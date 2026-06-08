Češi berou mazlíčky na dovolenou, na skrytá zdravotní rizika ale často nemyslí

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  11:11
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Praha 8. června 2026 (PROTEXT) - 

  • Téměř polovina oslovených majitelů psů a koček (46 %) se v letošním roce chystá na dovolenou se svým mazlíčkem, ukázal průzkum společnosti Boehringer Ingelheim.
  • Nejčastější zahraniční destinací je Slovensko (18 %), kde se šíří onemocnění srdeční červivosti přenášené komárem.
  • Majitelé však rizika na cestách často podceňují, při výběru destinace je řeší jen minimum lidí (11 %). Návštěva veterináře před cestou i po návratu by měla být samozřejmostí, připomíná MVDr. Dan Sokolíček.

Téměř polovina majitelů mazlíčků letos vyrazí na dovolenou se psem nebo kočkou. Zatímco ubytování, náročnost cesty nebo možnost jet vlastním autem řeší většina z nich, zdravotní rizika v destinaci zohledňuje jen přibližně každý desátý, ukazuje průzkum pro společnost Boehringer Ingelheim. Přitom i blízké zahraniční cesty mohou pro zvířata znamenat riziko, na které je dobré se předem připravit. Jedním z málo známých onemocnění je srdeční červivost, kterou přenášejí komáři a je rozšířená i na Slovensku.

Dovolená se zvířetem je pro české chovatele běžnou součástí letních plánů. Letos v létě se na cestu se svým mazlíčkem chystá téměř polovina oslovených majitelů psů a koček (46 %). Nejčastěji plánují cestovat po Česku, druhou nejčastěji zmiňovanou destinací je Slovensko. Mezi další země, kam se Češi s mazlíčky letos vypraví, patří Polsko, Rakousko, Itálie nebo Chorvatsko.

Ubytování rozhoduje častěji než zdravotní rizika

Při výběru dovolené rozhodují hlavně praktické věci. Tři čtvrtiny chovatelů vybírají destinaci podle možnosti ubytování s domácím mazlíčkem. Zhruba polovina řeší také možnost cestovat autem nebo délku a náročnost cesty. Zdravotní rizika ale zůstávají stranou. Výskyt parazitů či infekcí v destinaci a dostupnost veterinární péče v místě zohledňuje jen přibližně desetina respondentů. Skoro 40 procent majitelů si před cestou zdravotní rizika nezjišťuje vůbec.

„Před dovolenou se zvířetem je dobré zohlednit nejen to, zda nás v ubytování přijmou, ale také kam přesně jedeme. Jiná příprava může být potřeba při pobytu v Česku, jiná při cestě na Slovensko, do Maďarska, Chorvatska nebo Itálie. Majitelé by si měli s předstihem ověřit cestovní povinnosti a poradit se s veterinářem o vhodné ochraně,“ říká veterinární lékař MVDr. Dan Sokolíček.

Stačí jediný komár. I na Slovensku

Podceňovaným rizikem jsou zejména komáři. Ochranu proti nim nebo nemocem, které přenášejí, řeší před cestou pouze 20 procent Čechů cestujících se psem nebo kočkou. Právě komáři přitom mohou přenášet závažná onemocnění, například srdeční červivost. Parazit, dirofilaria immitis, je dlouhý tenký červ, která žije uvnitř plicních cév, nebo dokonce srdce zvířete. Způsobuje tzv. srdeční dirofilariózu, vážné onemocnění, které může být i smrtelné.

Povědomí o této nemoci je však stále nízké. Šest z deseti majitelů mazlíčků v průzkumu uvedlo, že srdeční červivost nezná. „Mnoho lidí si srdeční červivost stále spojuje spíše s exotickými zeměmi nebo jižní Evropou. Jenže rizikové oblasti jsou českým cestovatelům mnohem blíž. Onemocnění se v Evropě šíří do nových oblastí a vyskytuje se i na Slovensku, odkud už máme zdokumentovaný jeden případ nákazy psa českých majitelů,“ uvádí MVDr. Dan Sokolíček.

Srdeční červivost zasahuje primárně zvířata. Ve vzácných případech však může dirofilarióza postihnout i člověka. Přímý přenos kontaktem se psem nebo kočkou ale nehrozí. Přenašečem je i v tomto případě komár.

Před dovolenou ideálně navštivte veterináře

Před cestou do zahraničí se vyplatí naplánovat nejen trasu a ubytování, ale také návštěvu veterináře. Ta by neměla přijít až na poslední chvíli, zejména pokud zvíře cestuje do oblasti, kde se mohou vyskytovat paraziti nebo infekce, se kterými se v Česku běžně nesetkává.

„Veterináři je dobré říct, kam přesně se zvířetem jedete, na jak dlouho a v jakém prostředí se bude pohybovat. Jinou ochranu může potřebovat pes, který jede na víkend na Slovensko, jinou zvíře cestující do jižní Evropy. Důležitá je také návaznost prevence po návratu,“ doplňuje MVDr. Dan Sokolíček.

Po návratu část majitelů nedělá nic 

Prevenci by chovatelé neměli podceňovat ani po návratu z dovolené. Jen polovina z nich v průzkumu uvedla, že po návratu zvířeti kontroluje srst a kůži kvůli klíšťatům nebo jiným parazitům. Dalších 43 procent sleduje, zda se mazlíček nechová neobvykle. Necelá třetina pokračuje v preventivní ochraně proti parazitům. Čtvrtina majitelů po návratu nedělá nic navíc.

„Po návratu by si majitelé měli všímat změn, jako je únava, horší tolerance zátěže, hubnutí, apatie nebo neobvyklé chování. Pokud zachytí jakékoli změny, je lepší nechat zvíře preventivně vyšetřit u veterináře. V takovém případě doporučuji sdělit i destinaci, kam se zvířetem cestovali. Taková informace může být pro správnou diagnostiku zásadní,“ uzavírá MVDr. Dan Sokolíček.

 

Zdroj: Boehringer Ingelheim

 

 

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