CES 2026: Společnost Roborock v rámci partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid uvádí na trh první robotický vysavač na světě s konstrukcí na kolečkách

Autor:
  14:37
Las Vegas, 12. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Roborock, vedoucí světový podnik v oblasti domácí robotiky určené ke zjednodušení každodenního života, se stala nejoceňovanější značkou robotických vysavačů na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 poté, co oznámila svou novou produktovou řadu pro první polovinu roku. Pod heslem Největší setkání největších představil ředitel společnosti Roborock Quan Gang v úvodní prezentaci značky Saros Rover, první robotický vysavač na světě s architekturou kol a nohou poháněnou umělou inteligencí, který dokáže při úklidu překonávat schody a svahy s obratností podobnou lidské.

Mezi oznámenými výrobky byly také Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro a Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Tyto novinky byly uvedeny na trh v rámci partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid v kategorii vysavačů, oznámeným před začátkem veletrhu.

Společnost Roborock také oznámila, že nezávisle na partnerství s Real Madrid vstupuje na americký trh s produkty pro sekání trávy, včetně nového modelu RockMow X1 LiDAR. Spotřebitelé, klienti a zájemci mohou navštívit stánek společnosti Roborock č. 52632 na veletrhu Venetian Expo CES 2026 od 6. do 9. ledna během otevírací doby veletrhu.

Roborock Saros Rover – první robotický vysavač na světě s kolovými nohami

Na veletrhu CES 2026 představila společnost Roborock jako první na světě robotický vysavač Roborock Saros Rover, který se vyznačuje první architekturou s dvěma kolovými nohami na světě. Každé kolo-noha poskytuje dosah, zdvih a výšku a napodobuje lidskou pohyblivost, což robotu umožňuje nezávisle zvedat a spouštět každé z kol-nohou, provádět malé skoky, obratné otočky, náhlé zastavení a změny směru, a to vše při zachování rovnováhy těla při změnách povrchu.

Na softwarové úrovni využívá Saros Rover výkon algoritmů umělé inteligence ve spojení se složitými pohybovými senzory a 3D prostorovými informacemi, aby pochopil své prostředí a zajistil přesnou reakci svých kolových nohou.

Saros Rover vyniká ve vícepatrových domech, kde je schopen vyčistit každý schod schodiště při cestě do druhého patra, čímž dramaticky snižuje počet „nepřístupných" zón a přechází k úklidu oblastí, které byly dříve pro domy s jedním robotickým vysavačem nepřístupné.

Saros Rover je schopen zvládnout několik typů nerovných povrchů, z nichž nejviditelnější jsou schody. Patří sem nejen tradiční schodiště, ale také zakřivené schodiště nebo dokonce schodiště pokryté kobercem se zaoblenými hranami, přičemž při pohybu po nich čistí každý jednotlivý schod. Mezi další typy povrchů, které Saros Rover zvládá, patří svahy a také složité víceúrovňové prahy místností, které vyžadují výšku a výkon. Saros Rover je skutečný produkt ve vývoji s nepotvrzeným datem uvedení na trh.

Největší setkání největších – Roborock a fotbalový klub Real Madrid spojují síly

Několik dní před začátkem veletrhu Roborock na CES představuje svou první aktivaci v rámci strategického globálního partnerství s mužským a ženským týmem Realu Madrid, který je obecně považován za jeden z největších fotbalových klubů v historii. Partnerství se týká výhradně rozsáhlého portfolia vysavačů Roborock a nezahrnuje jiné produktové řady této značky. Pod hlavním tématem „Největší setkání největších" partnerství reaguje na hlubokou spřízněnost étosu obou organizací, které dosáhly pozoruhodných historických výsledků s inovacemi jako společným jmenovatelem. Partnerství přinese inovace v oblasti inteligentního úklidu společnosti Roborock k životu prostřednictvím prezentace na stadionu, kampaní a příběhů hráčů, které přenesou význam „skutečně inteligentního úklidu" z hřiště do domácností.

Řada Robovac společnosti Roborock na počátku roku 2026: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic a Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Ve svém úvodním projevu představila Clarbi Luová, vedoucí produktového marketingu společnosti Roborock, nové inteligentní čisticí produkty, které budou uvedeny na trh v první polovině roku. V čele řady stojí Roborock Saros 20 a Roborock Saros 20 Sonic, nejnovější vlajkové modely řady Saros. Saros 20 vylepšuje autonomní systém StarSight™ 2.0 o zdokonalené rozpoznávání objektů pomocí umělé inteligence a nový podvozek AdaptiLift Chassis 3.0 pro lepší překonávání prahů. Saros 20 Sonic přidává navigaci RetractSense™, ultratenké tělo a systém mopování VibraRise® 5.0. Oba modely používají motor HyperForce® s výkonem 35 000 pascalů a nový RockDock®. Řada Qrevo se také rozšiřuje o model Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

Rockmow X1 LiDAR, X1 a RockNeo Q1 vedou severoamerické uvedení sekaček na trávu značky Roborock

Společnost Roborock oznámila své rozšíření na severoamerický trh v kategorii sekaček na trávu se třemi klíčovými modely. Vlajková loď RockMow X1 LiDAR je vybavena technologií vnímání životního prostředí Sentisphere™ LiDAR, pohonem všech čtyř kol a aktivním řízením pro bezchybné pokrytí. Alternativně model RockMow X1 využívá navigaci RTK a VSLAM spolu s dynamickým systémem odpružení pro sekání špičkové v oboru. Pro menší zahrady je k dispozici základní model RockNeo Q1, který kombinuje navigaci RTK + VSLAM se systémem Stereoskopické vidění pro vyhýbání se překážkám a umožňuje tak inteligentní péči.

