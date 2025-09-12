Češi vědí, že obezita škodí, přesto ji neřeší. Nová kampaň vyzývá: Odlehči!

Obezita významně zvyšuje riziko cukrovky 2. typu, nemocí srdce, některých typů rakoviny nebo psychických obtíží. Přesto se 42 % lidí snaží hubnout bez jakékoliv pomoci. Podle prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., internisty ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, je tento rozpor alarmující: „Víme, že obezita přispívá k srdečně-cévním chorobám, přesto většina lidí nehledá odborné řešení. Tyto nemoci jsou u nás přitom příčinou až 40 % všech úmrtí. Každé kilo dolů však znamená menší zátěž pro srdce i nižší riziko infarktu či mrtvice.“
„Obezita ohrožuje zdraví i život. Lékař nabízí účinnou léčbu, která zvyšuje šanci na úspěch a snižuje riziko vážných nemocí. S jeho pomocí je cesta k delšímu a kvalitnějšímu životu snazší,“ doplňuje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda České obezitologické společnosti.
Kampaň „Odlehči tělu i srdci“ ukazuje, že lidé s obezitou na to nemusí být sami. Na webu NEtloustneme.cz najdou odborné informace, praktické tipy, příběhy pacientů i vyhledávač lékařů, kteří se specializují na léčbu obezity. „Obezitu vnímáme jako závažné, chronické a progresivní onemocnění, ne jako selhání či volbu životního stylu. Naším cílem je pomoci lidem žít déle a zdravěji,“ uzavírá RNDr. Michal Dvořák, Ph.D., ze společnosti Novo Nordisk, která projekt podporuje.
[1] Behavio, Kvantitativní výzkum formou dotazování CAWI. Dotázáno 1500 lidí, reprezentativní vzorek online populace. Realizováno 30. června – 3. července 2025
Zdroj: NEtloustneme
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT