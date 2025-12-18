Češi při výběru dárků přitvrzují: vyhrává kvalita a originalita

Praha 18. prosince 2025 (PROTEXT) - Vánoce by měly být svátkem klidu a pohody, ale mnoho lidí je vnímá jinak. Vánoční nákupy jsou často hektické a plné stresu. Napětí zvyšuje i snaha stihnout všechny přípravy včas a splnit očekávání blízkých. Z nedávného průzkumu vyplývá, že zhruba třetinu Čechů toto období stresuje. Nejvíce je frustruje vymýšlení originálních dárků, následně pak vysoké ceny.

Obdarovat blízké dárkem, který udělá radost a zároveň ho využijí, to je často těžká disciplína. Potvrzuje to i téměř polovina respondentů (47,9 %) průzkumu nákupního rádce Heureka, kteří se cítí nejvíce frustrovaní vymýšlením originálního dárku. Právě tomu dávají největší váhu. Vysoká cena, stres z termínu nebo možné zpoždění doručení je pro ně vedlejší. Pokud totiž nemají nápad na dárek, který překvapí a nebude očekávaný, ostatní faktory jdou stranou.

Na prvním místě je kvalita

„Pro zákazníky je při výběru dárků jednoznačně nejdůležitější kvalita. To ukazují i naše data, kdy 44,5 % lidí staví na první místo právě kvalitu. Teprve poté přichází na řadu cena,“ říká Andy Werner z nákupního rádce Heureka. „Zákazníci jsou ochotni si za dárek připlatit, pokud mají jistotu, že opravdu vydrží, bude funkční a obdarovaného potěší. Je vidět, že lidé už se neřídí jen nejnižší cenou, ale mnohem víc přemýšlejí nad tím, jakou hodnotu jejich dárek bude mít v dlouhodobém horizontu,“ dodává. Kromě kvality a ceny se Češi při výběru dárků orientují také podle hodnocení ostatních zákazníků. 13,6 % z nich uvádí, že recenze výrazně ovlivňují jejich rozhodnutí.

Určitou roli hraje i cena

Přesto i cena hraje při nákupu svou roli. Vysoké ceny nejvíce stresují lidi s příjmy mezi 45–55 tisíci korun měsíčně. Jde o skupinu, u které by se dalo očekávat, že pro ni cena nebude tak zásadní překážkou. Přesto více než 15 % z nich uvádí, že právě finanční náročnost dárků je pro ně stresující. Průzkum zároveň ukazuje, že převážná většina Čechů financuje vánoční dárky z běžné výplaty (58,6 %) či úspor (30 %), přičemž k půjčkám sahá jen zanedbatelné minimum lidí, a to pouhých 1,21 %. Je tak patrné, že ačkoliv si lidé chtějí dopřát kvalitu a originalitu, mají zároveň potřebu udržet výdaje v rozumných mezích, a to nejen v domácnostech s nižšími příjmy.

Dárky do deseti tisíc

Zhruba tři pětiny spotřebitelů (62,1 %) plánují za dárky utratit podobnou částku jako v loňském roce. Na druhou stranu 27,5 % chce tentokrát více šetřit a zbytečně neutrácet. Nejvíce respondentů (28,4 %) plánuje do vánočních dárků investovat 5 až 10 tisíc korun. Výrazná část však míří ještě níže, kdy více než pětina (21,8 %) počítá s rozpočtem 3 až 5 tisíc korun. „Tato čísla ukazují, že i když většina domácností zůstává u podobné úrovně výdajů jako loni, pro značnou část spotřebitelů hraje letos větší roli finanční opatrnost a snaha udržet sváteční rozpočet v rozumných mezích,“ říká k trendu Werner. 

Elektronika a hračky patří k hlavním tahounům listopadových nákupů 

Listopad přinesl první výraznou vlnu nákupů v elektronice a dětském zboží. Rostla poptávka po televizích, chytrých hodinkách, audiozařízeních i stavebnicích. Výrazně se zvyšuje také zájem o specifické hračkářské kategorie, například kuličkové dráhy či tradiční produkty, jako jsou houpací koně. V závěsu jsou společenské a karetní hry, které byly podle dat Heureky dlouhodobě na špici vyhledávání. 

Dynamiku potvrzují i kategorie spojené s domácí pohodou. Růst zaznamenávají robotické čističe oken a bytový textil. Češi podle dat kombinují výběr dárků s přípravou domácností na svátky. „U bytových kategorií pozorujeme výrazný růst, který naznačuje, že lidé stále častěji volí dárky, jimiž si zútulní domov,“ doplňuje Werner.

Během Black Friday překvapil růst zájmu o sladkosti

Letošní Black Friday se podle dat Heureky nesl tradičně v duchu elektroniky. Zájem o mobilní telefony, tablety a nositelnou elektroniku vzrostl oproti předchozímu víkendu o 22 %. Následovaly alkoholické nápoje (32 %), stavebnice a kostky (27 %) a parfémy (21 %). Oproti loňsku výrazně posílily také sladkosti, o které meziročně stoupl zájem o 67 %. Podle Andyho Wernera letos žádný výkyv v datech nepozorují. „Black Friday se podle našeho měření postupně proměňuje z jednodenní akce v dlouhodobé slevové období, které se rozprostírá napříč celým listopadem a pokračuje až do prosince,“ dodává.

Nákup dárků v rámci slevových akcí

Právě slevové akce využívají lidé k přípravám na Vánoce a k nákupu vánočních dárků. Toto období je proto pro mnoho lidí stresující, nicméně necelá třetina (30,1 %) si jej naopak užívá a těší se na něj. Pro zhruba čtvrtinu respondentů (23,6 %) představuje nákup dárků neutrální záležitost. Vánoce nijak zvlášť neprožívají, a proto je toto období ani nestresuje, ale ani jim nepřináší výrazné potěšení. Přibližně 15 % dotázaných Vánoce nemusí vůbec. Sváteční shon je spíše obtěžuje a celé období berou jako něco, co je třeba jednoduše „přežít“.

Průzkum nákupního rádce Heureka, kterého se zúčastnilo více než 2,8 tisíc zákazníků, ukazuje, že letos klademe největší důraz na kvalitu a hodnotu daru, přičemž cena zůstává důležitým, ale sekundárním faktorem. I při rostoucí finanční opatrnosti chceme potěšit blízké a dárky vybíráme s rozmyslem. Originalita přitom hraje významnou roli, ale zároveň může stresovat. Vánoční nákupy tak nejsou jen otázkou výdajů, ale i pečlivého plánování a promyšleného rozhodování.

 

Zdroj: Heureka

 

PROTEXT

 











