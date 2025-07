Češi jsou štědří dárci v krizích, ale dlouhodobá podpora chybí. Neziskovky to nyní chtějí změnit

Tři čtvrtiny Čechů starších třiceti let (76 %) mají pozitivní názor na dárcovství a více než polovina (54 %) alespoň občas skutečně na dobročinné účely přispěje. Ukazuje to aktuální výzkum Ipsos pro organizaci CARE a agenturu Konektor, který proběhl mezi 600 respondenty starších 30 let z velkých měst. Ale zatímco v náhlých humanitárních krizích dovedou být Češi velmi štědří, když dojde na pravidelné dárcovství, za Evropou zaostáváme. Pravidelný dar jedné preferované organizaci totiž posílá jen 8 % dotázaných.

Právě proto, že v Česku není pravidelné přispívání tolik rozvinuté, rozhodly se neziskové organizace začít oslovovat dárce přímo v ulicích. Inspirovaly se právě u svých evropských partnerů, kteří mají s touto formou kampaně dobré zkušenosti.

„Od našich partnerských organizací v Evropě víme, že často i více než polovinu svých příjmů získávají právě přímým oslovováním dárců ve veřejném prostoru. Tento kanál je silný nejen na západ od nás, ale třeba také v Pobaltí nebo v Chorvatsku,“ uvádí Vlastimil Nigrin z organizace Zdravotní Klaun.

Proč pravidelné dárcovství?

Pro neziskovky, a tedy i ty, komu pomáhají, jsou pravidelné, byť třeba i skromnější příspěvky opravdu darem z nebes. „Pravidelná měsíční podpora umožňuje rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a také okamžitou humanitární pomoc v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu. Díky Přátelům dětí (pravidelným dárcům) se tak dostane více dětí do školy, vyhloubíme více studen nebo více novorozenců zachráníme před podvýživou,“ vysvětluje Miroslav Svatoš z UNICEF.

Humanitární organizace navíc obvykle část pravidelných příspěvků ukládají do speciálního fondu rychlé pomoci. „Díky němu pak můžeme v případě přírodní katastrofy nebo války část peněz okamžitě uvolnit a začít pomáhat opravdu v řádu hodin. Příkladem takové solidarity byly i loňské povodně na severní Moravě. Díky globální síle CARE jsme získali prostředky americké a německé CARE a mohli jsme opravit šest škol a školek v oblasti Jeseníků. Děti se tak mohly do tříd vrátit rychleji, než kdybychom teprve zahajovali sbírku nebo čekali na schválení dotace,“ uvádí konkrétní příklad Katarína Král, strategická ředitelka CARE ČR.

Tato organizace pomáhá v oblastech zasažených krizí i dlouhodobými projekty na odstranění chudoby, vždy přitom navíc klade důraz na rovnoprávnost žen a dívek. Prostředky od pravidelných dárců tak využije například na svých projektech na Ukrajině, v Sýrii nebo Etiopii.

Ambasadoři v ulicích

„V následujících týdnech se lidé mohou setkat s našimi ambasadory například u stanic veřejné dopravy. Nebudeme vybírat na konkrétní aktuální sbírku, ale chceme s lidmi mluvit o možnostech dlouhodobého dárcovství,“ doplňuje Katarína Král z CARE.

Miroslav Svatoš z organizace UNICEF (Dětský fond OSN), s jejímiž zástupci se také mohou lidé ve veřejném prostranství setkat, pak zmiňuje výhodu, kterou má pravidelné přispívání pro samotné dárce. „Lidé si zvolí organizaci, která je jim blízká a tu pak dlouhodobě podporují. Stačí tak, když si její důvěryhodnost a smysluplnost ověří na počátku a poté už mají jistotu, že jejich příspěvek bude opravdu efektivně využitý. Navíc organizace své pravidelné dárce nadstandardně informují o svých aktivitách, projektech i hospodaření, takže své dary můžete prověřit opravdu zblízka,“ vysvětluje.

Zmíněné neziskovky jsou si přitom vědomé, že lidé mohou mít k přímému oslovení na ulici určitou nedůvěru. Proto připravily několik rad, které by si každý, kdo se s ambasadory setká, měl prověřit.

Každý ambasador má průkaz se jménem organizace, jejím IČO, oficiálním telefonním číslem i odkazem na web. Nesmí na oslovené vytvářet žádný nátlak ani třeba ukazovat drastické fotky, které jsou proti lidské důstojnosti.

Pokud se s danou organizací setkáváte na ulici poprvé, je dobré se podívat na její webové stránky a ověřit, že obsahuje přehledné výroční zprávy, dlouhodobou historii organizace i její projekty. Skrze internetový vyhledávač si také můžete ověřit, zda se o jejích aktivitách píše v seriózních médiích. A samozřejmě musí být organizace dohledatelná v obchodním rejstříku.

Pokud se vám daná organizace líbí a důvěřujete jí, můžete se hned na místě s ambasadorem domluvit na výši pravidelného příspěvku. Vlastimil Nigrin ze Zdravotního Klauna uvádí konkrétní příklad, jak takové pravidelné dárcovství pomáhá:

„Pokud chceme dětským pacientům slíbit pravidelnou zábavu s klaunem třeba na rok dopředu, musíme mít stabilní příjem. A věříme, že česká společnost už dospěla do bodu, kdy se stejně jako jinde v Evropě pravidelné dárcovství stane součástí osobních a rodinných rozpočtů. Může jít třeba i o sto korun měsíčně, pro nás je hlavní to, že to bude podpora trvalá.“

Více o zmíněných organizacích na:

www.unicef.cz

www.zdravotniklaun.cz

www.care.cz