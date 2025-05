Češi nakupují hezky česky. Šest z deseti lidí dává přednost domácím producentům

„Důraz na českost a lokální důvod potravin není u Čechů nějakou momentální náladou, tato přízeň je trvalá. Podobné výsledky jako letos ukazují naše průzkumy dlouhodobě a samozřejmě to sledujeme i na nákupním chování. Pro nás jako pro řetězec s nejrozsáhlejší pobočkovou sítí v Česku je naprosto přirozené, že českost podporujeme a odlišujeme se tak od zbytku trhu. Nejen, že tak vycházíme vstříc přání zákazníků, bereme to jako přirozenou formu poděkování za to, že můžeme v Česku podnikat, žít a pracovat,“ říká Florian Naegele, CEO PENNY.

Důležitou roli v podpoře domácích potravinářů a farmářů hraje podle průzkumu důvěra, kterou v ně Češi mají. Více než zahraničním dodavatelům jim důvěřuje 62 procent lidí. O něco více na „českost“ hledí ženy.

Zároveň z průzkumu vyplývá, že českost je důležitým tématem zejména pro mimopražské. „Regionální aspekt je pro nás velmi důležitý. Velkou část prodejen máme umístěnou v menších městech, kde se snažíme být dobrým sousedem,“ doplnil Naegele.

Hlavní motivací českých spotřebitelů nakupovat domácí výrobky je pro Čechy snaha podpořit domácí producenty, to deklaruje 60 procent lidí. Nadpoloviční většina lidí pak uvádí, že koupí domácích výrobců a surovin podporují tuzemskou ekonomiku. Zejména pro ženy je pak velmi důležité i to, že je šetrnější nakupovat od českého producenta, který je k nim blíže a potraviny se tak nemusejí dovážet na velké vzdálenosti. Další významná skupina lidí pak české potraviny nakupuje proto, že to považují za projev zdravé národní hrdosti, toto se naopak důležitý faktor zejména pro muže.

Průzkum dále ukázal, že preference českého původu se u jednotlivých potravin a produktů liší. Výhradně nebo alespoň s velkou převahou saháme nejčastěji po domácím pečivu (70 %), mléku (53 %), pivu (51 %) nebo vejcích (48 %). Právě tyto kategorie mají v nabídce PENNY silné zastoupení s důrazem na český původ. Naopak u slazených nápojů (7 %) se nebojíme do košíku dát zahraniční zboží.

PENNY je dlouhodobě vnímám nejen jako nejvíce český prodejce. Pouze s českostí si ale žádný prodejce nevystačí. „Ruku v ruce s ní musí jít kvalita a nízká cena. Nás těší, že v této kombinaci máme nejlepší nabídku na trhu,“ uzavírá Naegele.

Průzkum proběhl v květnu 2025 na vzorku 1016 respondentů. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Zdroj: Penny