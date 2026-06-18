Češi letos tráví léto doma. Účet za energie je může překvapit

Pro řadu českých domácností bude letošní léto více tuzemské. Část rodin kvůli trvající nestabilní geopolitické situaci a konfliktu na Blízkém východě stráví více času doma, na chalupách nebo kratšími pobyty po Česku, a právě to se může projevit na účtech za energie. „Léto lidé z pohledu energií často vnímají jako klidnější období. Jenže pokud domácnost běží naplno i během prázdnin, spotřeba se může rychle nasčítat. Typicky nejde o jednu velkou položku, ale o souběh chlazení, ohřevu vody, bazénové techniky a běžného provozu domácnosti," popisuje Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet, která dodává elektřinu a plyn na český trh již 20 let a je dlouhodobě jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie i díky tomu, že se soustavně věnuje nejenom efektivnímu nákupu energií, ale i edukaci a zvyšování energetické gramotnosti.
Kolik stojí domácnost v letním režimu?
Společnost epet připravila modelové výpočty běžné čtyřčlenné domácnosti, která vybrané letní spotřebiče a zařízení používá po dobu 60 dní, tedy během července a srpna.
|Položka
|Modelový provoz
|Spotřeba za 60 dní
|Náklad při 5,80 Kč/kWh
|Klimatizace
|1,0 kW × 8 hodin denně
|480 kWh
|2 784 Kč
|Ohřev vody na sprchování
|4 sprchy × 50 litrů, cca 40 °C
|349 kWh
|2 024 Kč
|Lednice
|1,0 kWh denně
|60 kWh
|348 Kč
|Ledovač / zmrzlinovač
|Letní používání, modelově 0,5 kWh denně
|30 kWh
|174 Kč
|Bazénová filtrace
|0,5 kW × 8 hodin denně
|240 kWh
|1 392 Kč
|Elektrický dohřev bazénu
|10 kWh denně
|600 kWh
|3 480 Kč
|Nafukovací vířivka
|Pravidelné dohřívání vody, modelově 5 kWh denně
|300 kWh
|1 740 Kč
|Celkem
|11 942 Kč
Pozn.: Výpočty pracují s orientační celkovou cenou elektřiny 5,8 Kč/kWh včetně distribuce, regulovaných poplatků a DPH. Model vychází z aktuálních hodnot indikativního pásma ERÚ a z průměrné regulované složky ceny pro domácnosti. Uvedené hodnoty jsou modelové a mohou se lišit podle konkrétní spotřeby a tarifu domácnosti.
Jednou z nejviditelnějších letních položek je klimatizace. V modelovém příkladu s příkonem 1,0 kW a provozem osm hodin denně spotřebuje za dva měsíce 480 kWh, což odpovídá částce 2784 Kč. Výsledné náklady neovlivňuje jen samotné zařízení, ale hlavně způsob používání – nastavená teplota, délka provozu, stínění místnosti nebo větrání v chladnější části dne. „U klimatizace často nejde o to, jestli ji domácnost má, nebo nemá. Rozdíl dělá hlavně to, jak ji používá. Pokud běží dlouhé hodiny, chladí prázdnou místnost nebo je nastavená na zbytečně nízkou teplotu, spotřeba rychle roste,“ doplňuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.
U domácností se zahradou se do letní spotřeby může propsat také bazénová technika. Samotná filtrace s příkonem 0,5 kW při osmihodinovém denním provozu vychází v modelu na 1392 Kč za dva měsíce. Pokud domácnost využívá i pravidelný elektrický dohřev bazénu, přidává model dalších 3480 Kč. Právě dohřev vody je přitom nejproměnlivější položkou, závisí na velikosti bazénu, počasí, zakrývání hladiny i požadované teplotě vody.
Méně nápadnou, ale pravidelnou položkou je ohřev vody na sprchování. Model počítá se čtyřmi sprchami denně a výslednou teplotou vody přibližně 40 °C. Za dva letní měsíce to představuje spotřebu okolo 349 kWh, tedy přibližně 2024 Kč. Lednice v modelu vychází při spotřebě 1,0 kWh denně na 348 Kč za dva měsíce. Sama o sobě tedy není hlavním letním nákladem, v horku a při častém otevírání ale může její spotřeba narůstat.
