku a Dubaji v oboru Web3 a díky zajímavým aktivitám potěšila více než 400.000 fanoušků. Co se obchodování týče, turnaj King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025 Team Battle odstartoval s prize poolem 6 milionů USDT, který přilákal přes 1300 registrovaných týmů.
Gracy Chen, CEO společnosti Bitget, uvedla: „Čísla vyprávějí jeden příběh, ale důvěra, která se za nimi skrývá, vypovídá i o něčem jiném. Nejen, že s nimi uživatelé obchodují. Rozhodují se také ukládat svá aktiva, účastní se našich soutěží a spolupracují se společností Bitget napříč kulturami a kontinenty. Přesně takový druh růstu bývá dlouhodobý, a proto investujeme stejnou měrou do produktových inovací, budování komunity a transparentnosti.“
V srpnu se společnost Bitget chystá tuto dynamiku přenést do nabitého kalendáře akcí, včetně první účasti na UNTOLD X a vrcholu KCGI 2025. Dále chceme pokračovat v globální expanzi prostřednictvím strategických partnerství, integrace platebních systémů a inovací zaměřených na uživatele.
Zprávu o transparentnosti pro červenec najdete zde.
Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Peněženka Bitget Wallet je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.
Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů představuje Bitget exkluzivního partnera v oblasti burz kryptoměn pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.
Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.
