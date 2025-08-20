Češi věří kohoutkové. V Praze ji pije 9 z 10 lidí, většina bez filtru

Tento trend může souviset s jejich důrazem na udržitelnost, ekologické smýšlení a snahu minimalizovat používání plastů. Pro tuto skupinu není voda z kohoutku jen praktická volba, ale i projev životního stylu a hodnot, které zastávají.
Kvalita pitné vody patří v Česku mezi jednu z nejvyšších v celé Evropě. Její kvalita je systematicky kontrolována v průběhu celého procesu výroby a distribuce pitné vody až po kohoutek u spotřebitele. Na místě proto nejsou žádné obavy z pití takzvané „kohoutkové“. „Pitná voda je v celé Praze nezávadná, zcela vyhovuje českým i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Kvalita vody podléhá dennodenní kontrole v akreditovaných laboratořích a supervizi provádí hygienická stanice hl. m. Prahy. Nové analytické metody při kontrole kvality vody pomáhají garantovat vysokou kvalitu pitné vody v Praze,“ říká Marcela Dvořáková, ředitelka komunikace Pražských vodovodů a kanalizací. Kohoutková voda není zároveň nikde skladovaná, což zaručuje její čerstvost.
Kvalitu české kohoutkové si většina lidí uvědomí, až když vycestuje do zahraničí. Jen v málokteré zemi je tak dobrá voda z vodovodu jako u nás. Na srovnatelné úrovni jsme s Rakouskem, Belgií, Slovenskem, Finskem či Lucemburskem. Lepší vodu mají podle odborníků jen ve Švédsku nebo na Maltě.
Filtry? Pro většinu zbytečné
Z průzkumu vyplývá, že 81 % lidí kohoutkovou vodu nijak nefiltruje, a to může být nepřímým důkazem vysoké důvěry v kvalitu vody, která teče z pražských kohoutků. Vědomí, že není třeba kupovat další zařízení, se promítá i do každodenního chování – kohoutková voda je dostupná, levná a ekologická.
V kavárnách stále prostor ke zlepšení
V domácnostech si voda z kohoutku našla své pevné místo. Horší je to ale v kavárnách a restauracích. Pouze 12 % respondentů uvedlo, že jim podnik vodu z kohoutku automaticky nabídne zdarma. Naopak téměř polovina (46 %) má zkušenost, že ji buď dostane jen na vyžádání, nebo vůbec.
A co ochota za vodu platit?
Zde jsou Češi poměrně rozpolcení. Více než polovina lidí (54 %) se domnívá, že kohoutková voda v podnicích by měla být zdarma. Dalších 41 % by za ni bylo ochotno zaplatit, ale pouze v rámci určitého limitu. Pouze 5 % uvedlo, že by zaplatili bez ohledu na cenu.
Odkud se bere pitná voda v Praze?
Praha je zásobována ze tří úpraven vody. Většina pitné vody pochází z úpravny vody Želivka, která upravuje vodu z údolní nádrže Švihov. Dále z úpravny vody Podolí, která podobně jako Želivka byla doplněna v technologii o filtraci přes granulované aktivní uhlí. Díky tomu se z vody odstraní i zbytky tzv. mikropolutantů, tedy zbytky léčiv a pesticidů. Takto upravená voda splňuje nepřísnější limity dané vyhláškou po celý rok. Třetí úpravnou je vodárna Káraný, která dodává vodu, která má charakter podzemní vody. Do Prahy bylo v roce 2024 dodáno celkem 96,709.000 m3 vody.
Chcete vědět, jaká voda vám teče doma z kohoutku? Není problém.
Informace o kvalitě vody najdete na www.pvk.cz prostřednictvím „Mapy kvality vody“, kde najdete 19 vybraných ukazatelů kvality pitné vody pro konkrétní nemovitost. Po zadání adresy a zvolení příslušného místa vašeho zájmu kliknutím v mapě se zobrazí hodnoty dodávané pitné vody pro zvolenou oblast.
O průzkumu
Průzkum realizovaly Pražské vodovody a kanalizace prostřednictví Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1050 respondentů ve věku 18–65 let v červenci 2025.
Zdroj: PVK