Češi rozsvítili 40 tisíc světel naděje. Sbírka stále běží, vybrala už 11 milionů

Od obýváků až po Severní Koreu
Princip sbírky je jednoduchý: na webu www.rozsvitmecesko.cz si dárce zvolí libovolné místo na mapě a rozsvítí na něm symbolické světlo darováním i symbolické částky.
„Lidé nejčastěji rozsvěcují světýlka u svých domovů, na chalupách nebo v oblíbených kavárnách a školách. Mapa je ale neuvěřitelně pestrá – přidávají se i Češi žijící v zahraničí. Jedno ze světýlek svítí dokonce i v Severní Koreji,“ říká autor projektu Peter Chalupianský. „Velmi silným momentem jsou pro nás světýlka na hřbitovech, která lidé věnují jako tichou vzpomínku na své blízké.“
Pomoc, která míří na 15 adres
Sbírka, která probíhá od 30. listopadu do 31. prosince, podporuje celkem 15 dobročinných organizací. Výtěžek pomůže lidem v těžkých životních situacích, obětem násilí i pacientům v terminálním stádiu nemoci. Mezi podpořené organizace patří například ALSA (pomoc pacientům s ALS), proFem (centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí), Elpida (podpora seniorů), nebo šest mobilních hospiců poskytujících péči v domácím prostředí.
Dobrovolnictví a absolutní transparentnost
Za celým projektem stojí tým dobrovolníků, kteří jej realizují ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Transparentnost sbírky zajišťuje Nadace Via, která se rozvoji filantropie v Česku věnuje již 28 let.
„Kde svítí jedno světýlko, začíná naděje. Kde se spojí tisíce světel, mění se svět. Věříme, že se nám společně podaří rozsvítit celou Českou republiku,“ uzavírá Chalupianský.
Zdroj: Nadační fond Klub SRDCAŘŮ
