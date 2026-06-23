Češi chtějí na cestách víc než natankovat. Roste zájem o kvalitní jídlo a kávu

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Praha 23. června 2026 (PROTEXT) - Letní dovolené, vysoké teploty a delší cesty autem kladou na řidiče vyšší nároky než běžné každodenní přesuny. Aktuální průzkum společnosti MOL Česká republika ukazuje, že motoristé dnes od zastávek během cesty očekávají mnohem víc než jen možnost doplnit palivo. Stále větší důraz kladou na kvalitní občerstvení, dobrou kávu a příjemné zázemí, kde si mohou během delší jízdy odpočinout a načerpat energii.

Delší jízdy autem znamenají vyšší fyzickou i psychickou zátěž, a proto řidiči stále více vnímají význam pravidelných přestávek, dostatečného pitného režimu a občerstvení během cesty. Potvrzují to i výsledky aktuálního průzkumu společnosti MOL. Téměř 87 % respondentů souhlasí s tím, že během delší cesty je lepší zastavit a najíst se v klidu než jíst za jízdy. Současně více než polovina řidičů uvádí, že si během delších cest alespoň občas kupuje občerstvení na čerpacích stanicích.

"Čerpací stanice jsou přirozenou součástí komfortního cestování. Potvrzují to i obliba našeho občerstvení, jen v loňském roce jsme v síti čerpacích stanic MOL prodali v tuzemsku 12,5 milionů šálků kávy a 5 milionů hot dogů. Kromě klasického občerstvení dnes více než 25 poboček nabízí i teplá minutková jídla nabízí i teplá minutková jídla," říká Jaroslav Černý, manažer gastro segmentu společnosti MOL ČR a dodává: “Rozšiřujeme například také sortiment teplých snídaní, během letní sezony nabízíme speciální nabídku osvěžujících nápojů či ledové kávy a kvalitu gastronomie na čerpacích stanicích chceme posunout i s novým konceptem Fresh Corner Bistro.”

Káva a rychlé občerstvení zůstávají stálicemi

Průzkum ukazuje, že nejčastějším nápojem během cest autem je voda, kterou pije 62 % řidičů. Druhou nejčastější volbou je káva (42 %), která si dlouhodobě drží pozici jednoho z nejoblíbenějších společníků na cestách. Společnost MOL Česká republika zákazníkům přitom nabízí možnost výběru kávy ze samoobslužného přístroje i koncept baristické kávy. Pouze 8 % řidičů uvedlo, že během jízdy nepije vůbec.

Oblíbené zůstává také praktické občerstvení, které lze snadno sníst během rychlé zastávky či dokonce v autě. Nejčastěji si lidé na cesty berou nebo kupují bagety, sendviče a toasty (42 %). Druhou nejčastější volbou jsou hot dogy, které uvedlo 30 % respondentů. Téměř třetina řidičů si naopak vozí vlastní domácí jídlo.

Stále důležitější roli hraje také kvalitní káva a příjemné prostředí pro krátký odpočinek. Kávu si během posledních 12 měsíců na čerpací stanici alespoň někdy koupila téměř polovina respondentů.

Jídlo v autě není pro každého

Výsledky průzkumu společnosti MOL Česká republika také ukazují, že necelá polovina respondentů (42 %) má problém s tím, když se konzumuje jídlo přímo v autě. Na otázku proč vám vadí jídlo v autě odpovědělo 77 % oslovených, že dělá nepořádek v autě, 46 % souhlasí s tvrzením, že s jídlem hrozí poškození interiéru a 40 % si myslí, že rozptyluje během řízení a potenciálně tak může způsobit rizikovou situaci za jízdy.

Na čerpací stanici je čas i na velké jídlo

Velká část řidičů tedy dává přednost zastávce na jídlo a s tím se proměňují také očekávání motoristů od nabídky kvalitního občerstvení a jídel na čerpacích stanicích. Největší zájem mají o čerstvé teplé jídlo připravované na místě, které by uvítalo častěji 43 % respondentů. Třetina řidičů by na čerpacích stanicích ocenila širší nabídku čerstvých sendvičů, baget nebo wrapů a více než čtvrtina by uvítala také hotová jídla k okamžité konzumaci.

"Čerpací stanice fungují většinou jako alternativa k rychlému občerstvení. Na hlavních tazích a dálnicích pak ale stále více nabízíme spíše sortiment obvyklý pro restaurace. V rámci MOL se pro letošní a příští rok zaměřujeme na doplňování sortimentu o oblíbená jídla z kvalitních surovin, jako je hamburger, pizza, saláty nebo polévky," říká Jaroslav Černý, manažer gastro segmentu společnosti MOL ČR.

Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1000 respondentů v České republice.

 

Zdroj: MOL ČR

 

 

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