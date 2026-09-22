Češi jsou národem papučí. Přezouvání máme v krvi už od dětství

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  10:54
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Praha 22. září 2026 (PROTEXT) - Papuče, pantofle nebo domácí přezůvky. Pro většinu Čechů jsou stále samozřejmou součástí života doma. Podle nového průzkumu mezi více než tisícovkou dospělých obyvatel České republiky, který pro HARTMANN – RICO realizovala agentura FOCUS, nosí přezůvky vždy nebo často 64 % lidí. Jen 18 % je doma nenosí vůbec. Zvyk přezouvat se navíc často vzniká už v dětství – doma se jako děti přezouvaly více než čtyři pětiny Čechů

Průzkum realizovaný na reprezentativním vzorku 1077 dospělých obyvatel České republiky ukazuje, že přezouvání zůstává pevnou součástí českých domácích návyků. A není za tím pouze pohodlí. Nejčastějším důvodem, proč se doma přezouváme, je čistota domácnosti – uvádí ji 60 % lidí, kteří se přezouvají. Následuje teplo s 54 % a pohodlí s 52 %. Pro čtyři z deseti lidí je pak přezouvání jednoduše zvyk.

Čím jsme starší, tím jsou papuče důležitější

Vztah k domácím přezůvkám se výrazně mění s věkem. Mezi mladými lidmi ve věku 18 až 24 let nosí přezůvky pravidelně 30 % z nich, zatímco u lidí nad 55 let je to 57 %. Častěji se přezouvají ženy než muži.

Papuče přitom nejsou pouze praktickou věcí, kterou si pořizujeme v dospělosti. Celých 84 % Čechů uvádí, že se doma přezouvali už jako děti. Také zde je patrný generační rozdíl. Zatímco mezi nejmladšími respondenty má tuto zkušenost 71 %, ve věkové skupině 55 až 64 let je to 93 %.

Tradice pokračuje i v další generaci. Mezi respondenty, kteří mají děti, uvedlo 84 %, že se jejich děti doma přezouvají nebo přezouvaly. Data ale zároveň naznačují, že tento zvyk může postupně slábnout. Mezi rodiči ve věku 65 a více let přezouvalo své děti 98 % respondentů, mezi rodiči ve věku 18 až 44 let činí tento podíl už jen 71 %.

Návštěva v botách? Pro většinu Čechů téměř nemyslitelné

Ještě výraznější je český vztah k zouvání bot při vstupu do domácnosti. Za samozřejmost jej považuje 88 % lidí, přičemž 62 % odpovědělo „rozhodně ano“. Pouze přibližně každý osmý Čech tento názor nesdílí. A na rozdíl od samotného nošení papučí zde příliš nezáleží na věku, pohlaví nebo vzdělání – souhlas se napříč jednotlivými sociodemografickými skupinami pohybuje mezi 81 a 92 %.

Přezouvání tak není jen praktickým domácím návykem, ale téměř společenskou normou. Boty zůstávají u dveří a přezůvky jsou pro velkou část Čechů jedním z drobných symbolů toho, že jsou doma.

Právě na symboliku papučí a domova upozorňuje Papučový den, celostátní osvětová akce na podporu mobilní hospicové péče, která je součástí kampaně Dožít doma. Průzkum vznikl u příležitosti letošního Papučového dne a iniciovala jej společnost HARTMANN – RICO, která domácí péči dlouhodobě podporuje.

Zapojit se do Papučového dne může každý. Stačí si 14. října nazout papuče anebo se v nich vyfotit na sociální sítě s #papucovyden, @dozitdoma a krátkým komentářem: Co se vám vybaví, když se řeknou papuče? Kam byste si papuče běžně nevzali, ale na Papučový den ano?

 

Zdroj: HARTMANN - RICO

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59284.

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