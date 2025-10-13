Češi investují do kvalitnějších nožů a roste obliba speciálek

„Ta je historicky ikonickou záležitostí a mít doma takový nůž je známkou vytříbeného vkusu. Lidé oceňují jak vzhled, tak extrémní ostrost, odolnost proti korozi a životnost. Stoupá zájem o nože japonského typu santoku, nebo specializované nože jako nakiri na bylinky a zeleninu,“ říká Pavel Málek z XinZuo.
Jen pro představu v XinZuo stráví na výrobě standardního damaškového nože 60 dní, projde více než 100 výrobními kroky a rukama až 50 osob. V továrně ručně nabrousí denně až 800 ks nožů a roční export je 800 až 900 tisíc ks výrobků.
