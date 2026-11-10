Češi platí ojetiny z úspor. Více než čtvrtina je před koupí nekontroluje

Nákup ojetého automobilu má zkušenost 77 % respondentů a 79 % z nich by si ojeté auto pořídilo znovu. Hlavním důvodem je cena. Nižší pořizovací náklady jsou motivací pro 84 % kupujících a pro osm z deseti lidí byly zároveň hlavním důvodem, proč nakonec nezvolili nové vozidlo.
Přestože se většina kupujících snaží pořizovací náklady držet pod kontrolou, samotný nákup představuje pro domácnosti významný zásah do rozpočtu. Vlastní úspory využilo při nákupu poslední ojetiny 75 % respondentů, zatímco úvěr nebo leasing pouze 13 %. Celkem 42 % lidí utratilo za poslední ojetý automobil méně než 100 tisíc korun a dalších 37 % se pohybovalo v rozmezí 100 až 250 tisíc korun.
„Pro většinu domácností není pořízení ojetého vozu běžným výdajem, ale významnou investicí z vlastních peněz. O to důležitější je věnovat pozornost nejen ceně, ale i historii a technickému stavu vozidla. Právě skryté problémy mohou z původně výhodného nákupu udělat v krátké době velmi drahou záležitost,“ říká Tomáš Masopust, manažer prodeje ojetých vozidel Arval CZ.
Češi se vad bojí, přesto je ne vždy prověřují
Největší obavu při nákupu ojetého automobilu představují podle průzkumu skryté technické vady. Za hlavní riziko je označilo 61 % respondentů. Dalších 14 % se nejvíce obává budoucích nákladných oprav a 11 % stočeného tachometru. Obavy přitom nejsou neopodstatněné. Se závažnou technickou závadou po koupi vozu se setkalo 19 % respondentů.
Přesto odborná kontrola není samozřejmostí. Pouze 28 % lidí si ji nechává provést vždy, dalších 44 % tak činí obvykle a 28 % respondentů nevyužívá odborné prověření vozu vůbec. Nejčastěji se přitom obracejí na nezávislé automechaniky, které využívá 60 % kupujících.
Zajímavé je, že si čeští řidiči důležitost technického stavu uvědomují. Pokud mají vybírat mezi levnějším vozem s vyšším nájezdem, dražším vozem s nižším nájezdem nebo automobilem v lepším celkovém stavu, dává 68 % respondentů přednost právě technickému stavu. Levnější vůz s vyšším počtem kilometrů by si vybralo pouze 9 % lidí.
Stejně významnou roli hraje i servisní historie. Za zásadní podmínku nákupu ji označilo 23 % respondentů a dalších 46 % ji považuje za velmi důležitou. Celkem tak jasně doloženou servisní historii považuje za důležitou naprostá většina kupujících.
„Čeští zákazníci stále více hledají jistotu, že automobil odpovídá informacím, které o něm dostali. Nejde jen o počet najetých kilometrů, ale o možnost dohledat servis, opravy nebo případná poškození. Čím více informací má kupující k dispozici, tím lépe dokáže vyhodnotit, co skutečně kupuje,“ doplňuje Tomáš Masopust.
Doložená historie jako konkurenční výhoda
Jednou z alternativ k nákupu od soukromých osob jsou vozy po ukončeném operativním leasingu. Tyto automobily procházejí během leasingového období pravidelnou údržbou a servisní zásahy jsou evidovány. Zájemci o koupi tak mají k dispozici podrobné informace o původu vozidla, jeho servisní historii i aktuálním technickém stavu. U vozidel nabízených prostřednictvím platformy Arval Auto/webu arvalauto.cz jsou navíc dostupné inspekční protokoly, které umožňují detailně posoudit stav konkrétního vozu ještě před samotnou koupí.
„Zákazník by neměl být odkázán pouze na informace od prodávajícího. Transparentní historie vozidla a možnost ověřit si jeho skutečný stav jsou dnes jednou z největších hodnot, které může při nákupu ojetého vozu získat,“ uzavírá Tomáš Masopust.
Pozn.: Průzkum byl realizován agenturou Ipsos v březnu 2026 na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z celé České republiky.
Zdroj: Arval
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59991.