Češi si na Black Friday zvykli jako na tradici. DATART spustil akci 1. listopadu

Pragmatismus i lov slev: Na co se čeká a jak lidé plánují
Black Friday je pro české zákazníky více než jen příležitostí k impulzivnímu nákupu. Pro mnohé představuje šanci nakoupit za výhodnější cenu produkty, které už delší dobu chtěli, jiní se rozhodují až podle konkrétní nabídky. Význam slev v nákupním chování potvrzují i loňské průzkumy. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) plánovalo v listopadu 2025 využít slevy během Black Friday cíleně více než 37 % online zákazníků.[2]
„Zkušenosti z minulých let i aktuální vývoj ukazují, že Black Friday dává prostor jak promyšleným nákupům, tak spontánním rozhodnutím. Každoročně vedle velkých spotřebičů a televizí sledujeme velký zájem o moderní technologie, telefony, sluchátka, herní vybavení, mobilní příslušenství
i produkty pro domácnost a osobní péči. Zákazníkům proto nabízíme široký výběr napříč kategoriemi a možnost nakoupit cestou, která jim nejlépe vyhovuje – to znamená buď online, prostřednictvím aplikace, nebo v našich kamenných prodejnách,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí DATARTu.
Od herního setupu po chytrou péči o sebe
Struktura prodejů ukazuje, že Black Friday už neslouží jen k výměně televizoru či telefonu. Významně posiluje například gaming – ať už jde o upgrade celé sestavy, nebo pořízení nového komponentu. Rostoucí zájem potvrzuje i mezinárodní analýza společnosti NielsenIQ (NIQ), která při sledování období Black Friday zaznamenala u kategorií počítačů, gamingu a spotřební elektroniky nárůst sledovaného ukazatele o 21,5 %.[3] „Nový monitor, klávesnice, myš nebo headset mohou zpříjemnit hraní a přizpůsobit výbavu individuálním požadavkům. Hernímu světu se DATART věnuje prostřednictvím projektu DATART XP,“ upřesňuje Psotková.
Silnou pozici mají během podzimních slev také produkty pro každodenní osobní péči, jako jsou elektrické zubní kartáčky, fény, holicí strojky či masážní přístroje. Stálicí zůstávají televize, mobilní telefony a malé i velké domácí spotřebiče, které lidé volí s ohledem na jejich modernost či energetickou úsporu a spolehlivost.
„Šíře nabídky umožňuje každému vybrat podle aktuální potřeby, ať už jde o zábavu nebo o praktická řešení do domácnosti, dílnu či zahradu,“ dodává Psotková.
Zákaznická cesta vede přes mobil, aplikaci i prodejnu
Česká e-commerce dosáhla v roce 2025 podle APEK obratu 206 miliard korun, což představuje meziroční růst o 6 %.[4] Změnu zaznamenal i způsob, jakým zákazníci nakupují online. Zatímco dříve při nákupech převažovaly počítače, stále větší roli dnes hrají mobilní telefony, a rovněž aplikace jednotlivých prodejců. Potvrzuje to i průzkum DATARTu, realizovaný na vzorku 1 049 respondentů v loňském roce, podle něhož využívá aplikace konkrétních obchodníků k online nakupování 36 % spotřebitelů.[5]
„Mobilní aplikace je pro zákazníky pohodlným způsobem, jak mít nabídku po ruce. E-shop zase umožňuje procházet sortiment a porovnávat parametry, zatímco kamenná prodejna nabízí možnost výrobek vidět, vyzkoušet a poradit se s odborníkem. U elektroniky, herního vybavení nebo domácích spotřebičů mohou být všechny tyto kroky součástí jednoho nákupního rozhodování. A záleží na každém, jakou cestu si zvolí,“ uzavírá Psotková.
Black Friday má kořeny ve Spojených státech, kde navazuje na Den díkůvzdání a tradičně připadá na pátek ve čtvrtém listopadovém týdnu. Do dalších zemí se rozšířil jako symbol předvánočních slev a postupně se proměnil z jednodenní události v delší nákupní období. V Česku už nejde o okrajovou marketingovou novinku, ale o zavedenou součást nákupní sezony.
Black Friday v DATARTu odstartoval 1.listopadu 2026. Aktuální nabídku zákazníci najdou na www.datart.cz, v mobilní aplikaci DATART a v kamenných prodejnách.
[1] https://www.apek.cz/clanky/black-friday-je-tu-cesi-budou-na-internetu-utrace
[2] https://www.apek.cz/clanky/black-friday-je-tu-cesi-budou-na-internetu-utrace
[3] https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2025/black-friday-unwrapped-understanding-tds-impact-on-global-sales/
[4] https://www.apek.cz/clanky/obraty-e-shopu-rostly-v-cr-mezirocne-o-6-v-roce
[5] Průzkum DATART 2025
Zdroj: DATART
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59884.