Na čem lze nejefektivněji ušetřit?
Velká část letních nákladů závisí na každodenních návycích. Největší rozdíl v modelu dělá promyšlenější používání klimatizace a změna teploty vody při sprchování. U klimatizace nejde jen o dobu provozu, ale také o to, zda chladí skutečně využívané místnosti. Pokud má domácnost více jednotek, není nutné chladit celý dům najednou ani nechávat klimatizaci běžet v pokojích, kde nikdo není. Pomáhá také lepší nastavení bazénové filtrace, omezení tepelných ztrát u bazénu, správné umístění lednice nebo omezení zbytečného provozu menších letních spotřebičů. Podle modelového výpočtu mohou tato opatření snížit základní letní náklady zhruba o 2600 Kč za dva měsíce. U domácnosti s bazénovou filtrací se úspora blíží 3000 Kč a v případě elektrického dohřevu bazénu může dosáhnout až 4700 Kč.
|Položka
|Úspornější provoz
|Modelová úspora za 60 dní při 5,80 Kč/kWh
|Klimatizace
|Zkrácení provozu z 8 na 4 hodiny denně
|1 392 Kč
|Ohřev vody na sprchování
|Osvěžující letní sprcha cca 27 °C místo teplejší sprchy kolem 40 °C
|1 053 Kč
|Lednice
|Správné umístění, odvětrávání, méně časté otevírání
|104 Kč
|Ledovač / zmrzlinovač
|Omezení zbytečného provozu menších letních spotřebičů
|87 Kč
|Bazénová filtrace
|Optimalizace doby filtrace z 8 na 6 hodin denně
|348 Kč
|Elektrický dohřev bazénu
|Omezení tepelných ztrát například zakrýváním bazénu
|1 740 Kč
|Nafukovací vířivka
|Snížení teploty, zakrývání a omezení zbytečného dohřívání
|800 Kč
|Celkem
|5 524 Kč
Záleží i na tom, čím ohříváte vodu
Výsledné náklady na sprchování neurčuje jen délka sprchy nebo množství vody, ale také zdroj, kterým domácnost vodu ohřívá. Jinak vychází náklady v domácnosti s elektrickým bojlerem, jinak s plynovým ohřevem, tepelným čerpadlem nebo solárním systémem. Ve všech případech ale platí stejný princip: čím nižší je výsledná teplota vody při sprchování, tím méně energie je potřeba na její ohřev. „Praktické tipy na provoz spotřebičů mohou domácnostem za léto ušetřit tisíce korun. Z dlouhodobého pohledu je ale ještě důležitější správně nastavená smlouva, vhodně zvolený tarif, odpovídající výše záloh a samotná cena energií. Prázdniny jsou ideální čas udělat si jednoduchou energetickou inventuru – v klidu, bez tlaku blížící se topné sezony," uzavírá Roman Šmíd.
|Zdroj ohřevu vody
|Náklad při sprše 40 °C
|Náklad při sprše 27 °C
|Modelová úspora za 60 dní
|Elektřina – přímotopný bojler
|2 024 Kč
|971 Kč
|1 053 Kč
|Plyn – plynový bojler
|951 Kč
|457 Kč
|494 Kč
|Tepelné čerpadlo
|794 Kč
|381 Kč
|413 Kč
|Solární ohřev vody
|476 Kč
|228 Kč
|248 Kč
Účty za energie většina domácností řeší až ve chvíli, kdy přijde vysoké vyúčtování nebo se blíží topná sezona. Léto je naopak přirozeně klidnějším obdobím. Je to ideální čas vytáhnout vyúčtování, podívat se na vlastní spotřebu a ověřit si, zda je smlouva stále výhodná. Správně nastavený tarif a vhodně zvolený dodavatel přitom mohou znamenat větší a trvalejší úsporu než jakékoli jednorázové opatření u spotřebičů. Smlouvu lze dnes sjednat nebo změnit rychle a online, bez papírování, třeba i z chaty přes telefon.
O společnosti epet
Společnost epet je dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 180 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
Zdroj: epet