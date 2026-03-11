Češi opouštějí staré Fabie. Prodeje Octavie III vzrostly o 69 % a nejprodávanější ojetina zdražila o 95 %

TOP 5 modelů patří značkám Škoda a VW
Zatímco ještě kolem roku 2020 dominovaly českému trhu ojetin starší generace modelů, například Škoda Octavia II nebo Fabia I, dnes kupující stále častěji volí novější generace těchto vozů.
Nejvýraznějším vítězem trhu je Škoda Octavia III, která během pěti let zvýšila počet prodaných vozů o 69 % a stala se nejsilnějším modelem na trhu ojetin.
Naopak dlouholetá jednička českých bazarů Octavia II postupně ztrácí dominanci. Mezi roky 2020 a 2025 klesl její prodej o 15,6 %.
Podobný vývoj je patrný také u menších vozů. Fabia první generace, která byla ještě před několika lety symbolem dostupného ojetého vozu, zaznamenala výrazný pokles. Její prodeje mezi roky 2020 a 2025 klesly o 30 %.
„Ještě před několika lety lidé při výběru ojetého auta řešili především cenu. Dnes mnohem více sledují stáří vozu, výbavu nebo celkovou perspektivu auta do dalších let. Proto se preference postupně přesouvají k novějším generacím modelů,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu Auto ESA.
Roste zájem o modely nižší střední třídy
Data zároveň ukazují rostoucí popularitu některých modelů nižší střední třídy. Například Volkswagen Golf zvýšil své prodeje o 35,7 %, což z něj činí jeden z nejrychleji rostoucích modelů v analyzované skupině.
Mírný růst zaznamenal také Volkswagen Passat, jehož prodeje vzrostly o 9,8 %.
Podle odborníků to naznačuje, že část kupujících dnes při výběru ojetého auta více zvažuje také výbavu, kvalitu zpracování nebo image značky.
SUV se stávají běžnou volbou rodinného auta
Vedle generační obměny modelů je z dat patrný ještě jeden výrazný trend – rychlý růst SUV. Tento typ karoserie patří k nejdynamičtěji rostoucím segmentům trhu ojetin.
Výrazně posílily například modely Dacia Duster, Nissan Qashqai nebo Ford Kuga. Stabilně silnou pozici si drží také Volkswagen Tiguan, který patří mezi nejprodávanější SUV na trhu ojetin.
„SUV dnes zákazníci nevnímají jako luxusní kategorii. Stala se běžnou volbou rodinného auta, které nabízí vyšší posed, praktičnost a zároveň už není výrazně dražší než klasické hatchbacky nebo kombíky,“ doplňuje Kučera.
Nejprodávanější ojetina zdražila o 126 tisíc korun
Analýza dat ukazuje také výrazný růst cen ojetých vozů.
Zatímco v roce 2020 byl nejprodávanějším ojetým vozem Škoda Octavia II s průměrnou cenou přibližně 133 tisíc korun, v roce 2025 dominovala Octavia III s průměrnou cenou kolem 259 tisíc korun.
Průměrná cena nejprodávanějšího modelu tak během pěti let vzrostla přibližně o 126 tisíc korun, tedy téměř o 95 %.
Ceny ojetin přitom dosáhly maxima kolem roku 2022, kdy se na trhu projevil nedostatek nových vozů způsobený pandemií a výrobními výpadky. Od té doby se trh postupně stabilizuje.
Z dat je zároveň patrné, že kupující dnes častěji akceptují vyšší nájezd kilometrů, pokud jde o novější generaci vozu.
„Kupující dnes více přemýšlejí nad celkovou hodnotou auta. Raději zvolí novější generaci vozu s vyšším nájezdem než výrazně starší auto jen proto, že má méně kilometrů,“ dodává Kučera.
Vítězové a poražení trhu ojetin (2020–2025)
|Model
|Změna prodejů
|Škoda Octavia III
|+69 %
|Volkswagen Golf
|+35,7 %
|Volkswagen Passat
|+9,8 %
|Škoda Fabia II
|-8 %
|Škoda Octavia II
|-15,6 %
|Škoda Fabia I
|-30 %
Zdroj: AutoESA a.s.