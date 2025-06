Češi umí. Iniciativa Jsme mistři rozjíždí na Doniu vlnu národní hrdosti

„Češi umí. A umí výborně. Máme nejnižší nezaměstnanost v EU, jsme sedmou nejdemokratičtější zemí světa, a jako první v éře play-off jsme získali tři hokejové tituly za sebou. Tyto úspěchy a mnohé další úspěchy nejsou náhody – jsou to výsledky, na které můžeme být právem hrdí,“ říkají autoři kampaně z občanského spolku Kdo neskáče, není Čech a dodávají: „A my jim to připomeneme.”

Sbírka na Doniu, která odstartovala 26. června a potrvá 35 dnů, pomůže kampani Jsme mistři vyrazit napříč republikou – na sportovní akce, festivaly a další místa, kde se potkávají lidé. Tým bude vzdělávat o českých prvenstvích, sbírat podpisy pod manifest a připomínat, že žijeme v demokratické, svobodné a úspěšné společnosti.

Rozjezd kampaně Jsme mistři finančně a svým časem podpořili: Pavel Černý, Martin Fadrný, Pavel Franc, Anna Francová, Filip Gregor, Laura Otýpková, Sandra Podskalská, David Povolný a Kristína Šabová. Aby měla kampaň ještě větší dopad, obrací se teď s žádostí o podporu na veřejnost.

Hrdost proměněná v čin

Součástí kampaně je prezentace úspěchů a prvenství Česka a také možnost připojit se k manifestu Abychom nadále zůstali mistři, který je možné podepsat online na www.jsmemistri.cz. Každý, kdo přidá podpis a podpoří 6 bodů za svobodné a demokratické Česko, se zároveň zařazuje do slosování o zájezd na zápas české hokejové reprezentace.

Pro ty, kteří chtějí vyjádřit svou podporu ještě silněji, je k dispozici také petice. Tu chce iniciativa na podzim osobně předat politickým představitelům. „Chceme ukázat, že tu žijí lidé, kterým na Česku záleží. Že svoboda, demokracie i národní sebevědomí mají podporu. A že jsme připraveni to říct nahlas,“ vysvětlují nadšenci z občanského spolku.

Sbírka podpoří aktivity iniciativy

Vybrané prostředky ze sbírky poputují na výjezdy týmu do regionů, pořízení stánku a propagačních materiálů nebo produkci obsahu na sociální sítě a do médií.

„Tahle iniciativa není o planých slovech. Je to pozitivní, konkrétní a daty podložená výzva k tomu, abychom si jako Češi víc věřili. A abychom to dali najevo,“ uzavírá tým.

Sbírku na podporu iniciativy lze podpořit na Doniu na adrese donio.cz/jsme-mistri-a-pojdme-to-ukazat. Vše o iniciativě pak každý zájemce najde na www.jsmemistri.cz.

Kontakt pro média:

info@jsmemistri.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://ww w.protext.cz.