Češi jsou nejotrlejší investoři ve střední Evropě

V České republice investuje 56 % lidí - více než v Polsku nebo Maďarsku. Za tímto číslem nestojí euforie, ale zkušenost z posledních let. Každý čtvrtý Čech vnímá výkyvy hodnoty investic jako příležitost ke vstupu na trh, což je nejvyšší podíl ze všech zemí V4. Zároveň jsme premianty i v držení finanční rezervy na více než jeden rok.
"Češi se během několika náročných let naučili přemýšlet jako investoři. Dnes už pracují s investicemi jako s běžnou součástí správy peněz. Fondy zůstávají hlavní investiční cestou v regionu, ale český posun je širší - vidíme ho i u akcií a online nástrojů. Zároveň nejde o bezhlavou ochotu riskovat. Češi si více ověřují, komu peníze svěřují. U fondů tak nejčastěji sledují jejich historii a pověst společnosti, která je spravuje," komentuje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.
Fondy vedou napříč V4. Češi nejvíce investují online
Nejčastější investiční cestou ve V4 zůstávají fondy - využívá je nadpoloviční většina investorů v regionu, nejvíce na Slovensku a v Česku. Češi se ale od sousedů odlišují tím, že nejčastěji využívají online nástroje. Přes brokery, investiční platformy nebo aplikace investuje 45 % českých investorů, zatímco průměr V4 činí 37 %. Online nástroje tak v Česku přestávají být doménou mladých a stávají se standardem pro stále širší skupinu investorů.
Rozdíly se ale ukazují i v tom, podle čeho investoři fondy vybírají. Češi nejvíce sledují historii fondu a pověst společnosti, která ho spravuje – tedy hledají důvěru a pečlivě si vše ověřují. Slováci kladou větší důraz na dlouhodobou výkonnost, což souvisí se silnější kulturou fondového investování. Maďaři nejčastěji řeší očekávaný výnos a rizikovost, Poláci se soustředí na poplatky a rychlost vyplacení prostředků. Český přístup tak mezi sousedy vyčnívá: online aktivita kombinovaná s pečlivým ověřováním.
Češi mají k akciím nejblíž z celé střední Evropy
Akcie jsou nejčastější investicí napříč regionem V4, v portfoliu je má 54 % investorů. Česko ale region převyšuje: akcie drží 65 % českých investorů, nejvíce ze všech sledovaných zemí, což je zhruba o patnáct procent více než v přechozích třech letech. Právě akcie tak nejlépe ukazují, jak rychle se česká portfolia v posledních letech proměnila. Češi se od sousedů odlišují také oblibou nemovitostních investic. V portfoliu je má 28 % českých investorů, nejvíce ve V4. Maďarsko a Polsko mají naopak silnější pozici u dluhopisů, zatímco Slovensko vyčnívá vyšším využíváním ETF. To souvisí i se silnějším druhým pilířem důchodového systému, pasivní správou a důrazem na nízké náklady.
Spoříme, ale ne v hotovosti
Vedle investic ale lidé ve střední Evropě stále silně spoléhají i na konzervativní produkty. Za nejvhodnější způsob ukládání peněz považují obyvatelé V4 spořicí účty, druhou nejčastější volbou zůstává hotovost. Češi se od zbytku regionu liší tím, že spořicím produktům věří nejvíce, téměř polovina z nich je považuje za nejvhodnější volbu. Hotovost naopak uvádí jen 16 % Čechů, zatímco v Polsku 38 % a v Maďarsku 36 %. Češi tak zůstávají opatrní, ale na peníze „pod polštářem“ spoléhají méně než sousedé.
"Rozdíly mezi zeměmi V4 nejsou jen otázkou investorské mentality. Velkou roli hraje prostředí, ve kterém domácnosti investují. Slovensko má nejsilnější druhý pilíř důchodového spoření v regionu, který přirozeně podporuje dlouhodobější investování, pasivní správu, ETF a nízké náklady. V Maďarsku zase dlouhodobě funguje systém retailových státních dluhopisů, které jsou pro domácnosti dostupnou alternativou k bankovním vkladům. Navíc dlouhodobě vysoká úroveň domácích úrokových sazeb zajišťuje investorům atraktivní výnos i z konzervativních investic. Na vyšší úroveň úrokových sazeb jsou navyklí i investoři v Polsku. Polsko se regionu vymyká i mimořádně rozvinutým kapitálovým trhem, který je doménou domácích penzijních fondů. Dále náš průzkum ukázal, že si polští retailoví investoři více než ostatní hlídají náklady a dostupnost peněz. Češi nám vychází jako nejaktivnější investoři, kteří rádi investují napřímo a nejvíce využívají služeb brokerů a investičních platforem. Přesto zůstávají spořicí účty jejich nejoblíbenějším způsobem umístění volných finančních prostředků," komentuje Martin Pohl, portfolio manažer Generali Investments CEE.
Češi po volbách vystřízlivěli, Maďaři jsou plní očekávání
Češi jsou ve výhledu dalšího ekonomického vývoje opatrní. Zlepšení ekonomické situace v příštích dvou letech očekává jen 14 % respondentů, zatímco zhoršení 32 %. V regionu se tím Česko liší hlavně od Maďarska, kde zlepšení ekonomické situace po volbách očekává 54 % respondentů, tedy více než dvojnásobek regionálního průměru. Největší pesimismus naopak panuje na Slovensku, kde zhoršení ekonomiky očekává téměř polovina respondentů.
"Češi sice nečekají rychlé zlepšení ekonomiky, neznamená to ale, že by se stáhli do pasivity. Právě v Česku investuje více lidí než v Maďarsku i Polsku a tuzemští investoři častěji, než sousedé vnímají pokles trhu jako příležitost. Mají zkušenost s výkyvy, častěji si budují rezervu a více pracují s akciemi, fondy i online nástroji. Právě tato kombinace ukazuje, že český investor za poslední roky velmi dospěl," uzavírá Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.
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Průzkum společnosti Generali Investments CEE probíhal ve dnech 20. - 23. 4. 2026 na reprezentativním vzorku respondentů ve věku 18-65 let. Průzkum byl realizován ve čtyřech zemích (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko), v každé zemi odpovědělo alespoň 1000, celkem se zúčastnilo 4100 respondentů. Sběr dat probíhal formou on-line dotazování na panelu respondentů společnosti European National Panels s.r.o.
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
Poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a správy aktiv. Na trhu působí od roku 1991 (dříve ČP INVEST investiční společnost, a.s.) a je jedním z největších správců aktiv v České republice i celém regionu CEE. Generali Investments CEE nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím. O kontakt s klienty a jejich spokojenost se stará více než 13 500 poradců interní a externí distribuční sítě dostupných celkem na 4 500 obchodních místech.
SKUPINA GENERALI
Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali. Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Byla založena v roce 1831. Předepsané pojistné společnosti převyšuje 98,1 miliardy eur a objem aktiv pod správou činí více než 900 miliard eur (v roce 2025). S více než 88 tisíci zaměstnanci a se 75 miliony klientů zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asie a Latinské Ameriky. Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení. Skupina Generali začlenila udržitelnost do všech svých strategických rozhodnutí s cílem budovat hodnotu pro všechny zúčastněné strany díky podpoře vytváření spravedlivější a odolnější společnosti.
Zdroj: Generali Investments CEE