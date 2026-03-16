Češi podceňují ústní zdraví, Haleon v březnu připomíná prevenci a pomohá dětem

Přestože je v České republice zubní péče relativně dobře dostupná, stav ústního zdraví populace ukazuje, že prevence zůstává slabým místem. Více než 40 procent dospělých trpí neléčenými zubními kazy, 64 procent se potýká s citlivostí zubů a 32 procent lidí trápí krvácení dásní. Pouze 29 procent Čechů ale používá specializované přípravky pro péči o ústní dutinu, které pomáhají potížím předcházet nebo je cíleně řešit.
Firma Haleon proto v březnu realizuje regionální kampaň spojenou se Světovým dnem ústního zdraví, který připadá na 20. března. Zaměřuje se v ní na prevenci, osvětu a podporu správných každodenních návyků. „Lidé problémy s citlivostí nebo krvácením dásní často považují za normální. Ve skutečnosti jde o signály, které vyžadují cílenou péči. Spojením odborného vzdělávání a kvalitních produktů můžeme přispět k prevenci tam, kde je nejúčinnější, tedy v každodenní rutině,“ uvedl Lukáš Hradečný, General Manager Haleon pro Českou a Slovenskou republiku.
Na posílení prevence upozorňují i data týkající se dětí. Podle světové studie HBSC 2022 o zdraví mladých lidí si zuby více než jednou denně čistí přibližně 75 procent dětí. Haleon proto svou březnovou kampaň nestaví jen na edukaci, ale také na konkrétní pomoci. V rámci iniciativy podpoří Fond ohrožených dětí, kterému dodá dětské zubní pasty a edukační materiály. Děti z Klokánků tak získají lepší podmínky pro vytváření zdravých denních rituálů a osvojování základních návyků péče o ústní dutinu.
Zdroj: Haleon
