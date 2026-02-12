Češi na moři: Věrní klasice a rekordní plánovači. Katamarány odmítají, na dovolenou myslí půl roku dopředu

Analýza dat z tisíců rezervací největšího vyhledávače lodí Boataround odhalila specifický profil českého zákazníka. Je pragmatický, vyhýbá se zbytečným výdajům za kapitána a místo luxusu hledá nejlepší poměr cena/výkon.
Rekordní skok v plánování
Nejvýraznějším trendem sezóny 2025 je konec spontánnosti. Zatímco pro sezónu 2024 rezervovali Češi lodě v průměru 113 dní předem, letos se toto okno posunulo na 175 dní. „Jde o extrémní posun o více než dva měsíce. Češi pochopili, že čekat na slevy se v době vysoké poptávky nevyplácí. Aby si zajistili svou oblíbenou loď za dobrou cenu, rezervují ji prakticky půl roku dopředu,“ vysvětluje Pavel Pribiš, CEO z Boataround.
Trend katamaránů Česko míjí, trhu dominují jednotrupé lodě
V preferencích lodí jdou Češi proti globálnímu proudu. Zatímco svět (i sousední Slovensko) stále častěji volí komfortní katamarány, u Čechů má tento typ lodí podíl pouze 17 %. Naprostou dominanci si drží klasické plachetnice (73,4 % rezervací). Český jachtař preferuje aktivní plavbu, náklon lodi a tradiční značky. V žebříčku neohroženě vede německá Bavaria, následovaná francouzskými loděnicemi Beneteau a Jeanneau. Specifikem českého trhu je i nadprůměrná obliba slovinských lodí Elan, které nabízejí sportovnější plavbu.
Pragmatismus vítězí
Český zákazník je cenově citlivý a hledá funkčnost. Průměrná hodnota české objednávky je 2303 €, což je o 500 € méně než celosvětový průměr. Tato úspora není na úkor zážitku, ale volbou starších, ověřených modelů. Průměrné stáří lodi pronajaté Čechem je 7,1 roku (světový průměr je 6,2 roku). Český klient nepotřebuje nejnovější model, stačí mu spolehlivá loď, kterou si bude řídit sám. Služby placeného kapitána využívá jen mizivé 0,6 % českých posádek.
Jadran vládne, ale skokanem roku jsou polská jezera
V destinacích se překvapení nekoná – Jadran je pro Čechy druhým domovem, míří sem 69 % všech plaveb. Následuje Řecko (14,5 %). Zajímavostí je však třetí místo, kde se s podílem 5,1 % umístilo Polsko. Pronájem lodí na Mazurských jezerech je u Čechů populárnější než plavby v Itálii, což potvrzuje, že český jachting má silnou "jezerní" tradici a není vázán pouze na moře.
