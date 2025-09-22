Češi chtějí renovovat domy, ale brzdí je mýty a strach z papírování

A právě zkušenosti odborníků z týmu dotačního poradenství Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) ukazují, že typickým zájemcem je člověk ve věku 30 až 50 let, který vlastní rodinný dům a plánuje rekonstrukci nebo výměnu kotle. Panuje vyrovnané zastoupení mužů a žen. „Na začátku hovoru lidé působí nejistě a obávají se, že na dotaci nedosáhnou. Po vysvětlení jednotlivých kroků jsou ale vděční a často odcházejí s jasnější vizí, jak postupovat,“ říká Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Zateplení jako nejvíce skloňované téma
Nejčastějším tématem, se kterým se volající na odborníky obracejí, je zateplení. Je to první oblast, kterou chtějí řešit, a to bez ohledu na to, v jakém celkovém stavu jejich dům je. Devět z deseti zájemců se ptá na výměnu nebo modernizaci topných systémů. Pozadu nezůstávají ani dotace na solární panely či novostavby. Poměrně časté jsou i otázky, zda existují speciální podpory pro seniory nebo nízkopříjmové domácnosti. Část lidí kontaktuje odborníky bez konkrétního záměru. Chtějí se zorientovat, vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými programy a informovat se o svých možnostech.
Papírování – brzda rekonstrukcí
Podle odborníků tvoří hlavní bariéru obavy z administrativy – zmiňují ji více než tři čtvrtiny volajících. Stejný podíl lidí se obává finanční náročnosti a má pocit, že si rekonstrukci nemohou dovolit ani s dotací. Dalším častým důvodem je strach, že žadatel nesplní všechny podmínky a dotaci nezíská. Někteří mají pocit, že proces žádosti bude příliš časově a organizačně náročný.
„Obavy ze složitosti procesu a velkého papírování jsou v dnešní době již liché. V posledních letech jsme udělali velký kus práce, aby žádost o dotaci nebyla strašákem. Formuláře jsou dnes výrazně jednodušší, podání probíhá komplet online, řadu věcí si úřady mezi sebou předají samy, a žadatel se tak vyhne složité administrativě. Cílem je, aby se lidé mohli soustředit na samotnou rekonstrukci a úspory, ne na papírování,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Kromě toho mezi lidmi koluje řada mýtů a mylných představ. Patří k nim například přesvědčení, že dotace jsou určeny jen pro bohaté, kteří si mohou rekonstrukci dovolit předfinancovat. Velmi rozšířená je také mylná představa, že program Oprav dům po babičce se vztahuje pouze na zděděné domy nebo že dotace pokryjí veškeré výdaje včetně kuchyně či nábytku. Objevuje se i obava, že programy mohou být kvůli politickým změnám brzy zrušeny.
„S podobnými názory se stále setkáváme, ale snažíme se je vyvracet a vysvětlovat fakta. Doporučuji lidem, aby se nebáli podívat přímo na naše stránky novazelenausporam.cz nebo zavolat do stavebních spořitelen a přesvědčili se sami, jak systém skutečně funguje,“ dodává Petr Valdman.
Shrnutí
Češi chtějí renovovat, ale odrazují je mýty a strach z byrokracie. Týmy dotačního poradenství ve stavebních spořitelnách proto hrají klíčovou roli – pomáhají lidem pochopit rozdíly mezi programy, vyhnout se nerealistickým očekáváním a zvládnout administrativu krok za krokem. Díky tomu mají domácnosti jistotu, že se mohou bez zbytečných obav do rekonstrukce svého domu pustit správně a dosáhnout i na podporu od státu.
O Buřince
Již více než 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.
Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.