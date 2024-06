Češi obměňují své mobilní telefony každé 2 až 3 roky, recyklují ale jen třetinu starých přístrojů

Nezisková organizace Remobil, která provozuje stejnojmenný projekt na sběr a recyklaci nepoužívaných mobilních telefonů, představuje výsledky průzkumu provedeného společností Ipsos, který zjišťoval povědomí o počtu telefonů, ať už funkčních, či nefunkčních, kterými obyvatelé České republiky disponují, a také proč uchovávají svoje staré telefony v šuplíku. Výsledky byly představeny 5. června v Magenta Experience Center při příležitosti Světového dne životního prostředí.

Průzkum ukázal, že sedm z deseti Čechů (70 %) používá pouze jeden, svůj soukromý mobil. Čtvrtina Čechů (25 %) má soukromý i pracovní telefon a jen každý dvacátý Čech (5 %) má pouze služební telefon. Zatímco soukromé telefony obměňujeme nejčastěji každé tři roky, od zaměstnavatelů dostáváme nové telefony zpravidla jednou za dva roky.

„Pravidelná obměna telefonů samozřejmě znamená, že se někde musí hromadit nepoužívané nebo už nefunkční přístroje,“ říká Miloš Polák, zakladatel projektu Remobil, a dodává: „V průměru mají Češi doma více než dva mobily, který už nepoužívají a více než pětina vlastní smartphone, který již nelze opravit“.

Češi o možnostech recyklace vědí, ale starých telefonů se většinou nezbavují. Typickým důvodem, proč si schováváme nepoužívané telefony, je záloha pro případ, že se náš nový telefon rozbije. Mnoho lidí si ale své staré telefony ponechává z důvodu nostalgie a Češi také často věří v budoucí sběratelskou hodnotu již nevyráběného zařízení. Staré telefony se také předávají dalším členům rodiny nebo slouží jako hračka pro děti.

Pokud se Češi svého starého telefonu zbaví, ve 33 % případů jej nějakým způsobem recyklují (vyhodí ho do kontejneru na elektroniku, odnesou zpět do prodejny nebo předají organizaci, která se o recyklaci postará). Tři čtvrtiny Čechů (75 %) přitom znají červené kontejnery na elektroniku, více než polovina (51 %) zaznamenala boxy zelené a také o dalších možnostech recyklace mají Češi velmi dobré povědomí. I přesto končí ve směsném odpadu (4 %) starých telefonů.

Češi si dobře uvědomují, že mobily obsahují škodlivé látky, které mohou znečišťovat životní prostředí (78 %), že těžba kovů, nutných pro výrobu elektroniky, včetně telefonů, výrazně zatěžuje životní prostředí (72 %) i že recyklační poplatek zahrnutý v ceně nového mobilu znamená povinnost prodejce zařízení odebrat zpět a ekologicky ho recyklovat (65 %).

„Češi jsou spořivý národ a často se nezbavují ani věcí, které již prakticky nemají žádnou hodnotu. Platí to i pro staré mobilní telefony, které je možné přinést na kteroukoli prodejnu T-Mobile, kde se o ně, samozřejmě bezplatně, postaráme. Projekt Remobil dlouhodobě podporujeme jako užitečnou iniciativu, která pomáhá snížit množství nebezpečného odpadu a ještě slouží dobré věci,“ dodává Simona Dřízhalová, expertka udržitelnosti ve společnosti T-Mobile.

Hodnota starých telefonů není zdaleka taková, jak se Češi domnívají Podle průzkumu jsou Češi velmi ochotní darovat svoje staré telefony na dobrou věc. Tři čtvrtiny respondentů (76 %) by se takto zbavily nefunkčního přístroje (s předpokladem, že ho někdo opraví nebo rozebere a využije díly) a 69 % Čechů by darovalo i svůj funkční, ale už nepoužívaný telefon. Více než třetina těch, kteří by byli ochotni darovat telefon pro dobrou věc, by preferovala vhození telefonu do pouličního kontejneru na elektroodpad, předání Zásilkovně nebo odevzdání na jakékoliv pobočce České pošty.

I součástky a materiály použité v nefunkčních telefonech mají svoji hodnotu. Více než pětina Čechů (shodně 21 %) odhaduje hodnotu starého telefonu určeného na demontáž součástek na 50 až 100 Kč nebo 100 až 500 Kč. Jen každý desátý Čech (9 %) odhaduje správnou hodnotu, která se pohybuje do 20 Kč.

O projektu Remobil

Remobil je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů. Je určen pro všechny typy subjektů včetně občanů a funguje v celé České republice. Hlavním cílem je změna stavu, kdy se telefony hromadí v domácnostech a znamenají tak environmentální problém. Remobil se snaží nabídnout co nejjednodušší způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit. Zároveň za každý sebraný mobil přispívá 10 Kč na dobročinnost a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To ve výsledku znamená významné úspory vody, snížení produkce toxických odpadů nebo snížení produkce ekvivalentu CO 2 .

