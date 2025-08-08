Češi podpořili Ukrajinský národní den na Expo 2025. Panelová diskuse v Českém pavilonu připomněla důležitost vzdělávání v časech války 

Autor:
  9:58
Česko se aktivně zapojilo do oslav Národního dne Ukrajiny, který se na světové výstavě Expo 2025 v Ósace uskutečnil v úterý 5. srpna 2025. Společně s pavilony Portugalska, Rumunska, Belgie, Spojeného království, severských zemí a Kanady vyjádřilo solidaritu s Ukrajinou a podpořilo mezinárodní iniciativu zaměřenou na sdílené hodnoty a odolnost v časech války.

 

Stěžejní roli v českém zapojení sehrála panelová diskuse s názvem „Ukraine’s Unbreakable Classrooms: A Story of Educational Resilience Amid War“, která představila inspirativní příběhy ukrajinských učitelů a studentů pokračujících ve vzdělávání i v extrémně těžkých podmínkách, například v improvizovaných krytech nebo v online prostředí. 

“Toto setkání na Expo 2025 není jen diskusí o vzdělávání – je poctou nezlomnému duchu národa, který je nucen bránit samotnou svou existenci, a přesto nadále chrání budoucnost svých dětí prostřednictvím poznání a učení. Vzdělání v době míru je základem prosperity. Ve válce se však stává něčím ještě větším – aktem vzdoru, odolnosti a naděje. Učit děti, zatímco venku zní sirény, udržet školy při životě, i když jsou třídy v ohrožení – to není nic menšího než prohlášení, že jejich budoucnost nebude vymazána,” řekl v úvodním slovu během akce generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška a doplnil: “Pro nás v Česku není boj Ukrajiny vzdáleným příběhem. Je to sdílená zkušenost, hluboce zakořeněná v naší vlastní historii. Víme, co znamená přijít o svobodu, čelit agresi a bojovat o přežití vlastní identity, kultury a nezávislosti. A právě proto stálo Česko po boku Ukrajiny v jejích nejtěžších chvílích – a bude stát dál, dokud nebude dosaženo vítězství a míru.” 

Diskusi spoluorganizovala přední ukrajinská vzdělávací organizace Osvitoria. Vystoupila její zakladatelka a výkonná producentka oceňovaného dokumentu Timestamp Zoya Lytvyn, učitel a voják Borys Khovriak, jehož příběh dokument zachycuje, a student Darii Kuzminskyi jako zástupce odolné ukrajinské mládeže. Panel doplnili dva japonští odborníci – Shimpei Taguchi, inovátor s rozsáhlou zkušeností v oblasti vzdělávání a japonsko-ukrajinské spolupráce, a Haruko Kamei, generální ředitelka Výzkumného institutu pro mír a rozvoj JICA Ogata Sadako, uznávaná expertka na vzdělávání, genderová témata a mezinárodní rozvoj. 

Akci moderovala britská novinářka Felicity Spector. Atmosféru dotvořily emotivní ukázky z dokumentu Timestamp, oceněného na Berlinale a označeného deníkem New York Times za „dokumentární portrét země skrz její děti“. 

“Ukrajinské děti představují jen 15 procent naší populace, ale 100 procent naší budoucnosti,” řekla v panelové diskuzi ředitelka Osvitoria a organizátorka panelu Zoya Lytvyn. Borys Khovriak a Darii Kuzminskyi doplnili další údaje: „Každá sedmá škola byla poškozena nebo zničena v důsledku ruských útoků. Nejde o náhodu, ale o cílenou taktiku Ruska – systematicky rozkládat ukrajinský vzdělávací systém a ničit budoucnost země prostřednictvím útoků na školy. Statisíce ukrajinských dětí jsou už pátým rokem na online výuce, řada z nich se nikdy osobně nepotkala." 

„Chtěli bychom Česku velmi poděkovat za trvalou podporu Ukrajině – nejen na politické scéně, ale i prostřednictvím konkrétních činů. Česko nám opakovaně dokazuje svou solidaritu, ať už jde o obranné iniciativy, nebo právě otevření pavilonu pro náš Národní den. Velmi si vážíme toho, že jsme dostali prostor pro sdílení příběhu, který přesahuje samotnou válku – příběhu odolnosti, vzdělávání, důstojnosti a naděje,“ uvedla ředitelka Osvitoria a organizátorka panelu Zoya Lytvyn. 

Panelová diskuse byla součástí širšího programu Národního dne Ukrajiny, který nabídl také koncerty, filmové projekce, výstavy a tematické debaty v několika národních pavilonech. Všechny tyto akce jsou výrazem jednotné podpory ze strany evropských a mezinárodních partnerů a zároveň Ukrajina tímto dnem děkuje zemím, které s ní sdílejí stejné hodnoty a dlouhodobě ji podporují v duchu konceptu své účasti na Expo „Hodnoty, které nejsou na prodej“. 

Český pavilon v rámci programu navštívila také oficiální ukrajinská delegace, kterou tvořil místopředseda vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Taras Kačka, ministr zahraničních věcí Andrii Sybiha, ministr hospodářství, životního prostředí a zemědělství Oleksii Sobolev, ministryně kultury a strategické komunikace a generální komisařka Ukrajiny pro Expo 2025 Tetyana Berežná a další členové ukrajinské delegace.

“Jsme upřímně vděční České republice a týmu Českého pavilonu za vřelé přijetí a výjimečnou atmosféru, kterou dnes pro Ukrajinu vytvořili. Váš prostor je skutečným příkladem modernosti, otevřenosti a síly evropských hodnot,” uvedl k ukrajinské návštěvě v Českém národním pavilonu ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrii Sybiha. “Zvláštní poděkování patří vám za aktivní účast a podporu Národního dne Ukrajiny na Expo. Udělali jste – a stále děláte – tolik pro naši zemi, a to v humanitární, politické, bezpečnostní i kulturní oblasti. Právě díky partnerům, jako je Česko, Ukrajina nadále bojuje – a vítězí – na všech frontách,” uzavřel.

Slavnostního zahájení Ukrajinského Národního dne v National Day Hall v areálu Expo 2025 se v dopoledních hodinách také zúčastnila Olena Zelenská. Ve svém projevu připomněla, že ukrajinské hodnoty jsou neustále napadány a oslabovány. Přestože nejsou na prodej, neustále se s nimi obchoduje. Vyzvala ke vzájemnému porozumění a sdíleným znalostem – nejlepšímu protijedu proti povrchnímu úsudku a znehodnocování. 

O českém pavilonu na Expo 2025

Česko se jako samostatný stát účastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška. Design pavilonu ve tvaru skleněné spirály vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou v březnu 2023 vyhrálo studio Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby tvoří moderní dřevěné CLT panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabízí důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se koná od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se nachází stálá expozice, multifunkční autorium Daisue Hall, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, CTP lounge a před pavilonem je pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. Téměř každý týden se od pátku do neděle konají kulturní vystoupení. Pavilon byl úspěšně zkolaudován na začátku dubna 2025 a je největší dřevostavbou svého druhu bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Veřejnosti se oficiálně otevřel 13. dubna 2025.

Více informací o české účasti naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.