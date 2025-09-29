Češi se při blackoutu obracejí hlavně na dodavatele energií. Internet jim chybí víc než světlo nebo voda

Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Červencový blackout ukázal, že při výpadku elektřiny lidem nejvíce chybí internet. Vyplývá to z průzkumu pro epet, největšího alternativního dodavatele energií v objemu dodaného množství. Šest z deseti Čechů očekává, že se podobné situace budou opakovat. Přestože za výpadky sítě zodpovídají distributoři, lidé při blackoutu hledají informace především u svého dodavatele. Na stát či média by se obrátila jen třetina domácností. Dodavatelé se tak v těchto situacích stali v očích veřejnosti hned po hasičích druhou nejdůvěryhodnější institucí.

Čechům při výpadku proudu více chybí internet než světlo. Přístup k internetu postrádalo téměř 30 % domácností, podobný podíl dotázaných označil za problém to, že nemohli vařit. Čtvrtině lidí pak chyběly samotné informace o situaci a o tom, kdy bude dodávka obnovena. Naopak voda či teplo lidem chyběli nejméně.

Ačkoliv je za řešení výpadků zodpovědný distributor sítě, zákazníci se podle výsledků průzkumu obracejí především na svého dodavatele elektřiny. Průzkum poukázal i na to, že lidem při výpadcích proudu nechybí jen praktické věci, ale i samotné informace.“ Komentuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet a dodává: „I když jako dodavatel jsme o výpadcích informování stejně jako běžný spotřebitel, chceme i do budoucna našim klientům poskytovat maximální množství aktuálních informací z trhu, i v případě mimořádných zpráv. Nejde jenom o popis stavu a očekávání, ale především připomenutí praktická doporučení.“ doplňuje Roman Šmíd. 

Nejvíce lidí by totiž při blackoutu hledalo informace u svého dodavatele elektřiny. Na distributora, který má řešení výpadků skutečně na starosti, by se lidé obrátili až jako na druhou volbu. Stát či média by pak byla hlavním zdrojem informací jen zhruba pro třetinu domácností. Ukazuje se tak paradoxní situace, přestože blackout technicky řeší distributoři, zákazníci mají tendenci obracet se v první řadě na dodavatele. 


Tato tendence se odráží i v míře důvěry, kterou lidé různým institucím přisuzují. Po hasičích, kteří tradičně patří mezi nejdůvěryhodnější, následují právě dodavatelé elektřiny. Naopak stát či média se v žebříčku důvěryhodnosti umístily až na posledních příčkách. V případě dlouhodobějšího výpadku by Češi od svého dodavatele elektřiny nejčastěji očekávali jasné a aktuální informace, 68 % chce znát odhadovaný čas obnovení dodávek a 61 % průběžné zprávy o porucháchTéměř polovina by zároveň uvítala zajištění náhradních zdrojů, zatímco přímou technickou pomoc či obecná doporučení pro domácnosti zmínila přibližně čtvrtina respondentů.

Červencový blackout podle průzkumu ovlivnil postoj Čechů k podobným situacím, 60 % dotázaných očekává, že k blackoutům bude v budoucnu docházet častěji. Situace navíc ovlivnila i očekávání spojená s cenami energií. Celkem 47 % Čechů je přesvědčeno, že opakování podobných událostí povede ke zdražení elektřiny.  

Dvě třetiny českých domácností mají pro případ výpadku elektřiny bateriovou svítilnu a více než polovina spoléhá na nabitou powerbanku. Klasické svíčky využívá 43 %, na záložní zdroj energie ale spoléhá jen třetina domácností. Zarážející je, že pitnou vodu na 24 hodin pro všechny členy domácnosti mají připravenou sotva dvě pětiny lidí, přestože právě voda patří mezi nejkritičtější položky. Jídlo má v zásobě přes 60 % domácností, ale jen pětina má zásoby na týden a více, zatímco čtyři z deseti vystačí s potravinami na dva až šest dní.

„Bez ohledu na vlastní zkušenost s blackoutem v letošním roce je připravenost lidí v ČR spíše nízká. Domácnosti mají baterky nebo powerbanky, ale systematičtější připravenost často chybí. Téměř polovina navíc přiznává, že nemá dost informací, jak se správně připravit. Červencový výpadek ale pro řadu domácností znamenal impulz ke změně. Více než třetina od té doby zvažuje vlastní zdroje energie ve formě tepelných čerpadel či fotovoltaiky,“ dodává Roman Šmíd, obchodní ředitel epet. 

Do budoucna můžeme očekávat i růst pasivní výstavby nejenom s ohledem na změnová nařízení EU, ale stejně tak i jako preventivní opatření před výpadky veřejné distribuční sítě. V ČR je podle oficiálních dat přes 5 miliónů domácností, přičemž ke konci roku 2024 bylo evidovaných cca 3,6 % vlastnících fotovoltaiku a 5 % tepelné čerpadlo. „Mohu potvrdit, že alternativních zdrojů energie je stále v řádu nízkých jednotek procent i u našich klientů. Největší boom nastal v roce 2022, nyní se trh stabilizuje a očekáváme další výrazný růst instalovaných alternativních zdrojů energie,“ uzavírá Roman Šmíd.     

 

 

