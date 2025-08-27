Češi se připravují na dražší školní rok. Polovina rodičů šetří a obrací se na online tržiště

Kolik stojí základní výbava?
Nejnákladnější položkou zůstává školní batoh. Podle dat z Allegro.cz se ceny batohů pohybují nejčastěji mezi 500–1 000 Kč a právě na něj směřuje nejvyšší podíl výdajů. „Rodiče u batohů hledají vyvážený poměr ceny a kvality. U mladších dětí hraje velkou roli ergonomie, polstrovaná záda, členění vnitřního prostoru a reflexní prvky. U teenagerů je naopak důležitější značka,“ říká Monika Brichtová z online tržiště Allegro.cz.
Druhou nejdražší položkou je vybavení na tělocvik – 16 % rodičů uvedlo, že právě sportovní obuv a oblečení je bude stát nejvíce. Dalšími položkami jsou psací potřeby, sešity a pomůcky pro výtvarnou výchovu, které rodiče pořizují většinou za nižší stovky korun.
Podle dat Allegro.cz rodiče menších dětí nejčastěji vyhledávají vybavení s motivy Minecraft, Bluey či Tlapková patrola, zatímco u teenagerů dávají přednost značkovým produktům nebo trendy pastelovým barvám.
Nejde jen o pomůcky
Konec prázdnin znamená pro řadu rodin i investice do vybavení dětských pokojů – nové psací stoly, židle, lampy nebo knihovny. Roste také význam digitálních dovedností, což se odráží v poptávce po elektronice. Elektroniku plánuje pro děti koupit 15 % rodičů, nejčastěji notebooky. Jejich cena se podle Allegro.cz pohybuje mezi 11 000 a 17 000 Kč, což z nich dělá jednu z nejnákladnějších položek spojených s přípravou na školní rok.
Inflace a nákupní zvyklosti
Průzkum ukázal, že tři čtvrtiny rodičů si všimly vyšších cen školních potřeb. Polovina z nich přiznává, že inflace zásadně mění jejich rozhodování. Výrazně šetřit kvůli dražším cenám musí 29 % rodin, nejčastěji ty s více dětmi.
Zhruba polovina rodičů také uvedla, že část potřeb pořizuje online. Téměř každý druhý (46 %) plánuje využít i online tržiště jako Allegro.cz, kde mají širší výběr a možnost snadno porovnávat nabídky. Díky tomu mohou navzdory obecně rostoucím cenám ušetřit.
„Online tržiště rodičům umožňují nakoupit veškeré školní potřeby na jednom místě a jednoduše porovnat ceny i parametry jednotlivých produktů. Díky tomu šetří nejen peníze, ale i čas, který by jinak strávili objížděním kamenných prodejen,“ uzavírá Monika Brichtová z Allegro.cz.