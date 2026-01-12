CES 2026: Společnost Roborock v rámci partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid uvádí na trh první robotický vysavač na světě s konstrukcí na kolečkách

Mezi oznámenými výrobky byly také Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro a Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Tyto novinky byly uvedeny na trh v rámci partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid v kategorii vysavačů, oznámeným před začátkem veletrhu.
Společnost Roborock také oznámila, že nezávisle na partnerství s Real Madrid vstupuje na americký trh s produkty pro sekání trávy, včetně nového modelu RockMow X1 LiDAR. Spotřebitelé, klienti a zájemci mohou navštívit stánek společnosti Roborock č. 52632 na veletrhu Venetian Expo CES 2026 od 6. do 9. ledna během otevírací doby veletrhu.
Roborock Saros Rover – první robotický vysavač na světě s kolovými nohami
Na veletrhu CES 2026 představila společnost Roborock jako první na světě robotický vysavač Roborock Saros Rover, který se vyznačuje první architekturou s dvěma kolovými nohami na světě. Každé kolo-noha poskytuje dosah, zdvih a výšku a napodobuje lidskou pohyblivost, což robotu umožňuje nezávisle zvedat a spouštět každé z kol-nohou, provádět malé skoky, obratné otočky, náhlé zastavení a změny směru, a to vše při zachování rovnováhy těla při změnách povrchu.
Na softwarové úrovni využívá Saros Rover výkon algoritmů umělé inteligence ve spojení se složitými pohybovými senzory a 3D prostorovými informacemi, aby pochopil své prostředí a zajistil přesnou reakci svých kolových nohou.
Saros Rover vyniká ve vícepatrových domech, kde je schopen vyčistit každý schod schodiště při cestě do druhého patra, čímž dramaticky snižuje počet „nepřístupných" zón a přechází k úklidu oblastí, které byly dříve pro domy s jedním robotickým vysavačem nepřístupné.
Saros Rover je schopen zvládnout několik typů nerovných povrchů, z nichž nejviditelnější jsou schody. Patří sem nejen tradiční schodiště, ale také zakřivené schodiště nebo dokonce schodiště pokryté kobercem se zaoblenými hranami, přičemž při pohybu po nich čistí každý jednotlivý schod. Mezi další typy povrchů, které Saros Rover zvládá, patří svahy a také složité víceúrovňové prahy místností, které vyžadují výšku a výkon. Saros Rover je skutečný produkt ve vývoji s nepotvrzeným datem uvedení na trh.
Největší setkání největších – Roborock a fotbalový klub Real Madrid spojují síly
Několik dní před začátkem veletrhu Roborock na CES představuje svou první aktivaci v rámci strategického globálního partnerství s mužským a ženským týmem Realu Madrid, který je obecně považován za jeden z největších fotbalových klubů v historii. Partnerství se týká výhradně rozsáhlého portfolia vysavačů Roborock a nezahrnuje jiné produktové řady této značky. Pod hlavním tématem „Největší setkání největších" partnerství reaguje na hlubokou spřízněnost étosu obou organizací, které dosáhly pozoruhodných historických výsledků s inovacemi jako společným jmenovatelem. Partnerství přinese inovace v oblasti inteligentního úklidu společnosti Roborock k životu prostřednictvím prezentace na stadionu, kampaní a příběhů hráčů, které přenesou význam „skutečně inteligentního úklidu" z hřiště do domácností.
Řada Robovac společnosti Roborock na počátku roku 2026: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic a Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Ve svém úvodním projevu představila Clarbi Luová, vedoucí produktového marketingu společnosti Roborock, nové inteligentní čisticí produkty, které budou uvedeny na trh v první polovině roku. V čele řady stojí Roborock Saros 20 a Roborock Saros 20 Sonic, nejnovější vlajkové modely řady Saros. Saros 20 vylepšuje autonomní systém StarSight™ 2.0 o zdokonalené rozpoznávání objektů pomocí umělé inteligence a nový podvozek AdaptiLift Chassis 3.0 pro lepší překonávání prahů. Saros 20 Sonic přidává navigaci RetractSense™, ultratenké tělo a systém mopování VibraRise® 5.0. Oba modely používají motor HyperForce® s výkonem 35 000 pascalů a nový RockDock®. Řada Qrevo se také rozšiřuje o model Roborock Qrevo Curv 2 Flow.
Rockmow X1 LiDAR, X1 a RockNeo Q1 vedou severoamerické uvedení sekaček na trávu značky Roborock
Společnost Roborock oznámila své rozšíření na severoamerický trh v kategorii sekaček na trávu se třemi klíčovými modely. Vlajková loď RockMow X1 LiDAR je vybavena technologií vnímání životního prostředí Sentisphere™ LiDAR, pohonem všech čtyř kol a aktivním řízením pro bezchybné pokrytí. Alternativně model RockMow X1 využívá navigaci RTK a VSLAM spolu s dynamickým systémem odpružení pro sekání špičkové v oboru. Pro menší zahrady je k dispozici základní model RockNeo Q1, který kombinuje navigaci RTK + VSLAM se systémem Stereoskopické vidění pro vyhýbání se překážkám a umožňuje tak inteligentní péči.
O společnosti Roborock
Roborock je přední značka v oblasti inteligentního úklidu, známá svými inteligentními řešeními pro úklid. Společnost Roborock se stala nejprodávanější značkou robotických vysavačů podle IDC* (International Data Corporation) a obohacuje životy lidí svou inovativní řadou robotických, bezdrátových, mokrých/suchých vysavačů, robotických sekaček na trávu a praček se sušičkou. Naše řešení založená na výzkumu a vývoji vycházejí z přístupu zaměřeného na uživatele a uspokojují rozmanité potřeby v oblasti úklidu v milionech domácností ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Roborock se sídlem v Pekingu a strategickými pobočkami na klíčových trzích, včetně Spojených států, Japonska, Nizozemska, Polska, Německa a Jižní Koreje, se věnuje posilování své přítomnosti na světovém trhu. V roce 2026 bude Roborock obsluhovat více než 22 milionů domácností. Další informace naleznete na https://global.roborock.com/.
