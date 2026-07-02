Češi ve hře o půl miliardy. Turnaj Esports Nations Cup zná první reprezentanty

Česká asociace esportu, která se stala oficiálním partnerem globálního turnaje národů Esports Nations Cup, oznamuje první reprezentanty. Přímou pozvánku do Rijádu obdržel aktuálně nejvýše světově postavený český šachista a čtrnáctinásobný mistr ČR David Navara. Spolu s ním má účast ve finálové části soutěže jistou také Filip „eLconn21“ Šprungl, který postoupil díky žebříčku organizátorů ze 4. místa. Bude tak patřit mezi favority na zisk medaile. Přímou pozvánku obdrželi také reprezentanti v League of Legends. V základní sestavě pětičlenného týmu se objeví hned dva evropští šampioni – trojnásobný vítěz Matyáš „Carzzy“ Orság a dvojnásobný vítěz Marek „Humanoid“ Brázda. Přímé pozvání získal také Petr „Pida“ Mora, který se představí ve hře Fatal Fury: City of the Wolves.
„Velmi si vážím toho, že pořadatelé Esports World Cup Foundation si v České republice zvolili za svého partnera Českou asociaci esportu. Je to pro nás důkaz toho, že je naše práce na mezinárodní scéně vidět. Důvěru nám dává organizace, která pořádá ty největší soutěže na světě. Zároveň mě velmi těší zájem o reprezentování České republiky z řad špičkových hráčů. Díky tomu můžeme potvrdit první účastníky, kteří obdrželi přímý postup. To je skvělá zpráva pro všechny fanoušky,“ říká Lukáš Pleskot, předseda České asociace esportu.
Hvězdy, které uspěly v kvalifikaci
Svoji účast v Rijádu si naopak musel vybojovat tým hry Dota 2, který vede Jonáš „SabeRLight-“ Volek, aktuálně nejvýdělečnější český esportový hráč. Ten v současnosti hájí barvy prestižní organizace Virtus.Pro. Během své kariéry ale prošel i dalšími velkokluby jako Team Liquid, TSM či Ninjas in Pyjamas. Stejně tak těsně utekl přímý postup české reprezentaci ve hře VALORANT. V té se představí například Martin „Magnum“ Peňkov nebo Martin „marteen“ Pátek. I tato sestava ale uspěla v konkurenci týmů z východní Evropy a své místo si zajistila díky zvládnutému kvalifikačnímu play-off.
Dalšími herními tituly, ve kterých Česká republika vyšle své zástupce do regionálních kvalifikací, jsou například Counter-Strike 2, EA FC (dříve FIFA), Apex Legends či PUBG: Battlegrounds.
„Pro aktuální informace doporučuji sledovat oficiální účet národní reprezentace na Instagramu či síti X. Během července budou kvalifikace v plném proudu. Celou sestavu České republiky pak budeme znát začátkem srpna,“ doplňuje Jiří Plevka, manažer české reprezentace.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QlG4tsOc28M
Seznam všech herních titulů pro Esports Nations Cup a oficiální žebříčky jsou k dispozici na oficiálních stránkách akce.
Zdroj: Česká asociace esportu
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.