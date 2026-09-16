Češi chtějí kvalitní hot dog. MOL a Heinz představují vlastní omáčku

Hot dog si alespoň někdy kupují nebo připravují téměř čtyři z pěti Čechů. Za nejdůležitější součást opravdu dobrého hot dogu považují především kvalitní párek, který uvedlo 84 % respondentů. Následuje čerstvé a chutné pečivo se 70 %. Důležitou roli ale hraje také omáčka – při samotném výběru hot dogu ji za velmi nebo spíše důležitou označuje 82 % lidí.
„Hot dog patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější produkty občerstvení Fresh Corner, jen v České republice jich zákazníci za posledních dvanáct měsíců koupili 5,7 milionu,“ říká Josef Sládek, ředitel maloobchodu společnosti MOL Česká republika. „Vedle kvalitního párku a čerstvého pečiva je pro zákazníky důležitá také omáčka. Chtěli jsme jim proto nabídnout něco, co bude s naším hot dogem opravdu dobře fungovat. Společně s Heinzem jsme vytvořili vlastní recepturu, která jeho chuť skvěle doplňuje,“ dodává Josef Sládek.
Nová Fresh Corner Hot Dog omáčka vznikla na bázi krémové majonézy, kterou doplňuje nakládaná okurka, pečená cibule a jemný nádech kopru. Její vyvážená chuť doplňuje párek i pečivo a dává klasickému hot dogu nový chuťový rozměr.
Kvalitní párek je základ
Pro Čechy je při výběru hot dogu důležitější kvalita než cena nebo velikost porce. Pokud mají vybrat jedinou věc, která podle nich rozhoduje o opravdu dobrém hot dogu, 61 % respondentů volí kvalitní párek. Téměř tři čtvrtiny lidí navíc očekávají, že kvalitní párek v hot dogu bude obsahovat alespoň 80 % masa.
Preference se liší také podle věku. Zatímco mezi Čechy celkově vede hořčice, kterou si k hot dogu nejčastěji dává 47 % lidí, u nejmladší generace vítězí kečup. Stále populárnější jsou také napříč generacemi speciální omáčky.
Kromě nové Fresh Corner Hot Dog omáčky v zářijové nabídce na čerpacích stanicích MOL nechybí ani sezonní XXL klobása 4 pepře, káva s příchutí Marlenka a nový donut s pistáciovo - malinovou náplní.
Hot dog patří na cesty
Hot dog je pro Čechy spojený také s cestováním a volným časem. Nejčastěji na něj dostávají chuť při cestování autem (28 %) nebo na výletě (27 %). Dalšími oblíbenými příležitostmi jsou festivaly, koncerty a jiné kulturní akce (16 %) nebo zastávka na čerpací stanici (14 %).
Fresh Corner patří mezi největší gastro koncepty svého druhu ve střední a východní Evropě. Skupina MOL provozuje více než 1300 poboček Fresh Corner v devíti zemích, z toho 255 v České republice. Vedle hot dogů nabízí také kávu, čerstvé pečivo, sendviče a další občerstvení na cestách.
Sběr dat průzkumu byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1000 respondentů v České republice. Výzkum probíhal od 31. srpna do 3. září 2026.
Zdroj: MOL Česká republika
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59183.