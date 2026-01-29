Češi se bojí investovat hlavně kvůli ztrátě peněz, tvrdí Lukáš Blažek z Ronda Invest

Pro koho je Ronda Invest vhodná? Kdo u vás typicky investuje?
Ronda Invest je česká P2B investiční platforma, která umožňuje investovat kompletně online a už od částky 1000 korun. Díky tomu není vstup omezený jen na investory s vysokým kapitálem.
Pokud bychom měli popsat typického investora, nejčastěji jde o muže ve věku přibližně 40 až 50 let, který má spíše konzervativnější investiční přístup. Často už má část portfolia v akciích, fondech nebo jiných nástrojích a Ronda Invest pro něj funguje jako stabilní doplněk, nikoli jako hlavní investiční strategie.
Cíle investorů se přirozeně liší. Někdo se dívá primárně na výnos, jiný řeší délku splatnosti nebo strukturu projektu. Výhodou je, že nabídka investičních příležitostí bývá relativně pestrá, takže si investor může vybírat podle vlastních preferencí.
Jak celý proces investování na platformě funguje?
Princip je poměrně jednoduchý. Investor se zaregistruje, vybere si konkrétní projekt a odešle prostředky na platformu. Od tohoto okamžiku se jeho peníze začínají zhodnocovat.
To je rozdíl oproti některým crowdfundingovým modelům, kde investor čeká, zda se projekt vůbec zafinancuje. Ronda Invest totiž poskytuje financování úvěrovým klientům ze svých vlastních zdrojů, a investor tak není vystaven riziku čekání na ostatní.
Výnos je pevně daný předem a investor dostává měsíční výplatu výnosu přímo do své peněženky na platformě. Po skončení splatnosti úvěru je mu vrácena i původní investovaná částka. Tu může vybrat, nebo znovu investovat. Řada investorů volí právě postupné reinvestování.
Kam přesně peníze investorů směřují?
Ronda Invest se zaměřuje výhradně na podnikatelské financování, a to vždy proti zajištění nemovitostí. Nejčastěji jde o developerské projekty. Typická je situace, kdy podnikatel potřebuje financování projektu, který je součástí zajištění, a po jeho dokončení dojde k prodeji nemovitosti a splacení úvěru.
Vedle toho se na platformě objevují i jiné typy úvěrů. Například americké hypotéky pro podnikatele, investiční úvěry na rozvoj podnikání nebo překlenovací úvěry, které řeší krátkodobé provozní potřeby.
Zásadní je způsob výběru projektů. Jelikož Ronda Invest financuje úvěry z vlastních prostředků, má silnou motivaci riziko důsledně analyzovat. Každý klient je posuzován individuálně a důležitou roli hraje nejen jeho podnikatelská historie, ale i kvalita a struktura zajištění.
Bezpečnost je pro investory klíčová. Jak vypadá prověřování projektů v praxi?
Strach ze ztráty peněz patří mezi hlavní důvody, proč lidé s investováním váhají. Ronda Invest na to reaguje poměrně komplexním procesem prověřování.
Platforma má samostatné oddělení, které se věnuje analýze úvěrových klientů. V první fázi zájemce o financování dodá základní informace o účelu úvěru, podnikání a nemovitosti, která má sloužit jako zajištění. Pokud projekt dává smysl, následuje detailnější prověřování podle typu úvěru a charakteru podnikání.
Velký důraz je kladen právě na nemovitostní zajištění. Platforma požaduje, aby LTV zpravidla nepřekračovalo 70 %, což vytváří rezervu pro případ nepříznivého vývoje. Důležitým prvkem je také právní struktura. Všechny úvěry jsou zajištěny notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti.
Celý proces je nastaven tak, aby minimalizoval riziko, nikoli ho maximalizoval ve prospěch výnosu. To je přístup, který se na trhu liší od platformy k platformě.
V čem se podle vás Ronda Invest liší od ostatních investičních platforem?
Český trh investičních platforem je dnes poměrně široký a každá z nich pracuje s rizikem trochu jinak. Některé platformy cílí na vyšší výnosy, jiné na kratší splatnosti nebo specifické typy projektů.
Ronda Invest dlouhodobě staví na disciplinovaném přístupu k zajištění a splácení. Od vzniku platformy byly investorům vždy vyplaceny jak výnosy, tak původní investované prostředky. Nejde o tvrzení, že riziko neexistuje, ale spíše o důsledek konzervativního nastavení celého modelu. Právě tento přístup je důvodem, proč se část investorů na platformu opakovaně vrací.
Jak zapadá vaše strategie do současného vývoje realitního trhu?
Nemovitosti jsou v Česku dlouhodobě vnímány jako stabilní investiční aktivum. I v obdobích ekonomické nejistoty si udržují relativně silnou pozici, což je dáno mimo jiné omezenou nabídkou a trvalou poptávkou.
Pro investory může být možnost podílet se na realitním trhu bez nutnosti vlastnit nemovitost přímo atraktivní. Ronda Invest umožňuje investovat do projektů zajištěných nemovitostmi bez potřeby vysokého kapitálu a bez provozních starostí, které jsou s přímým vlastnictvím běžně spojeny.
Jaké výnosy lze na platformě očekávat?
V současnosti se výnosy pohybují zhruba kolem 7,5 % ročně, a to jak v korunách, tak v eurech. Konkrétní výše výnosu se odvíjí od délky splatnosti, typu projektu, lokality i struktury zajištění.
Pro část investorů je ale důležitější než samotné procento stabilita a předvídatelnost. Tedy pravidelné měsíční výplaty a jasně dané podmínky od začátku.
Proč má podle vás dnes smysl investovat a nechat peníze pracovat?
Spořicí účty dnes často sotva pokrývají inflaci. V praxi to znamená, že peníze si sice udrží hodnotu, ale jen zřídka ji skutečně zvyšují. Zároveň se stále více diskutuje o budoucí udržitelnosti důchodového systému.
Investování proto řada lidí vnímá jako způsob, jak si postupně budovat finanční rezervu a budoucí příjem. Důležité je nezačínat s přehnanými očekáváními a volit produkty, kterým člověk rozumí.
Základní rada zní začít brzy, postupně, myslet dlouhodobě a nepodceňovat kontrolu rizika.
Kam se chce Ronda Invest posunout v dalších letech?
Cílem platformy je pokračovat v růstu a rozšiřovat nabídku kvalitních projektů. Do budoucna se počítá s vyšším zastoupením projektů v eurech, což souvisí zejména s vývojem developerského trhu na Slovensku.
Zvažována je i expanze do dalších zemí. Klíčovou prioritou však zůstává zachování konzervativního přístupu a důrazu na kvalitě projektů, tedy principů, na kterých je platforma postavená od začátku.
Ronda Invest patří mezi platformy, které na přeplněném investičním trhu neoslovují investory příslibem rychlého zhodnocení, ale spíše důrazem na strukturu, zajištění a kontrolu rizika. Jejich přístup cílí především na investory, kteří hledají srozumitelný model investování, pravidelný výnos a oporu v reálných aktivech, nikoli spekulaci.
Zdroj: Ronda Invest
