Červencová zpráva Bitget uvádí čistý příjem 461 milionu dolarů a 100 tisíc nových uživatelů funkce kopírování obchodů

Autor:
  10:57
Victoria (Seychely) 18. srpna 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, uzavřela červenec jako další měsíc, kdy zaznamenala silný růst a celosvětovou expanzi značky. Platforma si zachovala pozici třetí největší kryptoburzy na spotovém trhu podle CoinGecko, což je v souladu s jejím konzistentním růstem na trhu. V červenci společnost Bitget vykazovala stabilní růst napříč různými metrikami měření výkonu. Počet uživatelů obchodujících pomocí funkce Bitget Copy vzrostl z 1 milionu na 1,1 milionu, společnost zaznamenala čistý příjem 461,3 milionu dolarů.

Ve spolupráci s Mastercard a Immersve také společnost Bitget vydala kryptoměnovou kartu bez poplatků, kterou mohou uživatelé ve Velké Británii a EU využívat k pohodlným platbám. Tato konverze kryptoměn na běžné měny, která probíhá v reálném čase přímo v blockchainu, je nyní k dispozici u více než 150 milionů obchodníků po celém světě. Obchodování s futures prudce vzrostlo a společnost Bitget se díky stabilní účasti institucionálních investorů zařadila mezi tři největší kryptoburzy podle otevřených futures kontraktů v ethereu. Svou premiéru měl i obchodní asistent GetAgent využívající umělou inteligenci, který přilákal přes 20.000 prvních uživatelů. Bitget Onchain zase rozšířil nabídku tokenizovaných akcií díky partnerství se společností xStocks.

V oblasti kultury společnost Bitget pokračovala v odstraňování překážek mezi Web3 a mainstreamovou zábavou. Burza se stala exkluzivním partnerem Festivalu UNTOLD v Rumunsku a Dubaji v oboru Web3 a díky zajímavým aktivitám potěšila více než 400.000 fanoušků. Co se obchodování týče, turnaj King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025 Team Battle odstartoval s prize poolem 6 milionů USDT, který přilákal přes 1300 registrovaných týmů.

Gracy Chen, CEO společnosti Bitget, uvedla: „Čísla vyprávějí jeden příběh, ale důvěra, která se za nimi skrývá, vypovídá i o něčem jiném. Nejen, že s nimi uživatelé obchodují. Rozhodují se také ukládat svá aktiva, účastní se našich soutěží a spolupracují se společností Bitget napříč kulturami a kontinenty. Přesně takový druh růstu bývá dlouhodobý, a proto investujeme stejnou měrou do produktových inovací, budování komunity a transparentnosti.“

V srpnu se společnost Bitget chystá tuto dynamiku přenést do nabitého kalendáře akcí, včetně první účasti na UNTOLD X a vrcholu KCGI 2025. Dále chceme pokračovat v globální expanzi prostřednictvím strategických partnerství, integrace platebních systémů a inovací zaměřených na uživatele.

Zprávu o transparentnosti pro červenec najdete zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Peněženka Bitget Wallet je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů představuje Bitget exkluzivního partnera v oblasti burz kryptoměn pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aae2c031-c99d-4324-a5ee-6799bbeb0e79/cs 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, o něco dál se otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece

Jako smyslů zbavený prchal minulý týden před brněnskými strážníky mladík na elektrické motorce. Při jízdě nedbal na červenou, kličkoval mezi chodci na chodníku, úmyslně narazil do otevřených dveří...

18. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Polák, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:22

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  11:05

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel...

18. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou koncem srpna opět historické vozy

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou o posledních dvou srpnových víkendech opět historické trolejbusy...

18. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:57

Červencová zpráva Bitget uvádí čistý příjem 461 milionu dolarů a 100 tisíc nových uživatelů funkce kopírování obchodů

18. srpna 2025  10:57

Vyšetřovatelé s vycvičeným psem budou zjišťovat příčinu požáru v Červené Vodě

V Červené Vodě na Orlickoústecku dnes pokračuje likvidace nedělního požáru skladu sena a slámy v zemědělském areálu. Během dne tam přijedou vyšetřovatelé, aby...

18. srpna 2025  8:37,  aktualizováno  8:37

Nové Ano, šéfe! nové kuchaře nenaverbuje. Vrací se již za deset dní

Na obrazovky televize Prima se koncem léta po sedmileté pauze vrátí pořad Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Známý kuchař a hvězda televizních kulinářských show to zdůvodňuje tím, že gastronomická...

18. srpna 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.