Češi letos tráví léto doma. Účet za energie je může překvapit

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  9:15
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Praha 18. června 2026 (PROTEXT) - Letní provoz domácnosti může být nákladnější, než se na první pohled zdá. Klimatizace, bazénová filtrace, ohřev vody na častější sprchování nebo lednice pracující v horku ve vyšší zátěži patří mezi položky, které se během prázdnin rychle sčítají. Náklady na dva měsíce letního provozu tak mohou u čtyřčlenné domácnosti přesáhnout 10.000 Kč. Díky jednoduchým opatřením lze přitom u energeticky náročnějších variant snížit náklady téměř o polovinu.

Pro řadu českých domácností bude letošní léto více tuzemské. Část rodin kvůli trvající nestabilní geopolitické situaci a konfliktu na Blízkém východě stráví více času doma, na chalupách nebo kratšími pobyty po Česku, a právě to se může projevit na účtech za energie. „Léto lidé z pohledu energií často vnímají jako klidnější období. Jenže pokud domácnost běží naplno i během prázdnin, spotřeba se může rychle nasčítat. Typicky nejde o jednu velkou položku, ale o souběh chlazení, ohřevu vody, bazénové techniky a běžného provozu domácnosti," popisuje Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet, která dodává elektřinu a plyn na český trh již 20 let a je dlouhodobě jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie i díky tomu, že se soustavně věnuje nejenom efektivnímu nákupu energií, ale i edukaci a zvyšování energetické gramotnosti.

Kolik stojí domácnost v letním režimu?

Společnost epet připravila modelové výpočty běžné čtyřčlenné domácnosti, která vybrané letní spotřebiče a zařízení používá po dobu 60 dní, tedy během července a srpna.

PoložkaModelový provozSpotřeba za 60 dníNáklad při 5,80 Kč/kWh
Klimatizace1,0 kW × 8 hodin denně480 kWh2 784 Kč
Ohřev vody na sprchování4 sprchy × 50 litrů, cca 40 °C349 kWh2 024 Kč
Lednice1,0 kWh denně60 kWh   348 Kč
Ledovač / zmrzlinovačLetní používání, modelově 0,5 kWh denně30 kWh    174 Kč
Bazénová filtrace0,5 kW × 8 hodin denně240 kWh1 392 Kč
Elektrický dohřev bazénu10 kWh denně600 kWh3 480 Kč
Nafukovací vířivkaPravidelné dohřívání vody, modelově 5 kWh denně300 kWh1 740 Kč
Celkem  11 942 Kč

Pozn.: Výpočty pracují s orientační celkovou cenou elektřiny 5,8 Kč/kWh včetně distribuce, regulovaných poplatků a DPH. Model vychází z aktuálních hodnot indikativního pásma ERÚ a z průměrné regulované složky ceny pro domácnosti. Uvedené hodnoty jsou modelové a mohou se lišit podle konkrétní spotřeby a tarifu domácnosti.

Jednou z nejviditelnějších letních položek je klimatizace. V modelovém příkladu s příkonem 1,0 kW a provozem osm hodin denně spotřebuje za dva měsíce 480 kWh, což odpovídá částce 2784 Kč. Výsledné náklady neovlivňuje jen samotné zařízení, ale hlavně způsob používání – nastavená teplota, délka provozu, stínění místnosti nebo větrání v chladnější části dne. „U klimatizace často nejde o to, jestli ji domácnost má, nebo nemá. Rozdíl dělá hlavně to, jak ji používá. Pokud běží dlouhé hodiny, chladí prázdnou místnost nebo je nastavená na zbytečně nízkou teplotu, spotřeba rychle roste,“ doplňuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.

U domácností se zahradou se do letní spotřeby může propsat také bazénová technika. Samotná filtrace s příkonem 0,5 kW při osmihodinovém denním provozu vychází v modelu na 1392 Kč za dva měsíce. Pokud domácnost využívá i pravidelný elektrický dohřev bazénu, přidává model dalších 3480 Kč. Právě dohřev vody je přitom nejproměnlivější položkou, závisí na velikosti bazénu, počasí, zakrývání hladiny i požadované teplotě vody.

