Češi se barev nebojí, na stěnách ale stále hraje prim bílá. Klid a harmonie vítězí nad extravagancí

Harmonie místo výstřednosti
Při výběru barev Češi stále preferují klidné a harmonické tóny, které navozují pocit pohody. Přes 50 % dotázaných by zvolilo nadčasovou bílou, která působí svěže a čistě. Oproti výsledkům z minulých let ale tento trend slábne a lidé si čím dál častěji troufají na akcentní odstín. Čtvrtina dotázaných by po něm sáhla alespoň na jednu či dvě stěny.
Odvážnější volbu však často brzdí především praktické důvody: přes 40 % Čechů se bojí obtížného přetírání, necelých 36 % se obává nesouladu s nábytkem a 34 % dotázaných usměrňuje obava, že je výraznější barva rychle omrzí.
„Češi při malování stále hledají rovnováhu mezi klidem domova a možností projevit svůj vlastní styl. Volbu výraznějšího odstínu mohou vnímat jako příliš svazující. Díky výborným krycím schopnostem moderních vnitřních nátěrů přitom mohou bez obav experimentovat a stěny snadno přemalovat,“ uvádí Jan Šipan, obchodní ředitel PPG pro Česko, divize Architectural Coatings.
Že se výraznost a harmonie nevylučují, dokazuje i barva roku, kterou společnost PPG každoročně vyhlašuje. Pro rok 2026 to je univerzální žlutozelený odstín Secret Safari (PPG1110-4), který propojuje uklidňující tóny přírody s jemnou energií a do interiérů přináší svěží a optimistickou atmosféru.
Obývák jako centrum kreativity
Až 65 % dotázaných uvedlo, že právě zde by měla barva odrážet jejich styl a osobnost. Inspiraci přitom nehledáme pouze na sociálních sítích a v časopisech, ale odráží i naše vlastní nápady. Svou intuicí se řídí více než 64 % Čechů a cizí jim není ani improvizace, doporučení přátel či rodiny.
Rozhoduje široký výběr i cena
Češi při nákupu barev nejčastěji volí specializované prodejny, kde mohou získat odborné poradenství a inspiraci. „Samotný nákup ale často probíhá ve velkých hobbymarketech, kam směřuje téměř 47 % českých spotřebitelů, a jen o něco méně jich nakupuje v nejbližším obchodě s barvami,“ doplňuje Jan Šipan dle dat z průzkumu.
V obchodech pro kutily při rozhodování hrají roli nejen široký výběr barev a povrchových úprav, ale i výhodné ceny a akční nabídky. Finálním faktorem zůstávají cena a dostupnost, následuje kvalita a trvanlivost barev, přičemž stále více domácností zohledňuje i udržitelnost.
Průzkum realizovala společnost PPG ve spolupráci s agenturou MNForce formou online dotazníku během září 2025 na reprezentativním vzorku 1000 dospělých respondentů z celé České republiky.