Informace o cenách a dostupnosti získáte u místního prodejce nebo zástupce společnosti Roborock.

O společnosti Roborock

Roborock je přední značka v oblasti inteligentního úklidu, známá svými inteligentními řešeními pro úklid. Společnost Roborock se stala nejprodávanější značkou robotických vysavačů podle IDC* (International Data Corporation) a obohacuje životy lidí svou inovativní řadou robotických, bezdrátových, mokrých/suchých vysavačů, robotických sekaček na trávu a praček se sušičkou. Naše řešení založená na výzkumu a vývoji vycházejí z přístupu zaměřeného na uživatele a uspokojují rozmanité potřeby v oblasti úklidu v milionech domácností ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Roborock se sídlem v Pekingu a strategickými pobočkami na klíčových trzích, včetně Spojených států, Japonska, Nizozemska, Polska, Německa a Jižní Koreje, se věnuje posilování své přítomnosti na světovém trhu. V roce 2026 bude Roborock obsluhovat více než 22 milionů domácností. Další informace naleznete na https://global.roborock.com/.

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2859021/Roborock_s_displays_CES_2026.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2859022/Roborock_Saros_Rover.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2859023/Roborock_President_Mr_Quan_Gang_Real_Madrid_Football_Club_s_Director.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2859024/Roborock_Saros_20_Sonic_overcoming_double_layered_thresholds.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2859025/RockMow_X1_LiDAR.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg 

KONTAKT: Ruben Rodriguez, ruben.rodriguez@roborock.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Kraj chce lepší zázemí pro návštěvníky hradu Roštejn, novou sezonu to neovlivní

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce zlepšit parkoviště a sociální zázemí pro turisty u hradu Roštejn na Jihlavsku. Tento rok bude mít hotový projekt, na který požádá o dotaci v...

12. ledna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

V Královéhradeckém kraji je chřipková epidemie, tři lidé zemřeli

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji je chřipková epidemie. Hygienici v regionu za uplynulý týden zaznamenali 1469 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v...

12. ledna 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Záhadná spirála nad Českem? Noční oblohu rozzářila raketa SpaceX

Spirálová mlhovina z rakety Falcon 9 k vidění na obloze z mnoha míst, například...

Nedělní večer přinesl lidem po celém Česku nečekanou a na první pohled záhadnou podívanou. Na noční obloze se objevil výrazný spirálovitý útvar, který působil dojmem zářícího oblaku.

12. ledna 2026

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

12. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  15:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Starší ženu nedaleko centra Brna srazila tramvaj, na místě zemřela

Hasiči nacvičovali na náměstí Svobody v Brně vyproštění osoby zaklíněné pod...

Starší žena nepřežila v pondělí odpoledne v brněnské ulici Nové sady nedaleko centra města střet s tramvají. Zemřela ještě před příjezdem záchranářů. Následky nehody zkomplikovaly dopravu.

12. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Azyl s vojenským režimem. V Jihlavě váleční veteráni pomáhají lidem z ulice

Nadpraporčík Radek Nesvadba se kromě lidí bez domova stará na Vysočině i o...

V mrazivých měsících se otázka přežití lidí bez domova stává prioritou pro sociální služby. V Jihlavě, v lokalitě známé jako Havaj, funguje zařízení, které nabízí víc než jen střechu nad hlavou....

12. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

Zlínský podnikatel a prodejce několika automobilových značek Ladislav Samohýl...

Celý svůj život věnoval automobilům zlínský podnikatel Ladislav Samohýl, který v sobotu náhle zemřel ve věku nedožitých 71 let. Novější vozy prodával, starší sbíral. A rád v nich také jezdil. Vždy...

12. ledna 2026  15:52

Ve Vsetínské nemocnici ošetřují více úrazů, sportovních i pracovních

ilustrační snímek

Chirurgové Vsetínské nemocnice ošetřovali v posledních mrazivých dnech komplikované zlomeniny končetin, podvrtnutí kloubů i zlomeniny pánve. S nástupem zimního...

12. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

Tramtarie bude hostovat na kulturní scéně Moravského divadla Sedmička

ilustrační snímek

Olomoucké nezávislé Divadlo Tramtarie bude od letošního roku několikrát měsíčně hostovat na malé kulturní scéně Sedmička, kterou provozuje Moravské divadlo...

12. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

ilustrační snímek

Víkendová stomatologická pohotovost přestala od počátku roku fungovat na Chebsku. Lidé s akutními bolestmi zubů tak musí za ošetřením vyjet na zubní pohotovosti v karlovarské či sokolovské nemocnici....

12. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice má zmodernizované oddělení sociální péče.

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím...

12. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity získalo modernější prostory

VĂ˝ukovĂ© centrum Bioskop Masarykovy univerzity zĂ­skalo modernÄ›jĹˇĂ­ prostory

Vědecké výukové centrum Bioskop Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně získalo modernější prostory v bohunickém kampusu. Může tak rozšířit nabídku...

12. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.