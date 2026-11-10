Češi cítí víc jistoty i obav. Pro finanční bezpečí potřebují rezervu 88 tisíc Kč

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  11:25
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Praha 10. listopadu 2026 (PROTEXT) - Pocit jistoty české populace se dále zvyšuje, přestože se více lidí obává zhoršení své finanční situace. BNP Paribas Cardif index jistoty dosáhl 45 bodů ze 100, o dva body více než při předchozím měření. Částka, kterou Češi potřebují mít okamžitě k dispozici, aby se cítili finančně komfortně, přitom vzrostla z 68 na 88 tisíc korun. Vyplývá to z páté vlny pravidelného výzkumu, který pro BNP Paribas Cardif Pojišťovnu realizuje agentura Ipsos.

BNP Paribas Cardif index jistoty sleduje, jak lidé vnímají rizika v jednotlivých oblastech svého života a nakolik očekávají, že se s nimi setkají, a jak jsou připraveni zvládnout jejich případné finanční dopady. V aktuální vlně BNP Paribas Cardif index jistoty vzrostl ze 43 na 45 bodů. Zlepšení zaznamenaly všechny sledované oblasti. Nejvyšší hodnoty dosahuje domov a rodina se 49 body. Shodně se 44 body následují finance a aktiva a práce a životní styl. Nejnižší zůstává index zdraví se 42 body.

Pocit jistoty roste, obavy o finance ale sílí

Přestože celkový pocit jistoty roste, zhoršení v oblasti financí a aktiv se obává stále více lidí. Zatímco v předchozí vlně tyto obavy vyjadřovalo 55 procent dotázaných, nyní je to 60 procent. Současně se však zvýšil podíl lidí, kteří mají pokryté potenciální finanční dopady rizik v této oblasti, a to ze 73 na 77 procent. Lidé také celkově méně často očekávají, že se s jednotlivými riziky v následujících třech letech skutečně setkají,“ vysvětluje Michal Straka z agentury Ipsos.

Pocit finanční jistoty úzce souvisí s tím, jak dokážeme reagovat na nečekané životní situace. „Každá domácnost má jiné závazky a jiné možnosti, jak zvládnout výpadek příjmu nebo nečekaný výdaj. Proto je důležité vědět, na jak dlouho nám vystačí vlastní rezerva a jaká rizika potřebujeme mít finančně pokrytá,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Pro pocit finančního bezpečí potřebují Češi o 20 tisíc korun vyšší rezervu

Částka, kterou Češi potřebují mít okamžitě k dispozici, aby se cítili finančně komfortně, vzrostla z 68 na 88 tisíc korun. Žádnou finanční rezervu přitom nemá 11 % lidí a 27 % by ze svých úspor v případě výpadku příjmu dokázalo vyžít jeden až tři měsíce.

Úspory a finanční rezervu považuje za zdroj své finanční jistoty 40 % lidí. Stejný podíl uvádí pravidelný a dostatečný příjem. Výsledky tak ukazují, jak významnou roli hrají pro pocit finančního bezpečí dostupné úspory i stabilita příjmů.

Přestože většina Čechů má alespoň určitou představu, jak by postupovala při ztrátě hlavního zdroje příjmu, konkrétní plán má pouze 17 % z nich. „Pokud by lidé o hlavní příjem přišli, 59 procent by okamžitě začalo hledat nové zaměstnání. Omezení výdajů by zvolilo 42 procent, další zdroj příjmu nebo přivýdělek by hledalo 36 procent a téměř třetina (31 procent) by čerpala ze své finanční rezervy,“ popisuje Martin Steiner.

I v oblasti práce a životního stylu se pocit jistoty zvýšil

Dílčí index vzrostl oproti předchozí vlně ze 42 na 44 bodů. Vedlejší příjem má aktuálně 29 % zaměstnanců, oproti 34 % v předchozí vlně. Zároveň ale přibylo lidí, kteří přivýdělek zatím nemají, ale plánují si ho najít (z 18 % na 23 %).

Zdraví zůstává oblastí s nejnižším pocitem jistoty. Mladí se psychicky cítí hůře než starší generace

Nejnižší hodnotu ze sledovaných oblastí má nadále index zdraví, který dosáhl 42 bodů. Psychicky zdravými se cítí 71 % lidí a emocionálně stabilními 67 %. Výrazné rozdíly však výzkum odhaluje mezi generacemi. Zatímco ve věku 18 až 24 let se cítí psychicky zdravými 54 % Čechů, ve věku 55 až 65 let je to 79 %.

Mladí lidé také častěji pociťují syndrom vyhoření v osobním životě. Ve věkové skupině 18 až 24 let jej uvádí 41 % dotázaných oproti 29 % lidí ve věku 55 až 65 let. Se stresovými situacemi si podle vlastního hodnocení dokáže s klidem poradit 41 % mladých, zatímco v nejstarší sledované věkové skupině je to 56 %.

Domov jako nejsilnější zdroj jistoty

I v aktuální vlně dosahuje pilíř domov a rodina nejvyšších hodnot. Přestože se zhoršení v této oblasti obává 44 % lidí oproti předchozím 41 %, rizika zároveň považují za méně bezprostřední a potenciální náklady mají o něco více pokryta.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna výzkum realizovala ve spolupráci s agenturou Ipsos již popáté. Výzkum proběhl od 23. do 30. července 2026 metodou online dotazování (CAWI) a zúčastnilo se ho 1514 respondentů starších 18 let. Výsledky jsou reprezentativní pro českou populaci v tomto věkovém rozmezí podle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 30 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2026 získala první místo v kategoriích Pojištění schopnosti splácet půjčku a Pojištění schopnosti splácet hypotéku a zároveň druhé místo v obou těchto kategoriích. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna.

Více na www.cardif.cz.

 

Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59994.

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