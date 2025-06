Češi před odjezdem na dovolenou uklidí, ale energie neřeší. Zbytečně tak přicházejí o stovky korun

Podle průzkumu jen 39 % Čechů před odjezdem vypíná všechny spotřebiče v režimu standby, dalších 42 % vypíná jen některé a zbytek buď nic neřeší, nebo je nechává běžet. Přitom i „uspané“ zařízení často dál odebírá elektřinu - týká se to například televizí, set-top boxů, herních konzolí nebo mikrovlnné trouby. Nejedná se sice o vysoký příkon, ale při delší nepřítomnosti a při součtu více zařízení se spotřeba rychle nasčítá.

Podobně je to i s Wi-Fi routerem. Přestože většina lidí odjede na dovolenou a internet nevyužívá, čtyři z pěti domácností nechávají router v provozu. Přitom jde o přístroj, který běží 24 hodin denně a jeho odpojením na dva týdny lze ušetřit desítky korun.

„Většina lidí netuší, že provoz prázdné domácnosti může za dva týdny stát několik set korun na energiích, jen kvůli zapnutým spotřebičům. Největším žroutem je přitom elektrický bojler – ten sám o sobě může přijít na částku přesahující 200 korun. A to bez toho, aby z něj někdo vůbec pustil vodu,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel epet.

Typická česká domácnost může během čtrnáctidenní dovolené zbytečně spotřebovat až 110 kWh elektřiny, pokud ponechá v provozu spotřebiče jako bojler, klimatizaci, Wi-Fi router nebo rozsvícená světla. To odpovídá částce přibližně 429 Kč při průměrné ceně 3,90 Kč za kWh. Nejvíce energie spotřebuje elektrický bojler, který sám o sobě představuje téměř polovinu celkových nákladů – tedy zhruba 215 Kč.

Z průzkumu vyplynulo také to, že Češi podceňují některá klíčová bezpečnostní opatření. Například čtyři z deseti domácností, které využívají plyn, před dovolenou vůbec neuzavírají hlavní přívod. Přitom jde o jednoduchý úkon, který může výrazně snížit riziko havárie při případném úniku. A více než 70 % Čechů před dovolenou nekontroluje stav zásuvek, prodlužovacích kabelů nebo přívodních šňůr. Přitom právě ty mohou být poškozené, přetížené nebo zaprášené, což v kombinaci se zapnutým spotřebičem může vést k přehřátí nebo zkratu.

Nezapojený kávovar, tiskárna či termostat možná vypadají neškodně, ale pokud jsou neustále připravené k provozu, mohou během několika týdnů spotřebovat víc energie, než si majitel uvědomuje.

Zajímavý je také pohled na to, co Češi považují za „bezpečné řešení“. Každý osmý Čech přiznal, že před odjezdem vypíná hlavní jistič. I když to může na první pohled působit jako ideální a rychlé řešení, odborníci doporučují s tímto krokem zacházet opatrně.

Vypnout hlavní jistič kvůli úspoře může znamenat víc škody než užitku – například pokud přestane fungovat zabezpečení nebo se zkazí potraviny zapomenuté v mrazáku.

„Cílem by nemělo být extrémní šetření za každou cenu. Lednici nebo zabezpečení nechá většina lidí zapnuté zcela oprávněně. Ale stejně jako jsme si zvykli vypínat topení před odjezdem na hory, je dobré osvojit si i pár základních návyků, které pomohou šetřit energii a zároveň chránit domácnost,“ dodává Roman Šmíd.

Zdroj: epet

