Češi nevěří v zázrak na realitním trhu. Dvě třetiny očekávají další růst cen nemovitostí, téměř polovina se bojí růstu úrokových sazeb

Autor:
  15:57
Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Češi jsou ohledně budoucího vývoje nákladů na bydlení skeptičtější než v době covidové pandemie. Podle průzkumu společnosti Generali Investments 67 % respondentů očekává, že ceny nemovitostí budou i nadále růst současným tempem. 45 % Čechů se domnívá, že do konce letošního roku ještě porostou i úrokové sazby hypoték. Pesimistická očekávání dokresluje i realita na trhu. V minulých pěti letech se velikost bytu, který lze na tuzemském trhu koupit za 5 milionů zmenšila o 13 m2. Každý pátý Čech navíc přiznává, že by v případě zvýšení měsíční splátky při refixaci úrokové sazby neměl prostředky na její další splácení.

Jedná se o vůbec nejvyšší míru skepse, kterou Češi projevili v úvahách ohledně dostupnosti vlastního bydlení od covidového boomu jeho cen. Negativní náladu potvrzuje i to, že jen necelých 11 procent dotázaných věří v možnost poklesu úrokových sazeb v tomto roce. Vyplývá to z tradičního průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který proběhl v průběhu letošního srpna. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. 

„Češi vnímají dostupnost bydlení stále kritičtěji. Přestože se ekonomická situace v některých ohledech stabilizovala, aktuálně ekonomika dokonce funguje nad původní očekávání, kombinace vysokých cen energií, dobíhajícího efektu vysoké inflace a úrokových sazeb vede k tomu, že lidé očekávají další růst cen nemovitostí. Zároveň jsme zaznamenali i nárůst podílu těch, kteří předpokládají, že úrokové sazby hypoték do konce letošního roku opět vzrostou. Skepse v české společnosti je dnes dokonce silnější než v období covidu, kdy panovala obecná nejistota ohledně dopadů na ekonomiku i ceny bydlení,“ komentuje výsledky průzkumu Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE. 

Polovina platu na hypotéku k bytu o velikosti 30 m2 

V porovnání se zářím 2020 stoupla průměrná úroková sazba z 2,15 % na 5,03 %. Zatímco zájemci o vlastní bydlení v hlavním městě si tak před pěti lety mohli při fixaci na 30 let za 5 milionů korun s měsíční splátkou necelých 20 000 Kč pořídit byt v novostavbě o výměře 43 m2, letos by za stejných podmínek dosáhli už jen na byt s metráží 30 metrů čtverečních a navíc si měsíčně připlatili přes 8 tisíc korun. 

„V pětiletém horizontu se změnil rovněž podíl platu, který na podobnou hypotéku kupující musí vynaložit. V roce 2020 představovala splátka 54,39 %. Letos už stoupla na 55,77 % průměrné čisté mzdy v Praze,“ dodává Bečička

Úrokové sazby komplikují splácení

Téměř pětina Čechů, která aktuálně financuje nákup vlastního bydlení pomocí hypotéky, si v případě navýšení měsíční splátky nebude moci dovolit její splácení. 38 % Čechů si bude moci dovolit připlatit do 2 000 Kč měsíčně, další necelá třetina ve svém rozpočtu dokáže najít až o 5 000 Kč navíc. Přes 4 % respondentů uvažuje v případě zvýšení úrokových sazeb o prodeji nemovitosti a přestěhování se do nájmu.

Problém se splácením své hypotéky aktuálně pociťují 4 % Čechů, dalších 14 % se na základě cen energií, výše úrokových sazeb a inflace obává, že budou mít problémy se splácením v budoucnu. Téměř třetině Čechů se oproti loňskému roku zvýšily náklady na bydlení o 10–25 %. Desetina Čechů pak připlácí o více než 25 %.

Češi se učí jednat s bankami o snižování splátek a úroků

Průzkum společnosti Generali Investments CEE zároveň ukázal, že výrazně roste počet lidí, kteří plánují jednat se svou bankou o snížení měsíční splátky v rámci běžící fixace, oproti loňsku jde o více než 8% nárůst. Stejně tak oproti loňskému roku vzrostlo procento Čechů, kteří již o snížení splátek jednali, jde celkem o 13 % respondentů. 6 z 10 Čechů, kteří letos o snížení splátek s bankou jednali, uvedli, že jim instituce vyšla vstříc. Z těch, kterým banka nevyhověla, pak téměř polovina plánuje změnit poskytovatele hypotéky.

