Češi se obávají kybernetických hrozeb více než krádeže osobních věcí

Digitální svět se stává prostorem, kde je stále více podvodníků. Ti jsou kreativní, proto je k ochraně osobních financí zapotřebí opatrnosti a důslednosti. Nedávný průzkum mBank ukázal, že více než dvě třetiny Čechů (68 %) si uvědomují hrozbu úniku citlivých nebo osobních dat, o trochu méně respondentů (63 %) pak má obavy o bezpečnost každodenních financí – zneužití své karty nebo účtu.

Je zřejmé, že Češi sofistikovanost kybernetických podvodů vnímají a mnohé z nich znají. Například 23 % Čechů už nakoupilo na podvodném e-shopu a 19 % má zkušenost s tím, že se z nich někdo prostřednictvím podvrženého telefonního čísla pokusil vylákat citlivé údaje či peníze.

„V mBank jsme vsadili na bezpečnost a ochranu financí našich klientů a ti to opravdu oceňují. I data z tohoto průzkumu potvrdila, že je to správné. Klienti se hrozbám jen těžko vyhnou, a jelikož jsou podvodníci čím dál sofistikovanější, vyvíjíme nové funkcionality a služby, které klientům pomáhají jejich peníze ochránit. Proti podvodným telefonátům mohou například využít funkci ověření volajícího – v mobilní aplikaci mBank si jednoduše ověří, že opravdu komunikují se zaměstnancem mBank a nikoliv s podvodníkem. Pro bezpečné nákupy on-line mohou využít virtuální eKartu, která je velmi oblíbená. Díky ní nakupují na internetu mnohem bezpečněji, protože peníze na této dobíjecí kartě jsou odděleny od hlavního účtu,“ říká Paweł Kucharski, generální ředitel mBank pro Českou republiku.

Češi podle průzkumu považují bezpečnostní prvky, které banky klientům nabízejí, za pozitivní. Například 78 % dotázaných aktivně využívá nastavení limitů na kartě pro výběr a běžnou či on-line platbu. Jednorázové platební karty využívá pro on-line nákupy 20 % dotazovaných, dobíjecí pak 10 %. Pokud svou platební kartu zrovna nepoužívají nebo ji nemohou najít, 25 % Čechů využívá na její ochranu dočasnou blokaci.

Kromě funkcionalit, které poskytují banky, lidé využívají i obecně známá bezpečnostní pravidla. K přístupu do internetového bankovnictví používá 92 % Čechů pouze své vlastní zařízení – počítač nebo mobil. 79 % dotazovaných si většinou před přihlášením ke svým účtům zkontroluje správnost webové adresy a 87 % Čechů deklaruje, že se k nim nepřihlašují přes zaslaný odkaz.

Hrozby v souvislosti se zabezpečením jejich zařízení, například mobilu či počítače, a využívaných on-line služeb (sociální sítě, wifi apod.) si naplno uvědomuje 63 % respondentů. „Ve vztahu ke kybernetickým hrozbám je bariérou naší opatrnosti lenost a nepraktičnost. Dobře se nám dodržují bezpečnostní prvky, které souvisejí s dlouhodobým nastavením. Je totiž jednoduché si jednou nastavit heslo k wi-fi a i telefon máme uzamčený vždy, pokud se uzamyká sám. Složitější ale je vymýšlet pro každou službu unikátní heslo – a hlavně si ho pak pamatovat. V mBank to vnímáme, a proto vytváříme bezpečnostní funkcionality tak, aby byly snadno dostupné, co nejjednodušší a klienti jich využívali co nejvíce,“ vysvětluje Tomáš Mika, expert mBank na kybernetickou bezpečnost.

„Kromě toho, že lidem poskytujeme nástroje na ochranu peněz, dlouhodobě zvyšujeme povědomí o možných digitálních hrozbách v rámci kampaně #NaBezpečnostiZáleží. Našim klientům pravidelně připomínáme téma bezpečnosti jejich peněz a zásady, které by měli dodržovat. Minulý rok jsme pro klienty a širokou veřejnost připravili další vlnu edukativní kampaně, jejíž součástí byl i Test bezpečnosti, do kterého se zapojilo více než 51 tisíc lidí. Úspěšnost byla 73 procent. Je tedy vidět, že naše aktivity na poli bezpečnosti dávají smysl, a v našem úsilí budeme nadále pokračovat,“ dodává Paweł Kucharski.

O mBank

mBank je dynamická digitální banka působící na českém a slovenském trhu od roku 2007. Na český trh přišla jako první nízkonákladová banka nové generace. Během šestnácti let se pro ni rozhodlo téměř 780.000 klientů. Díky praktické mobilní aplikaci mohou mít zákazníci mBank svou banku kdykoliv po ruce a jednoduše tak vyřešit vše, co potřebují. Mateřská polská společnost mBank spadá pod německou skupinu Commerzbank. V roce 2024 mBank získala ocenění v soutěži Mastercard Awards za jedinečný projekt s využitím segmentační analýzy na základě poznatků z propojení behaviorálních a transakčních dat. V dubnu 2024 banka získala Visa Awards za digitální propozici – novou nabídku pro podnikatele, v rámci které si v mBank vše vyřídí v mobilu.

[1] reprezentativní kvantitativní on-line průzkum agentury Perfect Crowd pro mBank realizovaný v listopadu 2023 mezi populací CZ ve věku od 15 do 60 let, N = 780 respondentů

Zdroj: mBank