Méně nápadnou, ale pravidelnou položkou je ohřev vody na sprchování. Model počítá se čtyřmi sprchami denně a výslednou teplotou vody přibližně 40 °C. Za dva letní měsíce to představuje spotřebu okolo 349 kWh, tedy přibližně 2024 Kč. Lednice v modelu vychází při spotřebě 1,0 kWh denně na 348 Kč za dva měsíce. Sama o sobě tedy není hlavním letním nákladem, v horku a při častém otevírání ale může její spotřeba narůstat.

Na čem lze nejefektivněji ušetřit?

Velká část letních nákladů závisí na každodenních návycích. Největší rozdíl v modelu dělá promyšlenější používání klimatizace a změna teploty vody při sprchování. U klimatizace nejde jen o dobu provozu, ale také o to, zda chladí skutečně využívané místnosti. Pokud má domácnost více jednotek, není nutné chladit celý dům najednou ani nechávat klimatizaci běžet v pokojích, kde nikdo není. Pomáhá také lepší nastavení bazénové filtrace, omezení tepelných ztrát u bazénu, správné umístění lednice nebo omezení zbytečného provozu menších letních spotřebičů. Podle modelového výpočtu mohou tato opatření snížit základní letní náklady zhruba o 2600 Kč za dva měsíce. U domácnosti s bazénovou filtrací se úspora blíží 3000 Kč a v případě elektrického dohřevu bazénu může dosáhnout až 4700 Kč.

PoložkaÚspornější provozModelová úspora za 60 dní při 5,80 Kč/kWh
KlimatizaceZkrácení provozu z 8 na 4 hodiny denně1 392 Kč
Ohřev vody na sprchováníOsvěžující letní sprcha cca 27 °C místo teplejší sprchy kolem 40 °C1 053 Kč
LedniceSprávné umístění, odvětrávání, méně časté otevírání   104 Kč
Ledovač / zmrzlinovačOmezení zbytečného provozu menších letních spotřebičů    87 Kč
Bazénová filtraceOptimalizace doby filtrace z 8 na 6 hodin denně 348 Kč
Elektrický dohřev bazénuOmezení tepelných ztrát například zakrýváním bazénu1 740 Kč
Nafukovací vířivkaSnížení teploty, zakrývání a omezení zbytečného dohřívání800 Kč
Celkem 5 524 Kč

 

Záleží i na tom, čím ohříváte vodu

Výsledné náklady na sprchování neurčuje jen délka sprchy nebo množství vody, ale také zdroj, kterým domácnost vodu ohřívá. Jinak vychází náklady v domácnosti s elektrickým bojlerem, jinak s plynovým ohřevem, tepelným čerpadlem nebo solárním systémem. Ve všech případech ale platí stejný princip: čím nižší je výsledná teplota vody při sprchování, tím méně energie je potřeba na její ohřev. „Praktické tipy na provoz spotřebičů mohou domácnostem za léto ušetřit tisíce korun. Z dlouhodobého pohledu je ale ještě důležitější správně nastavená smlouva, vhodně zvolený tarif, odpovídající výše záloh a samotná cena energií. Prázdniny jsou ideální čas udělat si jednoduchou energetickou inventuru – v klidu, bez tlaku blížící se topné sezony," uzavírá Roman Šmíd.

Zdroj ohřevu vodyNáklad při sprše 40 °CNáklad při sprše 27 °CModelová úspora za 60 dní
Elektřina – přímotopný bojler2 024 Kč 971 Kč1 053 Kč
Plyn – plynový bojler    951 Kč457 Kč  494 Kč
Tepelné čerpadlo   794 Kč 381 Kč   413 Kč
Solární ohřev vody   476 Kč228 Kč  248 Kč

Účty za energie většina domácností řeší až ve chvíli, kdy přijde vysoké vyúčtování nebo se blíží topná sezona. Léto je naopak přirozeně klidnějším obdobím. Je to ideální čas vytáhnout vyúčtování, podívat se na vlastní spotřebu a ověřit si, zda je smlouva stále výhodná. Správně nastavený tarif a vhodně zvolený dodavatel přitom mohou znamenat větší a trvalejší úsporu než jakékoli jednorázové opatření u spotřebičů. Smlouvu lze dnes sjednat nebo změnit rychle a online, bez papírování, třeba i z chaty přes telefon.

O společnosti epet 
Společnost epet je dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 180 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.

Zdroj: epet

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