„Rostoucí ochota bank vycházet klientům vstříc při jednání o snížení splátek jasně ukazuje, že finanční instituce reagují na nepříznivý vývoj na trhu nemovitostí a na rostoucí tlak, který vysoké ceny i úrokové sazby vytvářejí na domácnosti. Tento trend dokresluje, že banky si uvědomují závažnost situace, kdy se vlastní bydlení stává pro velkou část populace čím dál méně dostupné. Připravenost jednat s klienty tak není pouze výrazem konkurenčního boje, ale i určitou formou stabilizačního opatření, které může zabránit růstu nesplácených hypoték a celkovému zhoršení situace na trhu,“ uzavírá Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Kulový blesk zavřel krám. Nezoufejte, máme 10 tipů na základny pro beer geeky

Už na konci července skončil legendární pivní bar Kulový blesk v centru Prahy. Dali jsme hlavy dohromady a přinášíme deset možností, kde ve stylu a s velkým výběrem zahnat hořkost. A nebo ji posílit,...

23. září 2025  18:50

Jihlava dál počítá se zasněžováním běžkařské trati, zlepší tam rozvod elektřiny

Jihlavská radnice dál počítá se zasněžováním trati pro běžkaře ve sportovním a relaxačním areálu Český mlýn. Zastupitelé města dnes schválili investici do...

23. září 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Muzeum designu v Benešově otevřelo výstavu Saturnův stín fotografa Jiřího Thýna

Muzeum umění a designu v Benešově dnes otevřelo výstavu Saturnův stín fotografa a vizuálního umělce Jiřího Thýna. Nová instalace kombinuje nalezené fotografie...

23. září 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Karlovarský kraj bojuje i přes motivační systém s nedostatkem praktických lékařů

V Karlovarském kraji nemá téměř 26.000 lidí svého praktického ošetřujícího lékaře, z toho je skoro 5000 dětí, kterým chybí pediatr. I přes nadstandardní...

23. září 2025  16:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecký kraj pokračuje v přípravě fúze nemocnic, znovu jedná o změně stanov

Liberecký kraj pokračuje v přípravě fúze nemocnic v Liberci a České Lípě. Znovu proto také jedná s menšinovými akcionáři o změně stanov Krajské nemocnice...

23. září 2025  16:39,  aktualizováno  16:39

Nález munice v Brně uzavřel křižovatku, policie evakuovala nedalekou školu

Nález části munice při zemních pracích uzavřel v Brně křižovatku ulic Jana Babáka, Tábor a Kounicova, a to včetně pěší trasy. Z přilehlé základní školy policie preventivně evakuovala 86 lidí. Podle...

23. září 2025  16:42,  aktualizováno  18:09

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

23. září 2025  18:02

FN Olomouc loni zvýšila zisk na 863,7 milionu korun a masivně investovala

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji a šestá největší nemocnice v zemi, loni zvýšila zisk o deset procent na...

23. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Loutkový festival v Ostravě přivítá soubory z Kanady i Švýcarska

Festival loutkového divadla Spectaculo Interesse v Ostravě letos představí divadelní soubory z 11 zemí světa. Přijedou umělci z Kanady či Švýcarska. ČTK to...

23. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

O funkci rektora Technické univerzity v Liberci se ucházejí čtyři kandidáti

O funkci rektora Technické univerzity v Liberci se ucházejí čtyři kandidáti. Miroslavu Brzezinovi, který stojí v čele univerzity od roku 2018, skončí 31. ledna...

23. září 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Zoo Dvůr Králové 30. září uzavře areál autosafari a ukončí letní sezonu

Safari Park Dvůr Králové nad Labem v úterý 30. září ukončí provoz areálu safari, v němž návštěvníci projíždějí auty či autobusy mezi volně žijícími zvířaty....

23. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Ve Francii našla inspiraci, v Česku odvahu. Lucie Cais Steblová svou pekárnou provoněla Košíře

Sen o vlastní pekárně se na sklonku loňského roku stal realitou. Podnik jménem Bread Society otevřela Lucie Cais Steblová v přízemí budovy PARVI Cibulka, jež vznikla rekonstrukcí bývalé továrny...

23. září 2025  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.