Češi spoří jako v devadesátkách, ale v?investování jsou in

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Praha 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Když Češi přemýšlejí, kam uložit volné peníze, sázejí stále velmi konzervativně na tradiční spořicí účet. Jakmile ale přejdou k dlouhodobému investování, patří ve střední Evropě k nejprogresivnějším a nejdigitálnějším investorům vůbec. Vyplývá to z šestého ročníku průzkumu Generali Lví podíl společnosti Generali Investments CEE, který letos poprvé proběhl ve všech zemích Visegrádské čtyřky.

V České republice dnes investuje 56 % lidí – více než v Polsku nebo Maďarsku. Způsob, jakým Češi přistupují k svým financím, se ale výrazně liší. Průzkum ukazuje jasný rozdíl mezi tím, kam lidé peníze ukládají jako pohotovou rezervu, a tím, jak je investují. U krátkodobé rezervy vítězí jistota a dostupnost. Jakmile ale řeč přijde na dlouhodobé zhodnocení, sahají lidé po nástrojích, které by před deseti lety využívali spíše pokročilí investoři než běžné domácnosti.  

„Na první pohled se může zdát, že jde o dva protichůdné přístupy. Ve skutečnosti ale lidé od snadno dostupných úspor a dlouhodobých investic očekávají něco jiného. Část peněz chtějí mít bezpečně uloženou a rychle k dispozici, zatímco u dlouhodobějších prostředků hledají možnost vyššího zhodnocení. Spoření a investování proto nemusí stát proti sobě, v osobních financích plní odlišné funkce,“ komentuje Marek Beneš, finanční ředitel Generali Investments CEE. 

Každý třetí český investor investuje více než před dvěma lety 

Mezi českými investory přibližně třetina investuje více než před dvěma lety, polovina pokračuje beze změny a šestina svou investiční aktivitu naopak omezila. České investování se tak proměňuje spíše postupně než skokově. 

Při pohledu na celou populaci začalo více investovat 19 % Čechů. V regionálním srovnání tak Česko společně se Slovenskem patří k zemím s nejvyšším podílem lidí, kteří dnes investují více než před dvěma lety. Na Slovensku to uvedlo 20 % respondentů, v Česku 19 %, v Polsku 16 % a v Maďarsku 10 %. Česko má zároveň po Slovensku druhý nejnižší podíl lidí, kteří vůbec neinvestují. 

„Dlouhodobé výsledky našich průzkumů neukazují náhlou investiční revoluci, ale postupnou změnu. Nezanedbatelná část lidí začala investovat více a zároveň se rozšiřují možnosti, jak investice spravovat. Právě digitalizace může lidem pomáhat investovat pravidelně a mít o svém portfoliu lepší přehled. V podstatě dění na trhu vnímám jako demokratizaci investic v přímém přenosu,“ doplňuje Marek Beneš. 

Spořicí produkty zůstávají českou jedničkou 

Za nejvhodnější způsob ukládání peněz považuje 47 % Čechů spořicí účty a další podobné produkty jako je penzijní nebo stavební spoření. V porovnání se sousedními zeměmi jde o nejvyšší podíl. Průměr V4 činí 34 %, na Slovensku tuto možnost označilo 30 %, v Polsku 33 % a v Maďarsku 25 % respondentů. 

Hotovost naopak za vhodný způsob ukládání peněz považuje jen 16 % Čechů. V Polsku ji přitom preferuje 38 % lidí a v Maďarsku 36 %. Češi tak sice spoléhají na zavedené spořicí produkty, penězům uloženým doma ale věří podstatně méně než jejich sousedé. 

Češi vedou ve využívání online investičních nástrojů 

Zatímco pro ukládání volných peněz Češi preferují zavedené spořicí produkty, při investování často sází na digitální cesty. Přes brokery, investiční platformy nebo aplikace investuje 45 % českých investorů. Jde o nejvyšší podíl ze všech zemí V4 a o osm procentních bodů více, než činí regionální průměr. 

Hlavní investiční cestou ale nadále zůstávají fondy, prostřednictvím kterých investuje 61 % českých investorů. Fondy a digitální platformy přitom nejsou vzájemnými protiklady. Fond představuje investiční řešení, zatímco platforma nebo aplikace je jednou z cest, jak se k němu investor může dostat a následně své portfolio spravovat. 

„Online platforma sama o sobě nevypovídá o tom, zda člověk investuje opatrně, nebo rizikově. Je to především způsob, jakým získává přístup k jednotlivým produktům. Digitální nástroje mohou investování zpřístupnit a usnadnit jeho správu, samy ale nenahradí promyšlenou strategii, investiční disciplínu ani průběžné vyhodnocování toho, zda portfolio odpovídá dlouhodobým cílům a rizikovému profilu investora. Právě v tom může být přínosem profesionální správa, která pomáhá strategii průběžně nastavovat  
a upravovat,“ uzavírá Marek Beneš. 

 

Kompletní tisková zpráva je k dispozici ZDE.

 

Zdroj: Generali Investments

 

 

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