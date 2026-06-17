Češi chtějí bydlení podle sebe: Roste nabídka bytů bez úprav

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  13:03
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Praha 17. června 2026 (PROTEXT) - Ještě před několika lety bylo běžné, že si kupující vybírali nový byt čistě podle lokality, dispozice a ceny. Dnes se do popředí dostává i další faktor: možnost ovlivnit jeho finální podobu. Na českém trhu proto postupně roste zájem o byty předávané bez kompletního dokončení, ať už ve stavu tzv. “Shell & Core” nebo “White Wall”. Formát, který byl dlouhou dobu spojen především s luxusními rezidencemi a prémiovými projekty, se stále častěji objevuje i v segmentu rodinného bydlení.

V komerčních nemovitostech představuje předávání prostor bez finálních úprav dlouhodobý standard a podle odhadů se takto realizuje více než 80 % nových kancelářských ploch, v rezidenční výstavbě stále převládají byty dokončené na klíč. Přesto i zde dochází k postupné změně. V nejluxusnějším segmentu se podíl bytů prodávaných ve stavu Shell & Core pohybuje podle odborných odhadů kolem 20 až 30 %. U dostupnějších projektů zase roste popularita standardu White Wall, který dnes volí přibližně 5 až 10 % kupujících a jeho obliba dále stoupá. Důvod je jednoduchý. Zatímco část klientů chce vytvořit unikátní interiér podle návrhu architekta, jiní oceňují možnost rozložit investice do vybavení v čase a dokončit si byt podle vlastního vkusu a finančních možností.

Ještě před několika lety bylo běžné, že developer předal všechny byty v prakticky totožném standardu. Dnes stále více klientů požaduje možnost rozhodnout o finální podobě interiéru samostatně. Nejde přitom jen o luxusní segment. Podobný požadavek evidujeme u rodinného bydlení, kde lidé chtějí rozložit investice v čase nebo si interiér vytvořit přesně podle svých představ a nemuset investovat do materiálů a technologií, které by si jinak třeba vůbec nevybrali,“ říká Ing. Daniel Rezek ze společnosti FI Realitní Investice.

Shell & Core a White Wall míří do běžného bydlení

Stav Shell & Core představuje prakticky surový prostor připravený k individuálnímu dokončení. Varianta White Wall je kompromisem, kdy jsou dokončeny stěny, rozvody a technické zázemí, zatímco finální prvky interiéru zůstávají na budoucím majiteli.

Právě White Wall si získává oblibu mezi kupujícími, kteří chtějí skloubit výhody novostavby s možností vytvořit si domov podle vlastního vkusu. Odpadají tak náklady na bourání nových povrchů nebo výměnu standardních prvků, které by po nastěhování stejně upravovali.

„Pozorujeme zajímavý posun v očekávání kupujících. Zatímco dříve se zajímali hlavně o to, jaký standard byt obsahuje, případně o to, zda je možné jeden materiál nahradit jiným, dnes se stále častěji ptají na to, jak široké možnosti vlastních úprav budou mít k dispozici. Lidé už nechtějí jen převzít hotový produkt, ale vytvořit si bydlení, které bude odpovídat jejich vlastním potřebám a životnímu stylu,“ říká Daniel Rezek. 

Pardubický projekt Bezdíčkova jako příklad z praxe

Tento přístup se promítá také do aktuálních projektů společnosti FI Realitní Investice. Příkladem je rezidenční projekt Bezdíčkova v Pardubicích, který nabízí prostorné novostavby o dispozici 5+kk s důrazem na moderní architekturu, energetickou úspornost a soukromí obyvatel. Součástí standardu jsou dokončené bílé stěny, připravené rozvody i technické zázemí, zatímco finální podobu podlah, dveří, koupelen nebo kuchyně si mohou majitelé navrhnout sami. Samozřejmostí je tepelné čerpadlo, energetická třída B, dvě parkovací místa a vlastní zahrada.

Byty ve standardu White Wall nebo Shell & Core nabízejí větší flexibilitu, ale vyžadují od kupujících také pečlivější plánování. Pokud je nemovitost financována hypotékou, je zpravidla nutné počítat s rozpočtem na dokončení, který zohledňuje i budoucí hodnotu bytu. Důležité je rovněž věnovat pozornost plánovanému rozsahu prací a jejich realizaci. „Ani v případě individuálního dokončení navíc není možné měnit některé konstrukční a technické prvky domu, například hlavní stoupačky, vzduchotechniku nebo vnější podobu objektu. My to s našimi klienty probíráme hned v rámci úvodních jednání a poskytujeme jim maximální součinnost ve chvílích, kdy další úpravy řeší, abychom zajistili, že vše bude technicky v pořádku a dle platné regulace,” upozorňuje Daniel Rezek. 

Ačkoliv jsou byty dokončené na klíč nadále převládajícím standardem, rostoucí zájem o varianty Shell & Core a White Wall naznačuje postupnou proměnu trhu. Podle odborníků nejde o krátkodobý trend, ale o změnu, která bude s novou generací kupujících dále sílit. „Neočekáváme, že by byty na klíč z trhu zmizely. Budou i nadále představovat dominantní část nabídky. Vedle nich ale poroste segment projektů, které umožní vyšší míru individualizace. Stejně jako si dnes lidé vybírají automobil, kuchyň nebo vybavení domácnosti podle vlastních preferencí, chtějí mít možnost rozhodovat i o podobě svého bydlení. Proto je i my plánujeme nadále zařazovat do nabídky.“ uzavírá Daniel Rezek.

Zdroj: FI Realitní Investice

https://www.firealitniinvestice.cz/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

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