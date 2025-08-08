Češi podpořili Ukrajinský národní den na Expo 2025. Panelová diskuse v Českém pavilonu připomněla důležitost vzdělávání v časech války 

Stěžejní roli v českém zapojení sehrála panelová diskuse s názvem „Ukraine’s Unbreakable Classrooms: A Story of Educational Resilience Amid War“, která představila inspirativní příběhy ukrajinských učitelů a studentů pokračujících ve vzdělávání i v extrémně těžkých podmínkách, například v improvizovaných krytech nebo v online prostředí.
“Toto setkání na Expo 2025 není jen diskusí o vzdělávání – je poctou nezlomnému duchu národa, který je nucen bránit samotnou svou existenci, a přesto nadále chrání budoucnost svých dětí prostřednictvím poznání a učení. Vzdělání v době míru je základem prosperity. Ve válce se však stává něčím ještě větším – aktem vzdoru, odolnosti a naděje. Učit děti, zatímco venku zní sirény, udržet školy při životě, i když jsou třídy v ohrožení – to není nic menšího než prohlášení, že jejich budoucnost nebude vymazána,” řekl v úvodním slovu během akce generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška a doplnil: “Pro nás v Česku není boj Ukrajiny vzdáleným příběhem. Je to sdílená zkušenost, hluboce zakořeněná v naší vlastní historii. Víme, co znamená přijít o svobodu, čelit agresi a bojovat o přežití vlastní identity, kultury a nezávislosti. A právě proto stálo Česko po boku Ukrajiny v jejích nejtěžších chvílích – a bude stát dál, dokud nebude dosaženo vítězství a míru.”
Diskusi spoluorganizovala přední ukrajinská vzdělávací organizace Osvitoria. Vystoupila její zakladatelka a výkonná producentka oceňovaného dokumentu Timestamp Zoya Lytvyn, učitel a voják Borys Khovriak, jehož příběh dokument zachycuje, a student Darii Kuzminskyi jako zástupce odolné ukrajinské mládeže. Panel doplnili dva japonští odborníci – Shimpei Taguchi, inovátor s rozsáhlou zkušeností v oblasti vzdělávání a japonsko-ukrajinské spolupráce, a Haruko Kamei, generální ředitelka Výzkumného institutu pro mír a rozvoj JICA Ogata Sadako, uznávaná expertka na vzdělávání, genderová témata a mezinárodní rozvoj.
Akci moderovala britská novinářka Felicity Spector. Atmosféru dotvořily emotivní ukázky z dokumentu Timestamp, oceněného na Berlinale a označeného deníkem New York Times za „dokumentární portrét země skrz její děti“.
“Ukrajinské děti představují jen 15 procent naší populace, ale 100 procent naší budoucnosti,” řekla v panelové diskuzi ředitelka Osvitoria a organizátorka panelu Zoya Lytvyn. Borys Khovriak a Darii Kuzminskyi doplnili další údaje: „Každá sedmá škola byla poškozena nebo zničena v důsledku ruských útoků. Nejde o náhodu, ale o cílenou taktiku Ruska – systematicky rozkládat ukrajinský vzdělávací systém a ničit budoucnost země prostřednictvím útoků na školy. Statisíce ukrajinských dětí jsou už pátým rokem na online výuce, řada z nich se nikdy osobně nepotkala."
„Chtěli bychom Česku velmi poděkovat za trvalou podporu Ukrajině – nejen na politické scéně, ale i prostřednictvím konkrétních činů. Česko nám opakovaně dokazuje svou solidaritu, ať už jde o obranné iniciativy, nebo právě otevření pavilonu pro náš Národní den. Velmi si vážíme toho, že jsme dostali prostor pro sdílení příběhu, který přesahuje samotnou válku – příběhu odolnosti, vzdělávání, důstojnosti a naděje,“ uvedla ředitelka Osvitoria a organizátorka panelu Zoya Lytvyn.
Panelová diskuse byla součástí širšího programu Národního dne Ukrajiny, který nabídl také koncerty, filmové projekce, výstavy a tematické debaty v několika národních pavilonech. Všechny tyto akce jsou výrazem jednotné podpory ze strany evropských a mezinárodních partnerů a zároveň Ukrajina tímto dnem děkuje zemím, které s ní sdílejí stejné hodnoty a dlouhodobě ji podporují v duchu konceptu své účasti na Expo „Hodnoty, které nejsou na prodej“.
Český pavilon v rámci programu navštívila také oficiální ukrajinská delegace, kterou tvořil místopředseda vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Taras Kačka, ministr zahraničních věcí Andrii Sybiha, ministr hospodářství, životního prostředí a zemědělství Oleksii Sobolev, ministryně kultury a strategické komunikace a generální komisařka Ukrajiny pro Expo 2025 Tetyana Berežná a další členové ukrajinské delegace.
“Jsme upřímně vděční České republice a týmu Českého pavilonu za vřelé přijetí a výjimečnou atmosféru, kterou dnes pro Ukrajinu vytvořili. Váš prostor je skutečným příkladem modernosti, otevřenosti a síly evropských hodnot,” uvedl k ukrajinské návštěvě v Českém národním pavilonu ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrii Sybiha. “Zvláštní poděkování patří vám za aktivní účast a podporu Národního dne Ukrajiny na Expo. Udělali jste – a stále děláte – tolik pro naši zemi, a to v humanitární, politické, bezpečnostní i kulturní oblasti. Právě díky partnerům, jako je Česko, Ukrajina nadále bojuje – a vítězí – na všech frontách,” uzavřel.
Slavnostního zahájení Ukrajinského Národního dne v National Day Hall v areálu Expo 2025 se v dopoledních hodinách také zúčastnila Olena Zelenská. Ve svém projevu připomněla, že ukrajinské hodnoty jsou neustále napadány a oslabovány. Přestože nejsou na prodej, neustále se s nimi obchoduje. Vyzvala ke vzájemnému porozumění a sdíleným znalostem – nejlepšímu protijedu proti povrchnímu úsudku a znehodnocování.
O českém pavilonu na Expo 2025
Česko se jako samostatný stát účastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška. Design pavilonu ve tvaru skleněné spirály vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou v březnu 2023 vyhrálo studio Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby tvoří moderní dřevěné CLT panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabízí důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se koná od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se nachází stálá expozice, multifunkční autorium Daisue Hall, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, CTP lounge a před pavilonem je pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. Téměř každý týden se od pátku do neděle konají kulturní vystoupení. Pavilon byl úspěšně zkolaudován na začátku dubna 2025 a je největší dřevostavbou svého druhu bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Veřejnosti se oficiálně otevřel 13. dubna 2025.
Více informací o české účasti naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.
Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.